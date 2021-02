Grandes avances en la ingeniería de la electromovilidad sostenible

El gigante asiático presenta 5 nuevos automóviles eléctricos lo que representa un claro avance en la industria de la electromovilidad. Al mismo tiempo el Neutrino Energy Group se prepara para dar un salto cualitativo en la industria automovilística con el revolucionario "pi"

China está apostando muy fuerte por la electromovilidad, en el 2021 está presentando 5 nuevos automóviles de diversas características tanto tecnológicas como de de carrocería y diversas potencias. Sin duda esto representa claramente una amenaza para la hegemonía europea en la industria automotriz, ya que China tiene un mercado afín inmenso que puede abastecer con productos propios. Un primer lugar está el "SF5", éste modelo de SUB fue creado por Martín Eberhard un ingeniero cofundador de la empresa TESLA y ahora está trabajando en la compañía China SF MOTORS. SF MOTORS tiene plantas en China y en Indiana EEUU, así que prontamente puede competir cara a cara con TESLA, la planta en China está preparada para producir 150000 automóviles eléctricos por año mientras que la planta de EEUU está preparada para construir 60000 unidades al año. El SF5 cuenta con una potencia de 684 CV una velocidad máxima de 250 k/h limitada y un torque brutal de 1040 NM mientras que con una batería de 90kw/h es capaz de recorrer 480 km con una carga, a su vez es capaz de acelerar de 0 a 100 en tan sólo 3.5 seg.



China también ofrece la marca BYD Tang EV600, un SUB de 7 plazas de enorme potencia en versiones híbridas y totalmente eléctricas, se ofrece también con tracción total en las 4 ruedas. Con una batería de 88 kw/h que permite una autonomía de 520 km con una carga. A su vez BYD es uno de los más grandes fabricantes de baterías en el mundo lo cual facilita mucho el tema de la producción. Con una potencia de 482 CV y una aceleración de 0 a 100 en tan sólo 4.4 seg.



En tercer lugar el fabricante NIO presenta su versión ES8, otro SUB de gran porte, también se presenta el modelo NIO ES6 con un tamaño más compacto que su hermano mayor.

La característica principal de éste fabricante es sus agresivos precios llegando a costar la mitad de lo que pide la competencia, con una potencia de 650 CV una velocidad máxima de 180 km/h y una autonomía de 350 km no existe nada en el mercado actual que se le acerque en precio y prestaciones.

Otro fabricante Chino ofrece el LUCID AIR un sedán de lujo que se ofrece en los EEUU. Con 400 km de autonomía pero con una bestial potencia de 1000 CV y 1500 NM de torque convirtiendo a éste gran sedán en el más potente del mundo. Su plantel de diseñadores e ingenieros están compuestos de gente proveniente de TESLA en muchos casos.



En el último lugar se encuentra el BYTON K-BYTE, fabricado por Carstein un ex ejecutivo de BMW. La fábrica de BYTON está situada en Nanjing y también posee una sede en la mítica Silicon Valley en EEUU. Las ventas comenzarán en el 2021 tanto en el mercado Chino como en Europa, pero en el mercado americano será fabricado en EEUU para evitar sobrecostos de importación. Con un interior similar a una nave espacial el K-BYTE se presenta con un arsenal de tecnología y opcionales digno de los mejores sedán y SUB del mundo, con una pantalla de 48 pulgadas en su salpicadero es el único automóvil que presenta tal tecnología y opcionales. Con un precio súper competitivo y las características técnicas no tiene competencia en el mercado actual del automóvil con 2 motores de 200 CV con una batería de 95 kw/h es capaz de recorrer 360 km. Sin duda China será un duro rival para los fabricantes europeos de automóviles eléctricos que necesitarán nuevos productos para seguir en carrera.



Desde Alemania el Neutrino Energy Group se prepara para dar un salto cualitativo en la industria automovilística con el revolucionario pi.



Mientras en el mundo las fichas se mueven hacia el automóvil eléctrico son muchas las preguntas que surgen respecto a cómo eran resueltos los problemas de abastecimientos de tantas unidades de autos que funcionan con cargas de red eléctrica. La respuesta a tal pregunta surge desde el Neutrino Energy Group mediante el automóvil PI que no necesita de cables ni de ningún otro dispositivo de carga para circular. Esto es debido a que el automóvil PI es capaz de hacer funcionar sus motores eléctricos con una revolucionaria tecnología basada en la captura de Neutrinos que están presentes en la carrocería y estructuras de su chasis. Gracias a su innovador sistema de captura de Neutrinos por medio de placas de grafeno dopado en forma de módulos que mediante pliegues especiales crean un flujo de electricidad que es conducido a súper condensadores que amplifican su potencia para almacenar la energía en baterías sólidas de iones de litio.



Un automóvil que no necesita cargarse constantemente para circular y que recupera energía aún estacionado es la respuesta a la creciente necesidad de tecnología limpia que colabore realmente con el medio ambiente y la calidad de vida de la humanidad.



