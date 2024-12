Gran Hotel Inglés, entre los 70 mejores del mundo en la Gold List 2025 de Conde Nast Traveler

(Información remitida por la empresa firmante)

Gran Hotel Inglés, el que fuera primer hotel de lujo de Madrid que recuperó su esplendor gracias a Hidden Away Hotels, ha sido incluido entre los 70 mejores hoteles del mundo, según la revista Traveler.

La prestigiosa publicación, líder en el sector del turismo y lifestyle, del grupo Condé Nast publica anualmente la Gold List 2025, la lista anual de referencia con los mejores hoteles, resorts y cruceros del mundo, elaborada por expertos del equipo editorial global de Conde Nast Traveler en España, Alemania, India, Italia, Reino Unido, China, Oriente Medio y EE. UU. La lista completa de ganadores ya se ha publicado en la web y se podrá encontrar en los números de diciembre, enero y febrero de Conde Nast Traveler de España, EE. UU. y Reino Unido.

Gran Hotel Inglés reafirma así su lugar como un referente de lujo y excelencia. Este logro lo posiciona entre los mejores hoteles de lujo del mundo y entre los 3 únicos seleccionados en toda España por Conde Nast Taveler, por brindar en el corazón de Madrid una experiencia inigualable, combinando historia, elegancia atemporal y un servicio excelente, con el compromiso constante de ofrecer lo mejor en hospitalidad de lujo. "Es un honor celebrar que Gran Hotel Inglés ha sido reconocido como uno de los mejores 70 hoteles del mundo por Conde Nast Traveler, siendo además uno de los tres únicos hoteles españoles en lograr este prestigioso galardón. Este reconocimiento es el reflejo del talento, la pasión y la entrega del equipo de Gran Hotel Inglés" en palabras del director general de Hidden Away Hotels, Jordi Caralt que añade "su esfuerzo diario, dedicación y compromiso con la excelencia, han hecho posible este logro".

Gran Hotel Inglés es un hotel boutique 5 estrellas gran lujo, un icono de elegancia, sofisticación y glamour en pleno Barrio de Las Letras, en el corazón del Madrid más auténtico. Fue el primer hotel de lujo de Madrid, ya que abrió sus puertas por primera vez en 1886 y tras su reapertura por Hidden Away Hotels en 2018, se ha convertido en el lugar ideal para reunir a huéspedes que buscan descubrir una de las ciudades más vibrantes de Europa y a locales ávidos de planes diferentes en la ciudad. Un hotel en el que se respira y vive historia y que contribuye a que el viajero viva una experiencia única, lo que le ha llevado a ser distinguido con una Llave MICHELIN 2024. Además, ha sido distinguido como líder en sostenibilidad por Leading Hotels of the World y recientemente ha entrado a formar parte de Forbes Travel Guide, entre otros reconocimientos y premios.

Gran Hotel Inglés - Premios 2024.

o Llave MICHELIN 2024.

o TripAdvisor Traveller's Choice Awards Best of the Best Winner 2024.

o Nº1 en la clasificación del viajero Trip Advisor durante 3 años consecutivos: 2021, 2022 y 2023.

o Luxury Lifestyle Awards 2024: Top 100 Hotel General Managers.

o Beyond Luxury Awards 2024: Best Luxury Boutique Hotel.

o World Luxury Awards 2024: Best Luxury Boutique Hotel a nivel nacional y Best General Manager - a nivel regional sur de Europa.

o Sustainability Leader by The Leading Hotels of the World 2024.

o Forbes Travel Guide 2024.

Sobre Hidden Away Hotels.

Hidden Away Hotels es una cadena de hoteles singulares cuya filosofía consiste en la pasión por el descubrimiento de lugares con identidad propia que han quedado relegados al abandono con el paso del tiempo, a los que devolver su antiguo esplendor. Con establecimientos en Mallorca, Madrid, Sevilla y Granada, la cadena fundada en 2014 por Ignacio Jiménez Artacho y Carmen Cordón está redefiniendo el panorama hotelero con espacios únicos que son un tributo al lujo secreto del arte de vivir español, a la historia y la autenticidad de la experiencia local. www.hiddenawayhotels.com.

Sobre Leading Hotels of the World.

The Leading Hotels of the World es una prestigiosa colección de hoteles y resorts de lujo que ejemplifican un servicio excepcional, una elegancia insuperable y experiencias inolvidables. Seleccionados para viajeros exigentes que buscan el pináculo de la hospitalidad, cada propiedad de esta exclusiva cartera encarna una calidad inigualable y un carácter distintivo. Enclavados en paisajes urbanos emblemáticos, junto a playas vírgenes o en medio de paisajes impresionantes, estos hoteles reflejan un compromiso con la excelencia. Desde servicios indulgentes hasta un diseño impecable, The Leading Hotels of the World promete un viaje superlativo en el que los huéspedes podrán disfrutar de un lujo sin igual y crear recuerdos que perduren más allá de su estancia.

