El Gran Príncipe Jorge Rurikovich participa como Invitado de Honor en el World Summit of Universal Values - Gala Petrova

(Información remitida por la empresa firmante)

Su participación estuvo especialmente marcada por el homenaje póstumo a Doña Remedios del Río (Remedios Nieto Palacios), junto a sus hijos y amigos

Madrid, 2 de octubre de 2026.- S.A.R.I. El Gran Príncipe y Gran Duque Jorge Rurikovich participó como Invitado de Honor en el World Summit of Universal Values, celebrado en Madrid los días 24 y 25 de septiembre de 2026, en el marco del International Day of Humanitarian Concord. El encuentro, al que asistió El Gran Príncipe Jorge Rurikovich, reunió durante dos jornadas diversos actos de carácter institucional, internacional y protocolario, con la participación de personalidades, representantes institucionales y diplomáticos, así como miembros y representantes de Casas Nobles y familias de relevancia internacional, entre ellos Gala Petrova.

Una primera jornada con especial significado personal

La primera jornada comenzó por la mañana con el encuentro institucional celebrado en el Comité Olímpico Español (COE) y continuó por la tarde con una recepción y celebración en la residencia oficial de S.A.R. el Emir Lahouari Benarba Ben Mahieddine Al Hassani, anfitrión de la reunión.

Fue en los actos de la tarde donde el Gran Príncipe Jorge Rurikovich participó como Invitado de Honor, en una jornada marcada no solo por su dimensión internacional, sino también por un significado especialmente personal.

En honor a Doña Remedios del Río

Uno de los momentos más emotivos estuvo dedicado al homenaje póstumo a Doña Remedios del Río (Remedios Nieto Palacios), acompañada simbólicamente por sus hijos Juan, Piedad y Tusti del Río, así como por amigos de la homenajeada.

Para El Gran Príncipe Jorge Rurikovich, el recuerdo de Doña Remedios tuvo un significado especialmente profundo. La relación que mantuvo con ella estuvo marcada por el afecto y la cercanía, hasta el punto de considerarla casi como a una abuela.

Compartir este homenaje con sus hijos y con personas cercanas a Doña Remedios convirtió el encuentro en un momento de recuerdo, amistad, familia y gratitud.

Cena de Gala en el Real Casino de Madrid

La segunda jornada tuvo como escenario el histórico Real Casino de Madrid, donde se celebró la Cena de Gala del World Summit of Universal Values.

La velada reunió a distinguidas personalidades, representantes institucionales y diplomáticos, junto a miembros y representantes de diversas Casas y familias de relevancia internacional.

S.A.R.I. El Gran Príncipe Jorge Rurikovich, como Invitado de Honor, formó parte de la distribución protocolaria de la cena, dedicada a los valores universales y a la concordia.

La propia distribución de las mesas estuvo vinculada a distintos valores: Armonía, Empatía, Solidaridad, Piedad, Respeto, Alegría, Bondad, Confianza, Sensibilidad, Amistad, Generosidad, Serenidad, Concordia, Templanza, Igualdad, Voluntad, Esfuerzo, Amor, Lealtad, Creatividad, Honestidad y Tolerancia.

Y, en un hermoso guiño del destino, son valores que encarnan plenamente a Doña Remedios del Río (Remedios Nieto Palacios) y a su esposo, también fallecido, Juan del Río Mapelli.

Esta coincidencia otorgó un significado aún más especial a una noche en la que el protocolo y la dimensión internacional convivieron con el recuerdo y el afecto hacia una familia muy querida.

Reconocimiento a los valores universales

El programa incluyó también el reconocimiento “Award for the Value of Intercultural Communication and Religious Pluralism” (Premio al Valor de la Comunicación Intercultural y el Pluralismo Religioso), concedido a Bouziane Ahmed Khodja, dentro de la programación dedicada a los valores universales, la comunicación intercultural y el pluralismo religioso.

La participación del Gran Príncipe Jorge Rurikovich en estas jornadas unió así la dimensión institucional e internacional del encuentro con un profundo significado personal: el homenaje a Doña Remedios del Río, compartido con sus hijos, sus amigos y quienes conservaron hacia ella un especial vínculo de afecto.

Dos jornadas en Madrid marcadas por la concordia, la amistad, la familia, la memoria, los valores universales y la gratitud.

Acerca de la Casa Imperial Rurikovich

Encabezada por S.A.R.I. El Gran Príncipe y Gran Duque Jorge Rurikovich, la Casa Imperial Rurikovich se presenta como continuadora de la Dinastía Rúrikida, que gobernó durante más de siete siglos, desde la Rus de Kiev —el primer gran estado de los eslavos orientales, con capital en Kiev— hasta finales del siglo XVI, y que quedó emparentada por matrimonio con la casa Romanov, que reinó en Rusia de 1613 a 1917. Su genealogía, publicada en www.grandprincejorge.com , la vincula con dicha dinastía a través de Ana de Kiev (Ana Yaroslavna), reina de Francia, y recoge su continuidad hasta la actualidad.

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