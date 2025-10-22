Grasa localizada en zonas resistentes; abordaje médico con tecnologías avanzadas

(Información remitida por la empresa firmante)

22 de octubre de 2025

La grasa localizada en zonas como la espalda, los flancos o las cartucheras representa un desafío frecuente incluso entre quienes mantienen una dieta equilibrada y rutina de ejercicio constante. Esas áreas suelen responder con resistencia, debido a características particulares del tejido adiposo y la distribución del flujo sanguíneo. En ese escenario, las tecnologías desarrolladas en cirugía de remodelación corporal han ganado protagonismo en el abordaje clínico de esos depósitos. Una de las opciones más avanzadas y con base científica es Lipo VASER, técnica asistida por ultrasonido que ofrece precisión y menor agresión al tejido.

La tecnología VASER se basa en la entrega de energía ultrasónica con sondas especializadas que actúan directamente sobre los adipocitos, alterando su permeabilidad para facilitar la extracción de la grasa mediante una aspiración suave. Este enfoque permite diferenciar la grasa de tejidos vitales, preservándolos al máximo.

Enfoque selectivo para contornos complejos

“Una de las fortalezas de esta tecnología es su capacidad para actuar en zonas “difíciles” del contorno corporal: la espalda alta e inferior, los flancos o las cartucheras, entre otras. Esas regiones acumulan grasa que no siempre cede con esfuerzos dietéticos o actividad física focalizada. La precisión inherente a la técnica permite esculpir el volumen en áreas estrechas o complejas con un menor riesgo de irregularidades cutáneas”, explica la Dra. Alba Martínez, Cirujano Plástico de IML CLINIC.

La recuperación posterior suele ser más llevadera que en liposucciones convencionales. Al causar menor trauma tisular, se reducen los hematomas, la inflamación y el sangrado, lo cual contribuye a una etapa posquirúrgica más cómoda. Además, como parte del estímulo por ultrasonido, la retracción dérmica se ve favorecida, ayudando a una mejor adaptación de la piel al nuevo contorno.

Innovación médica con enfoque en seguridad y resultados

“La aplicación de técnicas como Lipo Vaser es una apuesta por la reducción del riesgo, una recuperación más rápida y la mejora del resultado final en áreas resistentes”, indica la Dra. Martínez de IML CLINIC.

No obstante, esta tecnología no sustituye un estilo de vida saludable, por lo que los candidatos que presentan exceso de piel o flacidez significativa pueden requerir otro tipo de procedimientos o tratamientos complementarios, determinado siempre por un especialista.

Equilibrio entre tecnología, experiencia y salud corporal

En conclusión, frente a depósitos adiposos que no ceden con dieta ni ejercicio, Lipo VASER emerge como una alternativa médicamente avanzada para esculpir zonas resistentes con mayor precisión y recuperación más ágil. El éxito depende de una evaluación médica rigurosa, selección personalizada del paciente y técnica quirúrgica especializada.

