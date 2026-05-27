Gran inversor español respalda el crecimiento en IA de Visium - Visium SA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de mayo de 2026.-

Visium SA, líder en inteligencia artificial (IA) y datos para empresas en industrias altamente reguladas, anunció el cierre de su primera ronda de financiación institucional.

La ronda fue codirigida por Columbus Venture Partners - una firma española de capital riesgo - y Concentric, con la participación de un sindicato seleccionado de fundadores de unicornios que han creado y escalado algunas de las compañías de IA y tecnología más relevantes de la última década. El importe recaudado no se ha hecho público.

“Nuestra inversión en Visium se basa en la clara tesis de que la IA generativa está redefiniendo los procesos operativos en las industrias farmacéutica y biotecnológica. Su capacidad para diseñar, automatizar y optimizar flujos de trabajo complejos de forma ágil permite a las farmacéuticas, CROs y equipos de I+D reducir significativamente los plazos y la carga operativa asociada al desarrollo de fármacos. Estas soluciones no solo mejoran la eficiencia, sino que también tienen un impacto directo en el time-to-market y la rentabilidad global del sector, alineándose plenamente con nuestra estrategia de invertir en tecnologías que catalizan la innovación aportando valor tangible”, explica Damià Tormo, General Partner de la española Columbus Venture Partners.

Fundada en 2018, Visium ha pasado de ser una startup autofinanciada a contar con un equipo de más de 100 especialistas en IA en toda Europa, entregando más de 250 proyectos de IA y datos para compañías globales como Roche, Novartis y varias de las 20 principales farmacéuticas del mundo, así como líderes en química especializada como dsm-firmenich, donde Visium colaboró en una innovación pionera en IA reconocida en los Swiss Digital Economy Awards 2021.

“Financiamos Visium con recursos propios durante ocho años sabiendo desde el principio que crear valor transformador y sostenible con IA sería mucho más difícil de lo que la mayoría esperaba, especialmente en industrias reguladas”, reconoce Alen Arslanagic, CEO y fundador, Visium SA.

Actualmente, la compañía desarrolla soluciones nativas de inteligencia artificial para entornos empresariales complejos, combinando no sólo el asesoramiento estratégico, sino también la ingeniería avanzada de IA y un profundo conocimiento sectorial para ayudar a las organizaciones a desplegar a gran escala.

Con esta ronda, Visium acelera su expansión en Europa y Estados Unidos, ampliando su equipo y sus capacidades de producto para llevar su enfoque a un conjunto más amplio de empresas globales. Gracias a todo ello, ha sido reconocida entre las 100 empresas de mayor crecimiento en Europa según el Financial Times.

Financiación con sello español

Columbus Venture Partners es una firma española de capital riesgo fundada en Valencia en el año 2016. Está especializada en biotecnología y ciencias de la vida.

Con más de 800 millones de euros en activos bajo gestión, la firma opera con un modelo de inversión diferenciado y ha construido un sólido historial en el desarrollo de plataformas industriales para terapias avanzadas.

De hecho, desempeña un papel activo en la creación y crecimiento de más del 80% de las empresas de su cartera.

El otro lado de la financiación viene de la parte de Concentric, fondo londinense de venture activism cofundado por Kjartan Rist y Denis Shafranik y que invierte en empresas impulsadas por software que transforman sectores tradicionales. Es conocida por su modelo de colaboración cercana con los fundadores.

“Lo que está haciendo Visium —integrar ingenieros de primer nivel dentro de empresas complejas para ofrecer IA que realmente funciona— es un modelo de cómo se transformarán las industrias tradicionales. Esa misión está en el corazón del enfoque activista de Concentric, y estamos orgullosos de respaldarlos en esta nueva etapa” indica Denis Shafranik, cofundador y socio, Concentric

Entre los business angel que participan se encuentran nombres como Sam Bourton — Cofundador y CTO de QuantumBlack (adquirida por McKinsey), ex socio de McKinsey y líder global de QuantumBlack Innovation Labs; Peter Lindholm — Cofundador y ex Co-CEO de Frontier Car Group (adquirida por Prosus), presidente y cofundador de UNARIC; Thomas Wolf — Cofundador y Chief Science Officer de Hugging Face o Peter Sarlin (y sindicato) — Fundador de Silo AI (adquirida por AMD); actualmente fundador y presidente de PostScriptum, QuTwo y NestAI.

Esta ronda no trata solo de capital. Se trata de alinearse con inversores y operadores de referencia. Si Columbus aporta una experiencia inigualable escalando proyectos en ciencias de la vida, Concentric aporta una mentalidad de colaboración activista. Los operadores que se suman han construido algunas de las compañías de IA y tecnología más importantes de la última década.

Refuerzo del Consejo de Administración

Junto con la financiación, Visium anuncia cuatro incorporaciones estratégicas a su Consejo de Administración:

Sam Bourton — Cofundador de QuantumBlack, ex socio de IA en McKinsey

Javier Fernández — Operating Partner en Columbus Venture Partners; ex CEO de Vitro S.A.

Denis Shafranik — Cofundador y socio en Concentric

Urban Lankes — Presidente de biGENIUS y Coople Suiza

Refuerzo del Consejo Asesor

Para profundizar en su experiencia científica y comercial, Visium también anuncia tres nuevas incorporaciones a su Consejo Asesor:

Jayanth Sridhar — CEO de AveThera GmbH, startup biotecnológica con sede en Berlín; anteriormente CEO de Biologics en Dr. Reddy’s Laboratories Ltd

Dra. Christiane Hamacher — ex ejecutiva del sector farmacéutico y biotecnológico y CEO

Peter Sarlin — Fundador de Silo AI (adquirida por AMD); actualmente fundador y presidente de PostScriptum, QuTwo y NestAI.

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