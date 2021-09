Graphenano presentará en Colonia los discos de biopolímero nanoreforzados con grafeno para prótesis dentales

- Los discos G-Cam son más flexibles, ligeros, perdurables, bacteriostáticos y antifúngicos, y su acabado es muy natural

- Este material no requiere de procesos térmicos ni complicados, lo que permite reducir los tiempos de trabajo y mejorar la eficiencia en un 300%

- La compañía, con sede en Yecla (Murcia), es la primera a nivel mundial en patentar el grafeno para uso médico y estético, y trabaja en estrecha colaboración con numerosos científicos y universidades españolas

- La feria IDS International Dental Show se celebrará en Colonia del 22 al 25 de septiembre y reunirá a expositores internacionales del sector

Yecla (Murcia), 21 de septiembre de 2021.- La empresa española Graphenano Nanotechnologies presentará en la feria internacional IDS Dental Show en Colonia (Alemania) los discos de biopolímero nanoreforzados con grafeno para realizar prótesis dentales. El evento tendrá lugar del 22 al 25 de septiembre en la Koeln Messe y reunirá a expositores internacionales del sector del cuidado dental.

La empresa, con sede en Yecla (Murcia), ya comercializa los discos G-Cam desde hace tres años en una treintena de países, entre ellos Italia, Reino Unido, Alemania, República Checa, Israel, República Dominicana o España, donde se vende exclusivamente a profesionales, según ha explicado el director general de Graphenano Dental, Jesús Martínez.

Martínez ha explicado que, a diferencia de los materiales habituales, que "necesitan hasta 25 horas de un profesional experto", con los discos "no se requieren procesos térmicos ni complicados", por lo que al integrarse en la práctica diaria "se reducen los costes y el tiempo de trabajo, haciendo que las consultas dentales sean más eficientes y productivas". De hecho, con el uso de estos discos se mejora la eficiencia en un 300%.

Los discos G-Cam incorporan la tecnología del grafeno al material más usado en las prótesis dentales "para revolucionar sus propiedades" y "mejorar la calidad de vida de los pacientes", según el responsable de Graphenano Dental. Martínez ha señalado que se trata de un material "más flexible y ligero, que mantiene la dureza," y que además no cambia sus propiedades a lo largo del tiempo al no absorber líquidos, que es la causa del envejecimiento del resto de materiales". Además, ha insistido en que es "bacteriostático y antifúngico", y su aspecto es totalmente natural", por lo que "no requiere la utilización de metales o cerámicas".

Con los discos G-Cam se pueden realizar carillas, incrustaciones, prótesis removibles y fijas sobre dientes o implantes. Según el director general de Graphenano Dental, "la versatilidad del material y su fácil manejo en el laboratorio, añadido a las ventajas que ofrece al paciente, lo convierten en el material más disruptivo de la odontología actual".

Además de los discos G-Cam, Graphenano presentará durante la feria su primer producto de la línea G-Cam 3D. Se trata de la solución G-Print 3D Models, que resuelve las necesidades críticas del proceso de impresión 3D y mejora las propiedades mecánicas y el coeficiente de contracción térmica. De este modo, se asegura la exactitud de los modelos de trabajo para que las prótesis dentales se ajusten a la anatomía y funcionalidad del paciente.

Cerca de 60 productos para "una solución integral"

Graphenano Dental trabaja en "ofrecer una solución integral" para la odontología. Para ello, cuenta ya con cerca de 60 productos distintos y está ultimando el desarrollo de Resinas 3D, G-Cam Strong -material estructural para prótesis dentales- y G-Implant, un implante de biopolímero con grafeno.

Los discos de biopolímeros nanoreforzados con grafeno son fruto de más de 10 años de investigación, que han llevado a Graphenano Nanotechnologies a convertirse en la primera empresa a nivel mundial en patentar el grafeno para uso médico y estético. En la actualidad, la compañía colabora con la Universidad Complutense, la Universidad de Alcalá, UCAM, la UPV o la Universidad de Valencia, entre otras. "Los diferentes departamentos de las universidades que colaboran con nosotros son claves para el desarrollo y la aplicación del grafeno, tanto para la obtención del grafeno como para el desarrollo de los productos donde lo aplicamos. El entorno científico es nuestro día a día", ha concluido.

Para más información y/o gestión de entrevistas pueden contactar con:

Europa Press Comunicación

Àgata Sala agatasala@europapress.es / 600 90 55 38

Isana Navarro isananavarro@europapress.es / 600 90 55 65