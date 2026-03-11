Greeicy confirma su actuación en el Tenerife Cook Music Fest el 17 de julio

Greeicy - Greeicy

La artista colombiana elige el escenario del Cook Music Fest para su primer concierto en Canarias

Tenerife, 11 de marzo de 2026.- El Tenerife Cook Music Fest 2026 anuncia la incorporación de un nuevo referente global al cartel: Greeicy. La artista colombiana, que ha redefinido el pop latino contemporáneo, protagonizará la jornada del viernes 17 de julio en el Puerto de Santa Cruz, sumándose a la celebración de su aniversario más ambicioso.



La actuación de Greeicy en el Cook supone un acontecimiento sin precedentes, al ser el primer concierto de la artista en el archipiélago canario. Para esta ocasión única, la estrella ha preparado una producción de alto nivel técnico que incluye un despliegue coreográfico de precisión internacional y una narrativa visual de última generación. Las personas asistentes vivirán una experiencia donde la energía de la artista se fundirá con los ritmos urbanos y el pop que la han convertido en un icono de su generación.



Excelencia artística y proyección mundial desde Tenerife

Con una trayectoria destacada por las numerosas nominaciones a los Latin Grammy, Greeicy es la voz detrás de himnos que acumulan miles de millones de reproducciones como Más fuerte, Los besos o Destino. Su presencia en el recinto portuario compartirá programación con figuras de la talla de Don Omar, Chayanne, Myke Towers, Farruko o Lola Índigo, entre otros grandes nombres ya confirmados.



Más que un evento musical, el Cook se reafirma como una experiencia sensorial completa, donde la música en vivo se entrelaza con una oferta gastronómica gourmet de kilómetro 0 y la icónica noria panorámica que ya es símbolo de la identidad del festival.



Este proyecto es una realidad gracias al apoyo del Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

