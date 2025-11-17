Green Gummies, gominolas con espirulina para acompañar la menopausia desde el bienestar natural

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de noviembre de 2025.- La búsqueda de alternativas naturales y eficaces para afrontar los cambios del ciclo vital femenino ha propiciado el desarrollo de nuevos enfoques en el ámbito del bienestar. Entre ellos, las gominolas menopausia espirulina emergen como una propuesta innovadora que une tradición nutricional y formulación funcional. Esta es la base de Green Gummies – Vital Woman +45, el nuevo proyecto promovido por el equipo de Blauver, especialistas en la producción artesanal de espirulina desde hace más de una década.

La iniciativa nace con un objetivo claro: ofrecer un suplemento adaptado a las necesidades específicas de las mujeres a partir de los 45 años, en un formato accesible y agradable. A diferencia de otros productos que abordan la menopausia desde una narrativa de combate o corrección, Blauver plantea una visión integradora, reconociendo esta etapa como parte natural del ciclo femenino y no como una afección a tratar.

Una fórmula diseñada con evidencia nutricional

La espirulina fresca cultivada por Blauver constituye el eje central del producto, debido a su alta concentración de vitaminas del grupo B, hierro, calcio, magnesio y ficocianina, un pigmento con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Además, la fórmula se completa con ingredientes seleccionados por su eficacia contrastada: Cimicifuga racemosa, utilizada por su interacción con los receptores estrogénicos; vitamina B6, que interviene en la síntesis de serotonina; y vitamina D, clave para el metabolismo óseo.

El resultado es una gominola formulada para acompañar a las mujeres durante la perimenopausia y la menopausia, aportando soporte nutricional sin recurrir a aditivos artificiales ni sabores enmascarantes. La textura y el sabor han sido desarrollados para ofrecer una experiencia sensorial agradable sin comprometer la calidad de los activos.

Apoyo colectivo para un producto de proximidad

El desarrollo de las Green Gummies se está llevando a cabo a través de una campaña de micromecenazgo en Verkami. Esta plataforma permite a particulares colaborar con el proyecto mediante la reserva anticipada de diferentes packs exclusivos, cuyas entregas están previstas antes de las fiestas navideñas.

Con esta propuesta, Blauver refuerza su compromiso con una nutrición consciente, de proximidad y adaptada a las necesidades reales. Las gominolas menopausia espirulina se perfilan así como una respuesta natural que busca acompañar, no combatir, uno de los momentos más significativos del ciclo vital femenino.

