¡Gran noticia de Repara tu Deuda Abogados: la deuda pública entra en la Ley de Segunda Oportunidad!

Madrid, 27 de noviembre de 2025.-

En un momento histórico para las personas con cargas de deudas imposibles de soportar, desde Repara tu Deuda Abogados tenemos el honor de anunciar que, gracias a la presión de Europa y al alineamiento del Estado español con los principios comunitarios, la deuda pública podrá finalmente ser objeto de exoneración dentro del marco de la Ley de Segunda Oportunidad. Esta es una noticia enorme para quienes desde septiembre de 2015 hemos liderado la defensa de este derecho: somos los primeros en abrir este camino, y ahora se consolida con apoyo institucional europeo.

Durante años hemos venido denunciando que España quedaba rezagada respecto a sus hermanos comunitarios: particulares y autónomos que, actuando de buena fe se les permitía un verdadero “reset” aunque estuvieran atrapados por deudas con Hacienda, la Seguridad Social o administraciones públicas. Hoy, ese obstáculo parece vencido: la inclusión de la deuda pública en el mecanismo de segunda oportunidad abre una segunda vida para quienes no podían liberarse de sus obligaciones.

¿Por qué es tan relevante?

1. Porque la deuda pública (con la Hacienda, la Seguridad Social o Administraciones locales) había sido hasta ahora “tabú”: la normativa nacional establecía topes muy restrictivos para su cancelación, lo cual impedía que la “segunda oportunidad” fuese plena.

2. Porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) ha dejado claro que los Estados miembros no pueden mantener exclusiones de deudas sin una justificación adecuada, de modo que España debía adaptarse a ese principio europeo de reinserción financiera.

3. Porque en Repara Tu Deuda Abogados fuimos pioneros desde 2015 en aplicar la Ley de Segunda Oportunidad, y hoy podemos decir que hemos alcanzado un nuevo hito: la posibilidad de que deudas públicas sean exoneradas sin que sean un muro infranqueable para una vida nueva.

¿Qué implica para el deudor?

Gracias a este cambio, una persona física (o autónomo) que actúe de buena fe, y que cumpla los requisitos legales del mecanismo, podrá solicitar la exoneración de sus deudas públicas —no solo las privadas—, siempre que concurran las exigencias de la Ley. Esto significa que muchas personas con deudas acumuladas en la Administración Pública podrán al fin respirar, reconstruir su vida y dejar de arrastrar cargas que les impedían empezar de cero.

¿Y por qué decir que es “la gran noticia”?

1. Porque supone un desbloqueo de enorme magnitud, un giro real desde septiembre de 2015 cuando se aprobó la Ley de Segunda Oportunidad, pero hasta ahora la deuda pública continuaba siendo una barrera prácticamente infranqueable.

2. Porque entra en juego la esperanza: para quienes habían desistido de ver salida, esta noticia otorga un rayo de luz y una vía legal confiable para reiniciar.

3. Porque esta medida demuestra que España avanza al ritmo europeo: que los principios de “segunda oportunidad real”, de reinserción financiera, de reinicio sin culpa injusta, son aplicables en nuestro país.

4. Porque desde Repara Tu Deuda Abogados podemos reafirmar nuestro compromiso con todos esos ciudadanos que confiaron en nosotros, aportando no sólo asesoría jurídica, sino también esperanza y respaldo firme.

Un nuevo capítulo de confianza

En Repara Tu Deuda Abogados celebramos esta decisión convencidos de que abre un nuevo capítulo. Invitamos a todas aquellas personas que se encuentran atrapadas por deudas insostenibles —especialmente si tienen obligaciones con la Hacienda, la Seguridad Social o administraciones públicas— a que nos contacten para analizar su caso, adaptarlo al nuevo escenario y acompañarlas paso a paso hacia la liberación.

Queremos que entiendan que no están solos: hemos sido pioneros en este camino, conocedores del mecanismo desde sus inicios, y hoy con más motivo que nunca reafirmamos que sí hay salida. La inclusión de la deuda pública abre un horizonte de recuperación real, digna y sostenible. El mensaje es claro: la segunda oportunidad ya no es sólo una esperanza, es una realidad aumentada.

Invitación a la acción

¿Tienes deudas con la Administración pública que te impiden avanzar? ¿Sientes que el sistema no te daba margen para levantar cabeza? Con este avance, es el momento idóneo para tomar la iniciativa. Contacta con Repara Tu Deuda Abogados, y juntos evaluaremos si cumples los requisitos, prepararemos una estrategia sólida y te ayudaremos a levantar la mochila que durante años te ha frenado.

Cierre

Alicia García Sánchez, CEO de Repara Tu Deuda Abogados, manifiesta que “me siento profundamente orgullosa de que esta gran noticia sea posible. Agradecemos a los profesionales, jueces, legisladores, y al entorno europeo que han impulsado este cambio. Pero, sobre todo, lo dedicamos a las personas que hoy, gracias a este avance, pueden empezar de nuevo con dignidad, libertad y esperanza”.

Hoy más que nunca, creemos en una justicia accesible, en una segunda oportunidad real y en un país donde el sobreendeudamiento no sea una condena sino la antesala de un nuevo comienzo.

Porque en Repara Tu Deuda Abogados… tu deuda no te define, tu futuro te importa.

