La gran inauguración de The Whiteley marca el comienzo de una nueva era para Queensway

The Whiteley Grand Opening. Credit: Oliver Holms - THE WHITELEY/PR NEWSWIRE

LONDRES, 1 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- The Whiteley, los primeros grandes almacenes de Londres, han sido reimaginados como un emblemático destino residencial y hostelero. Como culminación de sus ocho años de transformación, concejales, residentes, partes interesadas, equipos profesionales, vecinos y la Whiteley Community Foundation se reunieron para celebrar la gran inauguración de este magnífico edificio histórico. El evento, al que asistieron más de 600 invitados, fue organizado por MARK y C C Land.

La monumental celebración tuvo lugar en el atrio palaciego de The Whiteley, bajo un gran pabellón, para rendir homenaje a los logros y a la amplia regeneración del barrio creada por este proyecto de 1.000.000 de pies cuadrados. Bajo la icónica cúpula del edificio, su patio se transformó en un llamativo bar circular, donde los invitados disfrutaron de cócteles magistralmente elaborados mientras se sumergían en el entretenimiento de primera clase de la noche. Con la cautivadora actuación del célebre cantautor Rag'n'Bone Man, seguida de un deslumbrante set de la DJ londinense Sally K, la velada fue una celebración inolvidable. Para aumentar el espectáculo, artistas aéreos se deslizaron con gracia por los elevados espacios del atrio y un escenario semicircular sirvió de centro de atención del evento, en el que se proyectó una película del equipo responsable de la transformación de The Whiteley.

Terminados originalmente en 1911 por William Whiteley, los grandes almacenes Whiteley fueron en su día un emporio mundial. Hoy, la regeneración de The Whiteley da nueva vida a este icono histórico y constituye la piedra angular de la ambiciosa renovación de Queensway, que costará 3.000 millones de libras. El Queensway Steering Group -un colectivo de propietarios locales- está impulsando una visión transformadora de la calle, reconvirtiéndola en uno de los nuevos barrios más dinámicos de Londres. Este ambicioso rejuvenecimiento incluye importantes mejoras del espacio público, como la ampliación de las aceras, una amplia reordenación ecológica y la modernización de las estaciones de metro. Además, la introducción de nuevos pabellones para comer al aire libre durante todo el día, instalaciones de arte público y una nueva entrada a Hyde Park, cuya finalización está prevista para este año, consolidarán la reputación de Queensway como un vibrante centro neurálgico.

The Whiteley, la fuerza fundadora de The Queensway Steering Group, está liderando la redefinición de la zona y convirtiéndola en un destino codiciado tanto para visitantes como para residentes. Un elemento central de la transformación de Queensway es la cuidada selección de inquilinos comerciales de The Whiteley. Además del primer hotel Six Senses del Reino Unido, otras marcas notables que se instalarán en The Whiteley son un cine Everyman, un gimnasio Third Space y un nuevo restaurante del Grupo Pachamama. Los primeros inquilinos comerciales abrirán sus puertas en verano de 2025.

La oferta residencial de The Whiteley combina a la perfección el patrimonio con el diseño contemporáneo, dentro de una colección de edificios de nueva construcción situados detrás de una fachada histórica. El plan maestro arquitectónico de Foster + Partners ofrece un gran lienzo para 139 viviendas únicas, todas ellas conectadas estéticamente por exquisitos detalles y luz natural. Ubicadas entre elementos arquitectónicos originales restaurados, como una majestuosa cúpula de cristal y una emblemática torre del reloj, las viviendas van desde estudios a apartamentos de cinco dormitorios y una colección de adosados y áticos. Con el 70% de los apartamentos ya vendidos, The Whiteley ya alberga a muchos residentes, ya que los propietarios empezaron a mudarse a finales de 2024. Este enclave situado justo al norte de Hyde Park está batiendo récords de ventas, con The Whiteley alcanzando una media de 3.600 libras por pie cuadrado, y una prima del 200% sobre la zona circundante de Bayswater, según Savills. El proyecto ha despertado un gran interés entre los compradores británicos, estadounidenses, asiáticos y europeos.

Más allá de las residencias, los compradores de The Whiteley disfrutan de acceso a unos impresionantes 60.000 pies cuadrados de servicios exclusivos. Entre ellos se incluyen una piscina de 20 metros, un gimnasio de última generación, una pista de pádel, salas de juegos para niños, una biblioteca y un spa líder mundial. Además, los servicios a la carta, como el aprovisionamiento de comestibles, la experiencia de un sumiller de vinos, así como el cuidado de mascotas y el paseo de perros, establecen un estándar mundial sin precedentes para la vida residencial.

Con un valor bruto de desarrollo de más de 1.500 millones de libras, The Whiteley se ha establecido firmemente como el proyecto transformador de Londres, no sólo redefiniendo el paisaje de Queensway, sino también estableciendo un nuevo punto de referencia para la vida de lujo en la ciudad. El acto de celebración, que contó con el apoyo de grupos influyentes como el Ayuntamiento de Westminster y SEBRA, fue un momento decisivo que marcó el comienzo de un nuevo y vibrante capítulo en la extraordinaria historia de The Whiteley.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2652101/Whiteley_launch.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2652102/Whiteley_launch.jpg

