Graid Technology firma un acuerdo estratégico de licencia con Intel para impulsar la innovación en RAID

(Información remitida por la empresa firmante)

Graid Technology y Intel anuncian un acuerdo global de licencia para acelerar la innovación en soluciones RAID empresariales, combinando la tecnología Intel VROC con la arquitectura GPU SupremeRAID™ para centros de datos de nueva generación

Santa Clara, California, 15 de octubre.- Graid Technology anunció un acuerdo con Intel Corporation para establecer una licencia que le otorga los derechos para desarrollar, comercializar, vender y ofrecer soporte a Intel Virtual RAID on CPU (Intel VROC) en todo el mundo.



Este acuerdo estratégico tiene como objetivo acelerar la innovación en el mercado empresarial de RAID y ofrecer resultados transformadores para los clientes de centros de datos a nivel global.



En la economía digital actual, los datos son el activo más valioso para cualquier organización, y garantizar su resiliencia y disponibilidad resulta esencial para maximizar su valor. A través de este acuerdo, Graid Technology combinará el rendimiento probado de Intel VROC con la innovadora cartera SupremeRAID™, la primera arquitectura RAID basada en GPU del sector, diseñada para cargas de trabajo de alto rendimiento, como inteligencia artificial (AI) y computación de alto rendimiento (HPC).



Al unir arquitecturas RAID basadas en CPU y GPU, Graid Technology ofrecerá una gama sin precedentes de opciones de alto rendimiento, proporcionando la baja latencia y el alto rendimiento necesarios para impulsar la infraestructura de datos de próxima generación.



"Nos enorgullece asociarnos con Intel y continuar el legado de VROC con una nueva energía y visión. En Graid Technology, nuestra misión es ofrecer a los clientes un rendimiento y una resiliencia de datos sin concesiones. La combinación de Intel VROC y SupremeRAID™ brinda la máxima flexibilidad —RAID basado en CPU o en GPU— para liberar todo el potencial de los datos, obtener información más rápida, mejorar la productividad y maximizar el retorno de las inversiones en infraestructura", afirmó Leander Yu, CEO de Graid Technology.



"Este acuerdo con Graid Technology marca un nuevo y emocionante capítulo para Intel VROC y sus clientes. La amplia experiencia de Graid en soluciones RAID y su compromiso con la innovación ayudarán a generar nuevo valor, eliminando los cuellos de botella del RAID tradicional y alcanzando niveles de rendimiento nunca antes vistos", Bryan Jorgensen, vicepresidente del grupo de centros de datos de Intel.



Una vez completado el acuerdo, previsto para finales de este año, Graid Technology asumirá la responsabilidad del soporte a clientes y del desarrollo futuro de Intel VROC. Ambas compañías se han comprometido a garantizar una transición fluida, con comunicación transparente y actualizaciones periódicas a lo largo del proceso.



Para más información: www.graidtech.com.



Emisor: Graid Technology



Contacto

Nombre contacto: Andrea Eaken

Descripción contacto: Directora Senior de Marketing para América y EMEA

Teléfono de contacto: 949-742-9928

