El gran acuario Poema del Mar reabre sus puertas al público tras más de 13 meses de cierre

Desde marzo de 2020, todo el equipo del acuario ha trabajado a puerta cerrada para asegurar el bienestar de los animales que habitan en sus instalaciones y ha ofrecido contenido exclusivo en redes sociales

En la mañana de hoy, viernes 23 de abril, y tras el anuncio de Loro Parque en el día de ayer, el gran acuario Poema del Mar ha informado de que también reabre sus puertas el próximo sábado, 1 de mayo, después de más de 13 meses de cierre forzoso debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Así lo ha hecho saber en rueda de prensa Christoph Kiessling, vicepresidente de la Compañía, que también ha contado que, desde el jueves 29 de abril, podrán acceder al acuario todas las personas que habían adquirido una tarjeta anual y no pudieron disfrutar de ella durante 2020.



"La situación no ha mejorado de forma reconocible, pero vemos que es más importante que abramos y que marquemos un impulso en la economía isleña, y esperamos que sea la decisión adecuada", ha asegurado Kiessling, que también ha recalcado que esa apuesta ha ido acompañada de "un esfuerzo" de la empresa, tanto por seguir costeando los gastos corrientes de sus instalaciones sin dejar de financiar proyectos de conservación de la naturaleza a través de su fundación, que les destinará este año más de un millón de euros, como también por invertir en innovaciones a las que ha dedicado más de 200.000 euros.



Durante las visitas, todas las medidas sanitarias están garantizadas para que la experiencia sea, además de apasionante, completamente segura. El uso de mascarilla será obligatorio y se controlará el aforo en los diferentes espacios, que también se desinfectarán de forma continua. Además, habrá gel hidroalcohólico a disposición de los clientes en diferentes puntos a lo largo de todo el recorrido.



A lo largo de estos más de 13 meses, el acuario ha querido llegar al hogar de cada uno de sus seguidores a través de las redes sociales. Entre una gran variedad de contenidos, Poema del Mar ha compartido numerosos vídeos en directo, reportajes con los acuaristas como protagonistas, y ha seguido compartiendo el día a día de los animales con interesantes y curiosas fotos y vídeos.



De hecho, a pesar del cierre y de las malas noticias, en medio de la pandemia, en el acuario han continuado surgiendo las buenas noticias y el equipo ha vivido momentos inolvidables. Un buen ejemplo es que, en este tiempo, Poema del Mar se convirtió en el primer acuario en lograr reproducir a una especie enormemente sensible y vulnerable, así como muy difícil de criar bajo cuidado humano, como es el dragón marino común. Y en sus instalaciones han nacido también ejemplares de caballito de mar, tiburón cazón, raya picuda y tiburones bambú, entre otras especies.



Asimismo, para que la experiencia en Poema del Mar sea aún más completa, se han añadido nuevas exhibiciones, como la incubadora de huevos de tiburón bambú, donde se podrá apreciar perfectamente cómo los embriones aún se desarrollan en el interior del huevo. Es impresionante también una novedosa colección de nueve réplicas de fósil, que dejarán boquiabiertos a los visitantes de todas las edades.



Otra gran novedad es una nueva videoguía, un sistema que permitirá, no solo disfrutar de una visita guiada personalizada, sino que, además, contendrá información de las más de 450 especies que habitan en el acuario en formato vídeo, ampliando de forma exponencial la experiencia del visitante.



También ha continuado la labor de investigación y conservación que se lleva a cabo en el acuario. “Participamos incesantemente en labores con animales en el medio natural gracias a los conocimientos que tenemos de los animales bajo cuidado humano”, asegura Patricia Campos, directora técnica de Poema del Mar. Asimismo, añade que su misión es “intentar que esos conocimientos puedan ser aplicados en la naturaleza”.



A partir de la fecha de apertura, la Compañía permitirá utilizar todas las entradas que fueron adquiridas antes de que se decretara el estado de alarma, a las que ha otorgado validez indefinida, y ampliará la vigencia de todas las tarjetas anuales.







