Greenery 420 abre nueva tienda en Madrid Río y refuerza su liderazgo en CBD de calidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de mayo 2025.-

El interés por los productos derivados del cannabidiol (CBD) sigue creciendo en España, especialmente en entornos urbanos donde la búsqueda de opciones naturales, eficaces y libres de efectos psicoactivos se ha vuelto prioritaria para muchos consumidores. Este contexto ha impulsado la expansión de marcas especializadas como Greenery 420, referente nacional en productos de CBD, que acaba de inaugurar una nueva tienda de CBD en Madrid en el barrio de Usera, muy cerca de Madrid Río.

Una apuesta por el bienestar natural en uno de los barrios más vibrantes de Madrid

La nueva tienda, ubicada en la calle San Zacarías, 2, supone un paso más en la estrategia de expansión de Greenery 420 en la capital, donde ya cuenta con presencia en zonas como Atocha, Malasaña, Villalba, Móstoles, Alcalá de Henares, Majadahonda y más. Con más de 30 establecimientos repartidos por toda España, la marca continúa acercando su propuesta de bienestar consciente a un público diverso, especialmente en barrios multiculturales y activos como Usera.

“Queríamos formar parte del barrio y ofrecer una alternativa natural para el bienestar diario. Madrid Río es un punto de encuentro, ocio y deporte para miles de madrileños, y creemos que Greenery 420 encaja perfectamente en esa filosofía de vida activa y equilibrada”, explican desde la compañía.

CBD legal, asesoramiento profesional y diseño cuidado

El nuevo local no solo ofrece una amplia gama de productos ricos en cannabidiol —como flores CBD, aceites, hash, vapers y cosmética— sino que ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de compra libre de estigmas y cercana. El espacio cuenta con una decoración moderna y acogedora a cargo del estudio de arquitectura Hiru Estudio, con piezas artesanales en resina de JRR Studio, reforzando el carácter premium de la marca.

Además, la tienda incorpora un equipo de profesionales altamente capacitado para ofrecer asesoramiento personalizado a todo tipo de usuarios, desde los que se inician en el uso del CBD hasta los que ya han incorporado este tipo de productos a su rutina diaria.

¿Qué es el CBD y por qué está en auge?

Si aún no se conoce este componente, el cannabidiol (CBD) es una sustancia no psicoactiva presente en el cáñamo, cada vez más popular en Europa gracias a sus propiedades calmantes, antiinflamatorias y ansiolíticas. A diferencia del THC, no genera efectos eufóricos o adictivos. Según la Organización Mundial de la Salud, el CBD no es adictivo ni tiene efectos nocivos sobre la salud (informe de diciembre de 2017).

Entre sus beneficios más destacados se encuentra su capacidad para modular el sueño, el ánimo, la inflamación y el dolor, convirtiéndose en una solución natural para miles de personas que buscan alternativas eficaces y seguras.

Expansión estratégica y compromiso con el bienestar

La apertura de esta nueva tienda también representa un paso importante en la normalización del consumo de productos de CBD legal en España, reforzando su posición como una alternativa natural dentro del ámbito del bienestar. Greenery 420 continúa trabajando para educar al público y contribuir a eliminar los estigmas asociados al uso del cáñamo industrial.

Con esta nueva incorporación en Madrid, la empresa reafirma su compromiso con la expansión responsable, apostando por ubicaciones estratégicas y manteniendo una atención cercana al cliente. Todo esto, sin perder de vista su objetivo principal: ofrecer productos de CBD premium que cumplan con los más altos estándares de calidad y trazabilidad.

Greenery 420 Madrid Río

Calle San Zacarías, 2 – Usera, 28026 Madrid

Contacto

Emisor: Greenery 420

Contacto: Gabinete Periodístico

Email de contacto: comunicados@prensaymedios.com