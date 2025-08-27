Un gran ensayo controlado valida el impacto de MolecuLight en el desbridamiento de heridas

(Información remitida por la empresa firmante)

- Un gran ensayo controlado aleatorizado independiente valida el impacto transformador de MolecuLight en el desbridamiento de heridas, mostrando mejores resultados y menores costes

TORONTO y TAIPEI, 27 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., pionero mundial en imágenes de fluorescencia en el punto de atención para el cuidado de heridas, junto con su distribuidor taiwanés, Healtdeva Company Ltd., anunció hoy la publicación del mayor ensayo clínico aleatorizado (ECA) jamás realizado sobre su tecnología. Realizado y publicado de forma independiente por médicos del Hospital Shuang-Ho de Taipéi, el estudio demuestra que el uso de dispositivos MolecuLight para guiar el desbridamiento quirúrgico de alta calidad de heridas crónicas condujo a resultados clínicos significativamente mejores y a una reducción de los costes de atención médica.

El ensayo clínico de 200 pacientes, titulado "Aplicación de imágenes de fluorescencia en tiempo real perioperatorias para lograr un desbridamiento de alta calidad: un ensayo controlado aleatorizado", se publicó en la revista Advances in Wound Care. Este estudio, rigurosamente diseñado, informa que la incorporación de las imágenes de fluorescencia en tiempo real de MolecuLight a los protocolos quirúrgicos estándar resultó en una calidad de desbridamiento superior con una carga bacteriana residual significativamente reducida, lo que resultó en...

Cicatrización significativamente más rápida: Las heridas cicatrizaron en un promedio de 49 días con el desbridamiento guiado por MolecuLight, en comparación con los 63 días del desbridamiento quirúrgico estándar.

Las heridas cicatrizaron en un promedio de 49 días con el desbridamiento guiado por MolecuLight, en comparación con los 63 días del desbridamiento quirúrgico estándar. Menor tasa de infección postoperatoria: El riesgo de complicaciones postoperatorias se redujo significativamente, con una tasa de infección postoperatoria de tan solo el 4% en el grupo de MolecuLight, frente al 22 % en el grupo de control.

El riesgo de complicaciones postoperatorias se redujo significativamente, con una tasa de infección postoperatoria de tan solo el 4% en el grupo de MolecuLight, frente al 22 % en el grupo de control. Reducción de la estancia hospitalaria: Los pacientes permanecieron un promedio de 18 días en el hospital, en comparación con los 22 días del grupo de control.

Los pacientes permanecieron un promedio de 18 días en el hospital, en comparación con los 22 días del grupo de control. Menor coste de los antibióticos: La duración del uso de antibióticos fue significativamente menor en el grupo de MolecuLight, lo que se tradujo en una reducción de casi el 40 % en el coste de los antibióticos.

"Este ensayo aleatorizado demuestra que MolecuLight ofrece beneficios medibles y clínicamente significativos en el tratamiento de heridas", afirmó el doctor Shun-Cheng Chang, autor principal y profesor asociado del Departamento de Cirugía del Centro Integrado de Quemaduras y Heridas del Hospital Shuang-Ho. "La capacidad de visualizar la carga bacteriana en tiempo real permite a los cirujanos lograr un desbridamiento de mayor calidad y una cicatrización más rápida, además de servir como una herramienta didáctica invaluable para la formación de médicos jóvenes en el control de infecciones y la evaluación intraoperatoria de heridas".

"Nos enorgullece llevar la tecnología de imagen avanzada de MolecuLight a los profesionales sanitarios de Taiwán", comentó Wei-Pin Hsieh, consejero delegado de Healtdeva Company Ltd. "Este ensayo clínico aleatorizado confirma lo que muchos profesionales sanitarios ya están observando en la práctica: que la imagen de fluorescencia en tiempo real les permite tomar decisiones más precisas, reducir las complicaciones y mejorar los resultados de los pacientes, a la vez que reduce la carga general de los sistemas sanitarios".

"Este ensayo clínico aleatorizado (ECA) emblemático proporciona el máximo nivel de evidencia clínica que valida la tecnología de MolecuLight", indicó Anil Amlani, consejero delegado de MolecuLight Inc. "Estos resultados demuestran no solo los importantes beneficios clínicos (cicatrización más rápida, menos reinfecciones y estancias hospitalarias más cortas), sino también el valor económico de nuestro sistema de imágenes en el cuidado de heridas crónicas. Elogiamos la excelente labor del equipo de investigación del Hospital Shuang-Ho y nos enorgullece ver cómo MolecuLight impulsa el estándar global de atención en el manejo de heridas e infecciones quirúrgicas".

Este ECA consolida aún más el creciente papel de MolecuLight en el cuidado de heridas y las aplicaciones quirúrgicas perioperatorias en todo el mundo. Al permitir la visualización en tiempo real de la presencia bacteriana, esta avanzada plataforma de imágenes proporciona a los profesionales clínicos información crucial en el punto de atención, transformando los protocolos de manejo de heridas y mejorando los resultados de los pacientes.

Acerca de MolecuLight Inc.MolecuLight Inc. es una empresa privada de imágenes médicas con presencia global que fabrica y comercializa los dispositivos de imágenes de heridas MolecuLight i:X y DX. Estos son los únicos dispositivos de imágenes de clase II aprobados por la FDA para el punto de atención, que permiten la detección en tiempo real de una carga bacteriana elevada en heridas. Además, proporcionan una medición digital precisa de las heridas para un manejo integral de las mismas, respaldada por una sólida evidencia clínica que incluye más de 100 publicaciones revisadas por pares.

Acerca de Healtdeva Company Ltd.Healtdeva Company Ltd., fundada en 1992 y con sede en Taipéi, Taiwán, Healtdeva Company Ltd. es un distribuidor de confianza de tecnologías médicas y soluciones para el cuidado de la salud, con una red consolidada que abarca hospitales, clínicas y farmacias minoristas, además de cuidado avanzado de heridas, control de infecciones y salud preventiva. Healtdeva Company colabora con innovadores globales para ofrecer soluciones médicas de vanguardia al mercado taiwanés, impulsando la adopción clínica y el éxito comercial mediante la experiencia local y la integración estratégica de canales.

