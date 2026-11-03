La Gran Canaria Adventure Week 2026 cierra con plazas agotadas y una apuesta por el turismo inclusivo

Kayak nocturno - CREATÍVICA

(Información remitida por la empresa firmante)

La iniciativa, organizada por Ecoactiva Canarias, Turismo de Gran Canaria y el IAS Gran Canaria, ha reunido a residentes y visitantes de diferentes nacionalidades en una semana de experiencias gratuitas de Turismo Activo y Ecoturismo, con actividades diseñadas para diferentes edades y capacidades

Gran Canaria, 3 de noviembre de 2026.- La Gran Canaria Adventure Week 2026 (GCAW’26) ha concluido una nueva edición con la mayoría de sus plazas ocupadas en las diferentes actividades desarrolladas entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre. Durante siete días, residentes y visitantes han tenido la oportunidad de descubrir los atractivos naturales de Gran Canaria a través de experiencias gratuitas de Turismo Activo y Ecoturismo, en una iniciativa que ha destacado por su apuesta por la inclusión, la accesibilidad y la participación de personas de todas las edades.



Organizada por la Asociación Empresarial Ecoactiva Canarias, con el respaldo de Turismo de Gran Canaria y el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, esta edición ha vuelto a poner de manifiesto el potencial de la isla como escenario privilegiado para la práctica de actividades en la naturaleza durante todo el año.



La convocatoria ha contado, además, con una destacada presencia internacional, con participantes procedentes de países como Italia, Reino Unido, Alemania, Francia y Venezuela, que han compartido experiencias con la población residente. Un buen número de personas se desplazaron a la isla aprovechando esta semana de actividades, lo que demuestra el poder atractor de la iniciativa. Esta diversidad refuerza el atractivo de Gran Canaria como destino de Turismo Activo y Ecoturismo y la capacidad de este tipo de iniciativas para conectar a personas de diferentes procedencias a través de las experiencias en la naturaleza.



Uno de los aspectos más relevantes de la Gran Canaria Adventure Week 2026 ha sido el criterio de inclusión con el que se ha diseñado su programación, buscando acercar las actividades en la naturaleza al mayor número posible de personas, independientemente de su edad o condición física.



Para ello, se han combinado propuestas de diferente intensidad y dificultad, desde experiencias accesibles y actividades de carácter familiar hasta modalidades de aventura destinadas a quienes buscan nuevos retos. La incorporación de rutas de senderismo accesible ha reforzado especialmente este compromiso, favoreciendo que personas con diferentes capacidades puedan disfrutar de los espacios naturales de la isla.



La programación ha incluido actividades terrestres, acuáticas y nocturnas, como senderismo interpretado, kayak, snorkel, coasteering, multiaventura, orientación deportiva, recorridos urbanos en bicicleta y observación de estrellas. Una variedad de experiencias que ha permitido mostrar la riqueza paisajística de Gran Canaria, desde sus espacios de cumbre y enclaves volcánicos hasta sus barrancos, zonas costeras y cielos nocturnos.



La Gran Canaria Adventure Week ha servido también para visibilizar el trabajo de las empresas especializadas del sector, encargadas de desarrollar las diferentes experiencias con criterios de profesionalidad, seguridad y respeto por el entorno.



La participación de estas empresas pone de relieve la diversidad de la oferta de Turismo Activo y Ecoturismo existente en Gran Canaria y su capacidad para ofrecer experiencias de calidad adaptadas a distintos perfiles de público.



Más allá de las cifras de participación, la edición de 2026 reafirma la importancia de promover un modelo turístico que facilite el acceso a la naturaleza, favorezca la convivencia entre generaciones y contribuya a diversificar las experiencias que ofrece el destino.



Con esta nueva edición, Ecoactiva Canarias, Turismo de Gran Canaria y el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria continúan avanzando en el impulso de un Turismo Activo y un Ecoturismo más accesibles, sostenibles y abiertos a toda la sociedad.



La Gran Canaria Adventure Week 2026 ha contado también con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo y Ecoturismo (ANETAE).

Contacto

Nombre contacto: Raúl Vega

Descripción contacto: CREATÍVICA / Jefe de Comunicación

Teléfono de contacto: 928915133