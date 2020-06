COMUNICADO: Las grandes tabaqueras están aprovechando la pandemia para publicitar productos dañinos y adictivos

- Un nuevo análisis expone cómo las grandes tabaqueras están aprovechando la pandemia para publicitar productos dañinos y adictivos

WASHINGTON, 15 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Las tabaqueras y compañías de cigarritos electrónicos están aprovechando la crisis del COVID-19 para hacer publicidad de sus productos dañinos y adictivos en las redes sociales, debilitar las restricciones de compra de edad mínima creadas para proteger a los jóvenes y presentar demandas de salud no demostradas e ilegales, según un nuevo análisis publicado por la Campaign for Tobacco-Free Kids [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2804964-1&h=2363880232&u...]. El análisis incluye tácticas de las grandes tabaqueras, fabricantes de cigarrillos electrónicos y tiendas de vapeo en 28 países.

https://mma.prnewswire.com/media/458701/campaign_for_tobacco... [https://mma.prnewswire.com/media/458701/campaign_for_tobacco...]

En las redes sociales, Philip Morris International y British American Tobacco -las dos mayores tabaqueras del mundo- se están apropiando de los populares hashtags "Quédate en casa" promovidos por gobiernos y autoridades sanitarias para comercializar cigarrillos sin combustión como Glo e IQOS y cigarrillos electrónicos como Vype. En España, British American Tobacco ha publicado fotos publicitando los cigarrillos electrónicos Vype acompañados del hashtag #FrenaLaCurva y en Italia, Philip Morris ha utilizado #DistantiMaVicini (#LejosPeroCerca) para publicitar IQOS. Las compañías también han promovido series de música en casa y lanzado vídeos musicales exclusivos para promover los productos de tabaco online.

En Estados Unidos, los fabricantes de cigarrillos electrónicos y tiendas de vapeo también se han dirigido a las redes sociales para promover sus productos e impulsar las ventas durante la crisis del COVID-19 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2804964-1&h=1396669500&u...]. Las promociones relativas a la pandemia van desde mascarillas gratuitas con compras de cigarrillos electrónicos a ofrecer descuentos para el COVID-19 (líquidos electrónicos con un 19% menos de nicotina introduciendo el código COVID-19). Los fabricantes de cigarrillos electrónicos también han utilizado la pandemia para hacer afirmaciones de salud no demostradas e ilegales sobre los cigarrillos electrónicos. Bidi Vapor publicó en Instagram que "un cigarrillo bidi al día mantiene al neumólogo alejado".

En Kazakstán, British American Tobacco ofreció mascarillas de la marca Glo [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2804964-1&h=4156194947&u...] a más de una docena de influencers de Instagram para que publicaran fotos con mascarillas, todos ellos con la misma publicidad de mascarillas Glo gratuitas (#glomask) con la compra de un dispositivo Glo. Estas y otras publicaciones que anuncian productos de tabaco fueron documentadas en docenas de países, a pesar de un comunicado de diciembre de 2019 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2804964-1&h=1882863247&u...] por Instagram y Facebook de que las plataformas ya no permitirían a los influencers promocionar productos de tabaco online.

Además de la promoción de las redes sociales, Philip Morris ha renunciado a la validación de ID en la entrega de IQOS en al menos un país y referencia la crisis del COVID-19 en al menos 18 países para promocionar ofertas especiales y entrega del producto en casa.

"Las compañías de tabaco no se detendrán ante nada para vender más productos, incluso si eso supone aprovecharse sin pudor de una pandemia", dijo Matthew L. Myers, director de Campaign for Tobacco-Free Kids. "No solo son las grandes tabaqueras: las tiendas de vapeo y fabricantes de cigarrillos electrónicos han descendido a nuevos mínimos para dirigirse a los jóvenes, engañar a los consumidores y vender más cigarrillos electrónicos. Mientras seguimos aprendiendo más sobre los vínculos dañinos entre el COVID-19 y el uso del tabaco, estas tácticas deberían generar alarma en cada país del mundo".

Los expertos en salud pública han advertido que los fumadores y usuarios de cigarrillos electrónicos afrontan un mayor riesgo de enfermedad grave si se ven afectados por el COVID-19. Hay evidencias demostradas de que fumar aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, debilita el sistema inmune y es una gran causa de condiciones sanitarias crónicas que aumentan el riesgo de COVID-19, incluyendo enfermedad pulmonar, enfermedad cardiaca y diabetes. Existe una creciente evidencia de que el uso de cigarrillos electrónicos daña la salud pulmonar.

Para más información sobre el COVID-19 y el uso del tabaco, visite: https://www.tobaccofreekids.org/problem/covid-19 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2804964-1&h=3006111713&u...]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/458701/campaign_for_tobacco... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2804964-1&h=2565506515&u...]

CONTACTO: CONTACTO: Caroline Renzulli, crenzulli@tobaccofreekids.org, +1202 415 5973

Sitio Web: http://www.tobaccofreekids.org/