Gran expectación en Vallsur ante la apertura de la primera tienda de Normal en Castilla y León

Largas colas para la apertura de Normal en Vallsur - VALLSUR

- La nueva tienda de la cadena danesa ha recibido a cientos de visitantes durante su jornada de apertura en el centro comercial vallisoletano

(Información remitida por la empresa firmante)

Valladolid, 21 de abril de 2026.- La nueva tienda de Normal en Vallsur ha abierto hoy sus puertas con una gran acogida por parte del público, registrando una elevada afluencia de visitantes desde primera hora de la mañana en el estreno de la primera tienda de la cadena danesa en Castilla y León.

Decenas de clientes se han acercado hasta el establecimiento durante toda la jornada para descubrir el nuevo espacio. Ubicado en la planta baja y con casi 500 metros cuadrados, Normal acerca a la región un modelo de compra diferente basado en productos del día a día, marcas conocidas y precios bajos. El espacio de Normal en Vallsur está diseñado para fomentar el recorrido y el descubrimiento, con un formato que invita a los clientes a explorar sus pasillos y encontrar nuevos productos en cada visita.

La tienda cuenta con más de 4.000 referencias de categorías como maquillaje, cuidado de la piel y el cabello, artículos para el hogar, papelería, snacks, bebidas y un amplio surtido de básicos. En su surtido conviven marcas reconocidas internacionalmente como L’Oréal, Gillette o Kinder, junto a otras exclusivas de la cadena como Pure&Care, Ivy Aïa o The Hair Project.

Además, las acciones especiales organizadas con motivo de la apertura, como el reparto de bolsas regalo para los primeros visitantes o una ruleta de premios, han contribuido a crear un ambiente festivo durante toda la jornada.

“La apertura de Normal ha generado mucha expectación en Valladolid al tratarse de la primera tienda que la cadena abre en nuestra región. La jornada de apertura ha sido todo un éxito y estamos muy satisfechos con la acogida recibida”, afirma Carolina Castro, gerente de Vallsur.

Con esta nueva apertura, Normal alcanza las 45 tiendas en España, y ya suma más de 950 establecimientos repartidos por países como Dinamarca, Noruega, Suecia, Países Bajos, Francia, Finlandia, Portugal, Italia, Irlanda y Austria.

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Nueve Capital, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo con la normativa ISO 14001:2023.

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