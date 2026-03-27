Grana Padano llena de sabor Alimentaria con demostraciones que cautivan al público

Grana Padano - Grana Padano

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 27 de marzo de 2026.-

Grana Padano se ha convertido en el sabor que impulsa el ritmo de vida en esta edición de Alimentaria. Las demostraciones culinarias de las chef FIT HAPPY SISTERS logran una gran acogida en su stand de Alimentaria: la innovación y el espectáculo captan la atención del sector

Grana Padano refuerza su posicionamiento como referente en el sector gastronómico, sorprendiendo a los asistentes de la feria Alimentaria con varias demostraciones culinarias que impulsan la alimentación ligada a un estilo de vida activo.



Durante los tres primeros días de la feria, las reconocidas chef FIT HAPPY SISTERS (@fit_happy_sisters), con más de 2 millones de seguidores en Instagram), han realizado varias demostraciones culinarias, elaborando recetas irresistibles que combinan nutrición y placer. En esta edición de Alimentaria, Grana Padano se ha convertido en el sabor que impulsa el ritmo de vida, promoviendo momentos de calidad, disfrute y convivencia. Un estilo de vida que celebra la actividad, el bienestar y compartir experiencias alrededor de la mesa.



El primer día, las FIT HAPPY SISTERS centraron su propuesta en el concepto "el sabor que nutre", con la elaboración de una receta protagonizada por el carácter único del Grana Padano. Presentaron un dúo de brochetas de ñoquis con Grana Padano, combinando tradición e innovación en dos versiones: una clásica, con tomates secos y aceite de oliva virgen extra, y otra de ñoquis de espinacas acompañados de una salsa cremosa de Grana Padano. Una propuesta sencilla y reconfortante que pone en valor cómo los ingredientes auténticos pueden aportar energía, sabor y equilibrio a la vida cotidiana.



El concepto "el equilibrio compartido" ha inspirado el segundo showcooking de Grana Padano, poniendo el foco en la convivencia como parte esencial del bienestar. En esta ocasión, se han presentado jugosas mini hamburguesas de ternera, elaboradas con Grana Padano, tomates secos, ajo y perejil, y servidas en panecillos tostados con lechuga fresca, una ligera salsa de yogur al limón y virutas de Grana Padano.



Una propuesta pensada para disfrutar del tiempo libre en compañía —ya sea practicando deporte, reuniéndose con amigos o recargando energía para la rutina diaria—. Un bocado pequeño pero lleno de sabor, con un marcado toque mediterráneo y un final cremoso y elegante gracias al queso Grana Padano: el equilibrio perfecto entre sabor, nutrición y convivencia.



La última demostración culinaria protagonizada por estas reconocidas chefs ha presentado unos ravioli de remolacha con bimis salteados, anacardos tostados y Grana Padano. Se trata de una pasta fresca de remolacha rellena de ricotta, Grana Padano y hierbas aromáticas, que combina sabor, textura y equilibrio. La receta rinde homenaje al concepto de "placer consciente": un plato sofisticado y sabroso, elaborado con ingredientes naturales de alta calidad, que integra disfrute y bienestar, en línea con la esencia de la auténtica cocina tradicional italiana.



Durante las demostraciones culinarias, el stand de Grana Padano ha recibido la visita de numerosos influencers gastronómicos, periodistas del sector de la gastronomía y destacadas personalidades, que han podido degustar las recetas elaboradas en directo. Asimismo, los asistentes han disfrutado de distintas maduraciones de Grana Padano DOP (16 meses) y Grana Padano Reserva (27 meses).



El evento también ha tenido un importante seguimiento en tiempo real a través de redes sociales, especialmente en Instagram, donde varias influencers culinarias han amplificado su alcance, llegando a una audiencia de más de 3.169.800 mil seguidores.



Grana Padano es la denominación de Origen Protegida de quesos más consumida del mundo, siendo España el 4º mercado en Europa para Grana Padano. Se trata de un queso artesanal, libre de gluten y sin lactosa, cuya historia se remonta a casi hace 1.000 años. La versatilidad en la cocina y su alto valor nutricional son las características fundamentales del queso Grana Padano DOP.



Grana Padano reafirma su compromiso de seguir ofreciendo productos de la más alta calidad y promover la excelencia culinaria en todo el mundo, impulsando un estilo de vida saludable.



Emisor: Grana Padano

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