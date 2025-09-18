Un gran impulso para la accesibilidad digital con las nuevas herramientas de Evinced para desarrolladores

(Información remitida por la empresa firmante)

La experiencia en accesibilidad digital de Evinced ahora puede integrarse en entornos de programación. Por primera vez, los desarrolladores con poca o ninguna formación en accesibilidad pueden tener mucha más confianza en que su código es accesible antes de salir de su escritorio, con un esfuerzo adicional mínimo o nulo.

PALO ALTO, Calif., 18 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Evinced, la empresa líder de software que impulsa el desarrollo web y móvil accessible, anunció hoy el lanzamiento de dos recursos innovadores para desarrolladores: Evinced MCP Tools y Evinced Chatbot. Estas herramientas, ya sean individuales o en conjunto, contribuyen significativamente a resolver el problema de por qué los sitios web y las aplicaciones móviles siguen siendo, en gran medida, inaccesibles para las personas con discapacidad.

Evinced MCP ToolsLos sistemas de programación de IA como Cursor y GitHub Copilot están creciendo a un ritmo vertiginoso. Es comprensible, ya que permiten a un desarrollador simplemente solicitar la creación de algo y observar cómo el sistema lo crea automáticamente.

Sin embargo, en términos de accesibilidad, estas herramientas distan mucho de ser fiables, ya que los Grandes Modelos de Lenguaje (LLM) que las impulsan se entrenan con código inaccesible y están sujetos a alucinaciones.

Por eso es tan importante el amplio trabajo de Evinced en la creación de experiencia en accesibilidad y medidas de seguridad para los LLM. Este trabajo ahora está disponible en los sistemas de programación de IA a través de sus herramientas de Protocolo de Contexto de Modelo (MCP). Evinced ha desarrollado herramientas específicas que permiten a los sistemas de programación de IA:

Planificar. Permite que el sistema de codificación solicite a Evinced, en tiempo real, consejos sobre cómo crear la solicitud del desarrollador de forma accesible, antes de escribir la primera línea de código.

Permite que el sistema de codificación solicite a Evinced, en tiempo real, consejos sobre cómo crear la solicitud del desarrollador de forma accesible, antes de escribir la primera línea de código. Desarrollar. Los consejos de Evinced se adaptan al lenguaje de codificación del desarrollador e incluyen código recomendado cuando corresponde.

Los consejos de Evinced se adaptan al lenguaje de codificación del desarrollador e incluyen código recomendado cuando corresponde. Probar. Una vez redactado el código, Evinced se invoca automáticamente para ejecutar un análisis completo de accesibilidad dentro de una ventana del navegador iniciada mediante programación, generando una lista de problemas priorizada y personalizada.

Una vez redactado el código, Evinced se invoca automáticamente para ejecutar un análisis completo de accesibilidad dentro de una ventana del navegador iniciada mediante programación, generando una lista de problemas priorizada y personalizada. Corregir. El sistema de programación de IA puede intentar correcciones y volver a realizar pruebas a través de Evinced hasta que el código esté #EvincedClear.

Todo el proceso se ejecuta en minutos. Y no requiere conocimientos de accesibilidad por parte de los desarrolladores, ni siquiera trabajo extra. De hecho, es mucho menos trabajo que los enfoques de programación tradicionales.

Evinced ChatbotSin embargo, no todas las organizaciones de desarrollo utilizan aún herramientas de programación de IA. Para estas organizaciones, Evinced Chatbot, junto con el Evinced Unit Tester, lanzado previamente, es una herramienta potente.

Para los desarrolladores, Evinced Chatbot se integra directamente en el entorno de desarrollo de VS Code y puede proporcionar respuestas instantáneas sobre accesibilidad dondequiera que estén trabajando. También es lo suficientemente potente como para revisar el código y proporcionar correcciones específicas en el lenguaje del proyecto del desarrollador. El desarrollador puede revisar y adoptar los cambios con un solo clic. Evinced Chatbot también se puede personalizar de forma fácil y segura para que sus respuestas reflejen las directrices específicas de accesibilidad de cada organización. Todo ello con seguridad SOC 2 Tipo 2 flexible y de vanguardia, que incluye opciones de implementación multiinquilino, instancias dedicadas y nube privada.

Por qué funcionaLos chatbots y las herramientas MCP ya existían antes. Lo que hace que la iniciativa de Evinced sea novedosa y crucial para resolver el problema de la accesibilidad es que, por primera vez, este tipo de herramientas funcionan de forma fiable en materia de accesibilidad. Además, requieren muy poco trabajo por parte de los desarrolladores para lograr una accesibilidad correcta.

En las pruebas de referencia a ciegas de Evinced Chatbot realizadas en otoño de 2024, un panel de expertos seleccionó las respuestas de Evinced Chatbot como las mejores con una frecuencia tres veces superior a la del principal LLM de propósito general, ChatGPT 4.

En verano de 2025, Evinced realizó pruebas de referencia con Cursor y diversos LLM conocidos por su alta resolución de problemas de codificación (Sonnet, Gemini, etc.). En cada prueba, se le indicó al sistema de codificación que creara uno de los 21 componentes web comunes. ¿El resultado? Evinced obtuvo un rendimiento cinco veces superior.

"Desde la fundación de Evinced en 2018, nos ha impulsado una única misión: evitar que los problemas de accesibilidad se incorporen al código fuente", declaró Navin Thadani, cofundador y consejero delegado de Evinced. "Antes, lograr esto para los desarrolladores requería una gran formación, procesos manuales lentos o herramientas difíciles de usar. Ahora, por primera vez, un desarrollador con poca formación en accesibilidad puede revertir el problema de la accesibilidad, y eso es una gran noticia para todos".

El lanzamiento de MCP Tools de Evinced refuerza la posición de la compañía como pionera en IA en accesibilidad digital. Evinced fue pionera en usar IA para descubrir nuevas categorías de defectos de accesibilidad que antes solo eran detectables mediante exhaustivas pruebas manuales. Hoy, con más de 100 ingenieros dedicados a desarrollar herramientas de accesibilidad para sus clientes, Evinced continúa liderando el sector mediante la innovación en IA.

Los desarrolladores y empresas interesados en adoptar MCP Tools de Evinced o su chatbot con IA pueden obtener más información (y solicitar una demostración) en https://www.evinced.com/.

Acerca de EvincedDesde su lanzamiento en 2021, Evinced es el software líder para integrar la accesibilidad en el desarrollo web y móvil de las empresas más grandes y comprometidas con la accesibilidad a nivel mundial. Su potente conjunto de herramientas permite a los diseñadores, desarrolladores y profesionales de la accesibilidad prevenir, detectar y rastrear automáticamente los problemas de accesibilidad sin ralentizar el tiempo de comercialización. Evinced tiene su sede en California y oficinas en EE. UU., Europa e Israel, y cuenta con el respaldo de inversores líderes como Insight Partners, M12 (la división de capital de riesgo de Microsoft), BGV, Capital One Ventures, Vertex Ventures y otros.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2775958/EVINCED__Accessibility_Benchmarking_Results.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1429029/Evinced_Logo.jpg

