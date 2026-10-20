Granada alberga la mayor exposición de kayaks de Europa; así es el gigante náutico TODOKAYAK - TODOKAYAK

(Información remitida por la empresa firmante)

TODOKAYAK, fundada en 2016 por el empresario granadino Alejandro Vega Martín, cuenta con más de 2.000 referencias, una de las mayores exposiciones físicas de kayaks del continente y un premio a la Innovación y Desarrollo Empresarial recibido en 2026.

Granada, 20 de octubre de 2026. Lo que comenzó hace una década como un proyecto empresarial especializado en la venta de kayaks se ha convertido en uno de los referentes europeos del sector náutico. TODOKAYAK, empresa granadina fundada en 2016, ha experimentado un crecimiento exponencial que la sitúa como la mayor tienda especializada en kayaks de Europa, destacando por la amplitud de su catálogo, sus instalaciones y su capacidad de distribución.

La compañía dispone de unas instalaciones de aproximadamente 3.500 metros cuadrados, destinadas a exposición, almacenamiento y distribución, con capacidad para albergar hasta 3.000 kayaks. Su catálogo supera las 2.000 referencias, entre kayaks a pedales, de pesca, recreo y travesía, tablas de paddle surf, accesorios, equipamiento náutico y repuestos especializados.

De Granada al mercado europeo

Uno de los factores que ha impulsado el crecimiento de TODOKAYAK ha sido su apuesta por combinar una gran exposición física con un modelo de comercialización digital. A través de su plataforma de comercio electrónico, la empresa atiende a clientes de toda España y de distintos mercados europeos, ofreciendo una amplia variedad de embarcaciones y equipamiento especializado.

Su modelo de negocio se apoya en la disponibilidad inmediata de productos, el asesoramiento especializado y una importante capacidad logística, elementos que han permitido a la compañía diferenciarse dentro de un mercado cada vez más competitivo.

Una trayectoria reconocida por su innovación empresarial

El crecimiento de TODOKAYAK también ha recibido reconocimiento institucional. En febrero de 2026, con motivo de la celebración del Día de Andalucía, la compañía fue distinguida con un premio a la Innovación y Desarrollo Empresarial, que reconoce su trayectoria y su apuesta por la evolución y modernización del negocio.

Este reconocimiento supone un nuevo respaldo a un proyecto empresarial que, desde Granada, ha conseguido desarrollar una estructura comercial especializada con proyección nacional e internacional.

Innovación, especialización y presencia digital

La innovación es uno de los pilares fundamentales de TODOKAYAK. La empresa cuenta con el mayor catálogo de kayaks desmontables del país y apuesta continuamente por desarrollar productos novedosos, siendo pionera en iniciativas como la creación de un kayak con pecera oxigenada integrada, bicicletas acuáticas, kayaks 100% eléctricos, tablas de paddle surf transparentes o kayaks plegables entre otros.

Esta apuesta por la innovación también se refleja en su presencia digital, con millones de reproducciones en YouTube, TikTok e Instagram, donde comparte demostraciones, novedades y consejos especializados. Tras diez años de trayectoria, TODOKAYAK continúa consolidándose desde Granada como un referente del sector náutico europeo.

Web: www.todokayak.com

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Número de contacto: 678462541