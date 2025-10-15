(Información remitida por la empresa firmante)

Great Wall Motor anuncia la próxima fase estratégica de expansión del mercado europeo en el Día del socio de GWM Europa

BAODING, China, 15 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Great Wall Motor (GWM) anuncia planes estratégicos de crecimiento para Europa, lo que marca el final de un período de reajuste estratégico y refuerza su importante compromiso a largo plazo con la región. A partir de mediados de 2026, GWM presentará al menos siete nuevos modelos y derivados, incluyendo el debut europeo de la línea de productos Haval.

Aprovechando su trayectoria de 35 años en SUV y tecnología 4x4, la mayoría de los nuevos modelos serán SUV de diversos tamaños y categorías, equipados con tracción en dos ruedas o sistema híbrido inteligente de tracción total (Hi4). Además, GWM presentará una nueva familia de turismos urbanos compactos bajo la línea GWM ORA. La cartera de productos ofrecerá una amplia gama de motores, incluyendo motores de combustión interna de bajo coste, vehículos híbridos eléctricos (HEV), híbridos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) de larga autonomía y vehículos eléctricos eléctricos (BEV) de cero emisiones, para atraer a un público más amplio.

A partir de mediados de 2026, GWM también acelerará su expansión a más mercados europeos. En mercados importantes como España e Italia, establecerá empresas nacionales de ventas autónomas, las primeras en Europa. En mercados más pequeños, seguirá cooperando con importadores independientes. En todos los mercados, GWM se apoyará en concesionarios independientes y grupos de concesionarios con experiencia local para vender vehículos y prestar servicios.

En el Día del socio de GWM Europa 2025, más de 100 socios potenciales de 12 mercados europeos expresaron un gran interés en los planes de GWM. Los participantes adquirieron confianza en las capacidades de ingeniería y las oportunidades de negocio de GWM. Parker Shi, presidente de GWM International, destacó la importancia de la transparencia, la comprensión y la confianza para forjar una verdadera cooperación. La mayoría de los participantes confirmaron oficialmente su interés en unirse a la red europea de socios de GWM en 2026 mediante la firma de cartas de intención.

GWM está decidido a expandir significativamente su negocio europeo a partir de mediados de 2026 y pronto publicará más información.

Información de contacto

Great Wall Motor Netherlands Sales B.V.Bogert 31-75612 LX EindhovenPaíses Bajos www.gwm-eu.com

pr@gwm-eu.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2794859/image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/great-wall-motor-anuncia-la-proxima-fase-estrategica-de-expansion-del-mercado-europeo-302585308.html