El gran concierto de estas navidades se llama 'Debajo de mi Sombrero'

Madrid, 21 de octubre de 2025.- Con la colaboración como emisora oficial de 40 Classic, este 12 de diciembre se presenta uno de los eventos musicales más esperados del año en el Palacio Vistalegre de Madrid: un concierto de película que reunirá a los grandes nombres de la Edad de Oro del Pop Español y que, además, formará parte del rodaje de un film del mismo título.

El próximo 12 de diciembre de 2025, el Palacio Vistalegre de Madrid se convertirá en un inmenso plató de cine y música con un espectáculo único de cuatro horas de duración. Las entradas ya están a la venta en www.TicketMad.es y www.debajodemisombrero.com



Sobre el escenario, las leyendas que marcaron una época: Seguridad Social, Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón, Rafa Sánchez (La Unión), Carlos Segarra (Los Rebeldes), Jaime Urrutia (Gabinete Caligari), Dr. Livingstone, Miguel Costas (Siniestro Total), Javier Ojeda (Danza Invisible) y Tennessee.



La velada contará con la presentación estelar de Fernandisco, voz icónica de toda una generación y locutor estrella de 40 Classic.



Durante la Edad de Oro del Pop Español, Los 40 Principales fueron mucho más que una emisora: se convirtieron en el latido de toda una generación, acompañando el despertar cultural de un país y dando voz a los artistas que definieron una época irrepetible.



Hoy, Los 40 Classic recogen ese testigo con pasión y autenticidad, manteniendo viva la emoción de aquellos años y tendiendo un puente entre quienes crecieron con esas canciones y las nuevas generaciones que las descubren. 'Debajo de mi Sombrero' será, así, un homenaje en presente continuo a la historia musical de nuestro país a través de las canciones que han conformado la banda sonora de nuestra vida.



El espectáculo no solo será un concierto inolvidable: también formará parte del rodaje de la película 'Debajo de mi Sombrero', donde los artistas y el propio Fernandisco se convertirán en protagonistas de la historia.

Algunos asistentes podrán participar como público del rodaje e incluso aparecer como figurantes en escenas de escenario y camerinos. Y por supuesto, durante el concierto. Cuando la película llegue a los cines, podrán decir: "Ahí estuve yo".



La película contará con una banda sonora interpretada por los artistas originales que participan en el festival y un tema central compuesto e interpretado por Luis Livingstone, artista polifacético, cantante de Dr. Livingstone y autor entre otras de música para series como Sexo en Nueva York o Hawai 5.0. La dirección musical de la película correrá a cargo de Juan Antonio Simarro, quien orquestará enriqueciendo las canciones originales, con la Orquesta Sinfónica Contemporánea de España.



Las empresas que deseen celebrar estas fiestas de una manera distinta podrán disfrutar de paquetes exclusivos de entradas para empleados o clientes, reservados VIP, palcos de honor y presencia de marca en las pantallas del escenario. Una experiencia corporativa única, con música, cine y emoción.



Datos del evento

'Debajo de mi Sombrero'

12 de diciembre de 2025

Palacio Vistalegre, Madrid

Entradas a la venta en www.Ticketmad.es y www.debajodemisombrero.com





