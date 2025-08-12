Gowd fortalece su equipo ejecutivo con nombramientos estratégicos en tecnología y expansión

(Información remitida por la empresa firmante)

MARINGÁ, Brasil, 12 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Gowd, la plataforma fintech global que potencia los servicios financieros sin fronteras, anuncia con orgullo dos incorporaciones clave a su liderazgo ejecutivo: Juan Trujillo como director de Tecnología (CTO) y Raúl Guisado como director de Expansión.

Con la misión de modernizar los pagos transfronterizos y las finanzas descentralizadas, estos nombramientos marcan un hito importante en la rápida expansión global de Gowd.

Juan Trujillo, con sede en Miami, cuenta con una destacada trayectoria liderando la transformación digital en los sectores bancario y fintech. Su experiencia incluye puestos directivos en Google, Bancolombia y, más recientemente, como CTO y CPO en Payvalida, donde lideró la innovación de productos y las iniciativas impulsadas por IA. Como director de Tecnología en Gowd, Juan liderará la estrategia tecnológica de la compañía, con un fuerte enfoque en la escalabilidad, la fiabilidad y la entrega de soluciones centradas en el usuario en todas las plataformas.

Raúl Guisado, nombrado director de Expansión, aporta una amplia experiencia en el crecimiento de mercados internacionales, especialmente en Latinoamérica. Reconocido por su visión estratégica y liderazgo operativo, Raúl será responsable de impulsar la entrada de Gowd en nuevos mercados y forjar alianzas que respalden la misión de la compañía de inclusión financiera a través de la innovación.

"Juan y Raúl aportan la experiencia, la energía y la visión necesarias para impulsar la próxima fase de crecimiento de Gowd", afirmó Christian Ribeiro, consejero delegado de Gowd. "Su liderazgo será clave a medida que expandimos nuestros servicios a nivel global y continuamos construyendo una infraestructura financiera de vanguardia, con un fuerte énfasis en las monedas estables, los pagos instantáneos y la interoperabilidad de blockchain".

Estos nombramientos reafirman el compromiso de Gowd de atraer talento de primer nivel para liderar la innovación en tecnología financiera global. Con marcos regulatorios sólidos en los mercados de Brasil, México, Suiza y la UE, Gowd se encuentra en una posición privilegiada para ofrecer soluciones financieras seguras e inclusivas para la nueva economía digital.

Acerca de Gowd

Gowd es una empresa global de tecnología financiera que ofrece infraestructura financiera nativa de criptomonedas para mercados emergentes. Con un enfoque en la liquidación de monedas estables, pagos transfronterizos y plataformas de activos digitales, Gowd está construyendo la próxima generación de banca para consumidores y comerciantes que dan prioridad a lo digital.

www.gowd.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2747033/Juan___Raul.jpg

