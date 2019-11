COMUNICADO: Green Valley anuncia la aprobación de NMPA (2)

Publicado 04/11/2019 5:42:37 CET

"Nos alegra que el oligo manato sea el primer fármaco nuevo aprobado para el tratamiento de pacientes de Alzheimer en los últimos 17 años. Damos la gracias a nuestros pacientes de Alzheimer y sus familias que son los héroes verdaderos en la lucha contra esta enfermedad debilitante", comentó el Sr. Lv Songtao, presidente de Green Valley. "En Green Valley nos comprometemos a nuestra misión 'desarrollar medicamentos que satisfagan las mayores necesidades médicas insatisfechas para la salud humana' y por fin hemos tenido éxito tras 22 años de labor incesante. Estamos deseosos de continuar este viaje para ofrecer nuevos tratamientos a todos los pacientes de todo el mundo".

Acerca de Green Valley

Shanghai Green Valley Pharmaceuticals es una compañía farmacéutica china innovadora que lidera nuevas estrategias de tratamiento en enfermedades crónicas y complejas. La compañía defiende la misión sagrada de "desarrollar medicamentos que satisfagan las mayores necesidades médicas insatisfechas para la salud humana", explora la patogenia de enfermedades crónicas y complejas con una visión holística para los tratamientos y se centra en innovación de vanguardia en investigación y desarrollo de fármacos de carbohidrato. Green Valley se compromete a convertirse en el líder global de innovación de fármacos de carbohidrato, ofrecer fármacos más seguros y efectivos a pacientes con enfermedades crónicas y complejas, ofrecer una mejor elección de tratamientos y mejorar la calidad de vida.

Green Valley Pharmaceuticals se fundó en 1997 y tiene su sede central en Zhangjiang Science City en Shanghái, China. Se centra en programas de investigación avanzada en enfermedades neuropsiquiátricas, cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas y enfermedades autoinmunes. Cuenta con 1500 empleados en China y opera una filial en Estados Unidos. Ha creado la mayor biblioteca de compuestos de carbohidrato del mundo, la primera API e instalación de proceso para fármacos de carbohidratos y la mayor cartera de I+D de productos para fármacos de carbohidrato.

Acerca de la enfermedad de Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad progresiva marcada por un deterioro cognitivo y de comportamiento que interfiere de manera significativa con la vida diaria. Es la tercera causa de discapacidad y muerte en los mayores junto con las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Según InternationalS de Alzheimer, existen unos 50 millones de personas en el mundo con demencia y dos tercios padecen Alzheimer; se estima que el gasto anual medio de la enfermedad es más de un billón de USD(3).

Declaraciones de futuro

El presente comunicado de prensa puede contener declaraciones de futuro basadas en suposiciones actuales y predicciones realizadas por Green Valley. Varios riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores podrían conducir a diferencias materiales en el resultado futuro actual, la situación financiera, el desarrollo rendimiento de Green Valley o las estimaciones mencionadas en el presente. Dichos factores incluyen los mencionados en los informes públicos de Green Valley, que están disponibles en el sitio web de Green Valley, en http://www.shgvp.com/En [http://www.shgvp.com/En]. Green Valley no asume ninguna responsabilidad para actualizar dichas declaraciones de futuro o la consistencia entre las declaraciones de futuro y eventos o desarrollos futuros.

Referencias

1. Seo DO [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seo%20DO%5bAuthor%... rue&cauthor_uid=31488883], Boros BD [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boros%20BD%5bAutho... =true&cauthor_uid=31488883], y Holtzman DM [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holtzman%20DM%5bAu... hor=true&cauthor_uid=31488883] (2019) The microbiome: A target for Alzheimer disease? Cell Res. [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31488883] 29(10):779-780 2. Wang X y Sun G et. al. (2019) Sodium oligomannate therapeutically remodels gut microbiota and suppresses gut bacterial amino acids-shaped neuroinflammation to inhibit Alzheimer's disease progression. Cell Res. 29(10):787-803 3. World Alzheimer Report 2018, publicado en Alzheimer's Disease International (ADI), Londres, 2018

CONTACTO: CONTACTO: Jinhe Li, jinhe.li@shgvp.com, +1 847-899-3587