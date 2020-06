COMUNICADO: Los graduados de PHBS 2020 destacan en el mercado laboral de este año

-Los graduados de PHBS 2020 destacan en el mercado laboral altamente competitivo de este año

SHENZHEN, China, 16 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Como COVID-19 ya está teniendo un impacto sustancial en el mercado laboral, muchos consideran la primavera de 2020 como la peor temporada de contratación para los nuevos graduados universitarios desde la crisis financiera. Según el Institute of Student Employers (ISE), muchas empresas han reducido su contratación de personal de nivel básico y más de una cuarta parte de las empresas están reduciendo el número de graduados que contratarán este año.

https://mma.prnewswire.com/media/1190660/PHBS.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1190660/PHBS.jpg]

Sin embargo, los graduados de PHBS 2020 destacan en este mercado laboral ferozmente competitivo con la mayoría de los graduados trabajando en empresas líderes en finanzas y consultoría. Entre un total de 280 estudiantes chinos graduados de PHBS este año, alrededor de 273 graduados optaron por entrar en el mercado laboral, y siete optaron por cursar doctorados en el extranjero.

Para 273 graduados que optaron por entrar en el mercado laboral, la tasa de empleo inicial alcanzó el 95,4%. Cada uno de ellos recibió más de dos ofertas de trabajo de media. La mayoría de los graduados de PHBS iniciaron su carrera en los sectores financieros, incluyendo empresas como China Development Bank, The Export-Import Bank of China, China Central Depository & Clearing Co., Ltd., China International Capital Corporation, CITIC Securities, Guangfa Securities, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Tainhong Asset Management, E-Fund, así como firmas de renombre como Huawei, Tencent y Alibaba.

De hecho, la excelente tasa de empleo está relacionada con la educación de alta calidad de la escuela y el cultivo integral de los estudiantes. PHBS tiene como objetivo desarrollar la competencia, la sabiduría, la aptitud y la integridad moral de los estudiantes a través de medidas como la formación semanal en equipo y aptitud, altos requisitos académicos y una rigurosa defensa de tesis. Los estudiantes pueden entrar en los programas de doble grado, o deben procurar un título menor para establecer bases académicas sólidas y equiparse con habilidades interdisciplinarias. Además, para asegurarse de que los estudiantes se dedican a estudiar y adquirir conocimientos sólidos, la escuela sólo permite a los estudiantes hacer prácticas después de su primer año de estudio y establece los requisitos mínimos de GPA para la graduación.

Según QS 2018 Top Business Schools with Employers Ranking, la Universidad de Pekín ocupa el noveno lugar en el ranking de la escuela de negocios por la reputación del empleador. Además, QS mencionó que PHBS, la escuela de negocios líder de la universidad en Shenzhen, podría proporcionar el entorno ideal para estudiar negocios. La tasa de empleo de PHBS este año podría servir como una buena evidencia a este respecto. Su centro de carrera dará a conocer el informe de empleo de PHBS 2020 en julio.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1190660/PHBS.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1190660/PHBS.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Annie Jin, jinyq@phbs.pku.edu.cn, +86-755-2603-9918