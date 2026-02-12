Las grandes ofertas comienzan ahora: Aprovecha hasta un 35 % de descuento en DJI ROMO

(Información remitida por la empresa firmante)

El popular robot aspirador todo en uno de DJI ofrece detección milimétrica de obstáculos y un rendimiento de limpieza sensacional gracias a su avanzada tecnología de drones

SHENZHEN, China, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- DJI, el líder mundial en drones civiles y tecnología creativa de cámaras, anunció hoy una gran campaña de rebajas para DJI ROMO, el primer robot aspirador todo en uno de la compañía. A partir del miércoles 11 de febrero de 2026, en determinados mercados europeos, habrá promociones disponibles en la tienda oficial de DJI y en Amazon. Consulta las páginas locales de la tienda DJI y de Amazon para obtener información detallada.

Grandes ahorros en determinados modelos ROMO

ROMO utiliza la tecnología de detección milimétrica de obstáculos de los drones insignia de DJI. La combinación de sensores avanzados, algoritmos inteligentes y una succión ultrapotente ofrece una cobertura óptima para limpiar tanto suelos duros como alfombras, lo que la hace potente y sencilla. Además, su sistema autolimpiante inteligente se encarga del mantenimiento automáticamente, para que el usuario pueda disfrutar de un hogar limpio con el mínimo esfuerzo.

Actualmente se ofrecen descuentos por tiempo limitado en los siguientes modelos ROMO:

DJI ROMO S: De 1299 € a 849 €, hasta un 35 % de descuentoDJI ROMO P: De 1899 € a 1299 €, hasta un 32 % de descuento

Para obtener más información sobre las ofertas locales de DJI ROMO, visita store.dji.com.

Política de servicios de posventa

Con la compra del Extended Protection Plan se proporciona una garantía adicional de un año tras la finalización del periodo de garantía oficial del producto. Las piezas cubiertas incluyen el robot y la estación base. Para ver una lista completa de detalles, visita: https://store.dji.com/product/dji-extended-protection-plan-dji-romo

Más información sobre ROMO en: https://www.romo.tech/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2902111/1.jpg

