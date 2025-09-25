(Información remitida por la empresa firmante)

- Impulsado por la tecnología • Innovación que incuba el futuro: Gran inauguración de la Conferencia Mundial de Incubadoras de Alto Rendimiento 2025

Reúne a las élites globales de la incubación y forma jóvenes talentos innovadores.

SHANGHAI, 25 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 22 de septiembre se inauguró la Conferencia Mundial de Incubadoras de Alto Rendimiento 2025 en el Área Especial de Ling-gang de Shanghái. La conferencia, bajo el lema "Impulsado por la tecnología • Innovación que incuba el futuro", explora un nuevo panorama para que jóvenes talentos globales integren la innovación e incuben el futuro. La conferencia invitó a más de 500 invitados de China y el extranjero, junto con más de 160 proyectos destacados, a participar en ocho foros de debate de alta calidad y actividades de intercambio de proyectos.

En la ceremonia de apertura, Chen Jinshan, miembro del Comité Permanente del Comité Municipal del PCC de Shanghai, secretario del Comité de Trabajo del PCC y director del Área Especial de Ling-gang, Jin Li, académico de la Academia de Ciencias de China, subsecretario y presidente de la Universidad de Fudan, Yu Yong, subsecretario del Comité de Trabajo del PCC del Área Especial de Ling-gang, secretario del Comité del PCC y presidente del Grupo Lingang, y Zhai Jinguo, subdirector de la Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología de Shanghai, lanzaron conjuntamente el Global Youth Startup Hub, con el objetivo de crear un nuevo punto culminante para reunir a jóvenes talentos y construir un gran escenario para que los jóvenes innovadores y emprendedores hagan realidad sus sueños.

La ceremonia de apertura reunió a las ideas innovadoras y perspectivas de incubación más destacadas del mundo. Durante la sesión inaugural, Jin Li, académico de la Academia China de Ciencias y presidente de la Universidad de Fudan; Dong Cheng, vicepresidente asociado para el Avance de la Investigación Continental y catedrático de Ingeniería Celular e Inmunomedicina de la Universidad Politécnica de Hong Kong; Yu Chenao, director general y socio de BCG; y Roberto Touza David, cofundador y consejero delegado de Startups.st y cofundador de Cantera Capital, realizaron presentaciones enriquecedoras. El Dr. Marat Ressin, presidente de YEDI, e Ilia Borishchev, consejero delegado de VIBRAINT, celebraron un Diálogo sobre Incubadoras de Alto Rendimiento. Durante la mesa redonda, siete expertos mundiales de primer nivel en el campo de la incubación compartieron sus respectivas experiencias en la incubación de innovación tecnológica y sus estrategias futuras.

En la ceremonia de apertura también se firmaron varios acuerdos de cooperación en materia de incubación de innovación internacional. Las principales incubadoras internacionales, empresas innovadoras y proyectos de ciencia y tecnología de Canadá, España, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Reino Unido y otros países están uniendo fuerzas con socios chinos para promover conexiones profundas en materia de innovación.

