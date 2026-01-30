Granada MICE presenta en FITUR su propuesta para potenciar el turismo de eventos en Granada - Granada MICE

Granada, 30 de enero de 2026- Granada MICE, la plataforma especializada en la organización y promoción de eventos corporativos, reuniones, congresos, incentivos y experiencias MICE en la ciudad de la Alhambra, se presenta en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2026 con una propuesta para consolidar y potenciar el turismo de eventos en Granada como un motor estratégico de crecimiento económico y proyección internacional.

La iniciativa de Granada MICE, que cuenta con un equipo profesional con más de 20 años de experiencia en el sector y ofrece asesoramiento gratuito para la organización de eventos en la ciudad, tiene como objetivo posicionar a Granada como un destino preferente para congresos, reuniones, viajes de incentivos y congresos de carácter nacional e internacional. La entidad trabaja estrechamente con venues locales, proveedores de servicios turísticos y culturales, y profesionales del sector para garantizar experiencias competitivas de valor añadido en un mercado global cada vez más exigente.

Granada, destino MICE de referencia

Granada ha experimentado un crecimiento notable en el segmento MICE en los últimos años, con cifras que reflejan la pujanza de este mercado en la economía local. La ciudad acogió más de 280 eventos relacionados con turismo de negocios, con la participación de más de 110.000 asistentes y un impacto económico directo estimado en 121 millones de euros, lo que representa un aumento del 78% respecto al año anterior. Además, se han confirmado múltiples candidaturas de congresos internacionales para los próximos años, consolidando la proyección del destino.

Estos resultados sitúan a Granada en una posición competitiva dentro del panorama nacional e internacional, reforzada por infraestructuras modernas como el Palacio de Congresos de Granada, una oferta hotelera de calidad y un patrimonio histórico y cultural único. Cabe destacar que año tras año la Alhambra se encuentra en el pódium de lugares de interés más visitados, convirtiéndose muchos de ellos en el monumento de referencia nacional con más visitantes.

FITUR como escaparate de crecimiento y colaboración

La presencia de Granada MICE en FITUR 2026, la feria turística más relevante del mercado iberoamericano, busca reforzar la visibilidad de la oferta MICE granadina ante profesionales del sector, agencias de eventos, asociaciones internacionales y destinos competidores. En este marco, Granada MICE presentará sus servicios de asesoramiento y acompañamiento integral en la planificación de eventos y subrayará las ventajas competitivas de Granada como enclave estratégico para celebrar encuentros corporativos, congresos y programas de incentivos.

Granada es un destino que combina patrimonio, cultura, naturaleza y gastronomía, lo que lo convierte en un escenario idóneo para conjugar negocio y experiencia. Desde espacios históricos con vistas a la Alhambra hasta hoteles boutique, palacetes y espacios culturales singulares, Granada MICE gestiona una oferta diversa adaptada a las necesidades de los planificadores y organizadores.

Apoyo institucional y alianzas sectoriales

El auge del turismo de reuniones y eventos en Granada también ha contado con el respaldo de entidades y administraciones, que ha trabajado para atraer más de 250 eventos MICE a la ciudad en los últimos años y generar un efecto económico sustancial para el tejido empresarial local.

Además, iniciativas como foros profesionales, como el ICCA Global Association Forum 2025, celebrado en Granada y que reunió a expertos internacionales en gestión de eventos, han contribuido a posicionar el destino en las principales agendas del sector.

Sobre Granada MICE

Granada MICE es una plataforma de asesoramiento profesional especializada en el sector de reuniones, incentivos, congresos y eventos. Su servicio, sin coste para los organizadores, abarca desde la selección de espacios y proveedores hasta la planificación detallada del programa de actividades, garantizando soluciones a medida para empresas y agencias nacionales e internacionales que eligen Granada como escenario para sus proyectos.

