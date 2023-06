GreenFields Pure EP es el primer césped de hockey seco (sin riego) certificado

(Información remitida por la empresa firmante)

NIJVERDAL, Países Bajos, 19 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Un campo de hockey sobre césped artificial que nunca necesita riego. Con Pure EP de GreenFields, una filial de TenCate, proveedor global e innovador en césped artificial para campos deportivos, el mundo del hockey sobre césped está dando un paso revolucionario hacia una mayor sostenibilidad y la globalización en curso del hockey sobre césped.

Los jugadores de hockey sobre césped dicen que el nuevo césped de hockey seco (sin riego) rivaliza con la calidad del césped artificial a base de agua, al tiempo que ahorra millones de litros de agua (potable) al año. Esta innovación, en la que se ha estado trabajando durante cuatro años, también hace posible jugar al hockey sobre césped de alto nivel en países donde el agua escasea.

El club de hockey sobre césped MHC Weesp es el orgulloso propietario del primer campo de césped artificial seco (sin riego) del mundo. El campo fue certificado por la Federación Internacional de Hockey (FIH). Después de los Juegos Olímpicos de 2024 en París, la FIH tiene la intención de utilizar exclusivamente césped artificial sin agua ni relleno a nivel internacional.

Vincent Homrighausen, director general de GreenFields y downstream EMEA en TenCate, dijo: "En 2018, la FIH anunció su ambición sostenible de comenzar la transición hacia campos de hockey sin agua después de los Juegos Olímpicos de París. Un campo de césped artificial a base de agua en los Países Bajos requiere 3,5 a 5 millones de litros de agua al año. Dada la creciente escasez de agua y la falta de igualdad de oportunidades para practicar este deporte, ya era hora de un cambio".

"En GreenFields, nos preocupamos por la sostenibilidad. Esta filosofía encaja perfectamente con la ambición de la FIH de hacer del hockey sobre césped un deporte sostenible. Además, Pure EP creará igualdad de condiciones en el mundo internacional del hockey sobre césped. Debido a la escasez de agua, los campos artificiales a base de agua son raros en países como India y Pakistán. Esos países carecen de la infraestructura de césped artificial a base de agua que tenemos aquí en los Países Bajos".

Floris Jan Bovelander está de acuerdo Jugó para el equipo nacional holandés de hockey sobre césped 241 veces y, con la Fundación Bovelander, quiere dar a los niños desfavorecidos en países como India la oportunidad de practicar deportes. En la India, vio con sus propios ojos cómo el riego de un campo artificial a base de agua puede "agotar todo el suministro de agua de una aldea".

Bovelander, ex experto en penalti corto para Bloemendaal y el equipo nacional holandés: "Para algunos países, un suministro constante de agua no es un hecho. Este nuevo campo reducirá significativamente la desigualdad que existe entre las naciones de hockey sobre césped en todo el mundo. Creará un campo de juego de nivel, que es un desarrollo excelente para el juego de hockey sobre césped. Ya tuve la oportunidad de jugar en el nuevo campo en Weesp y quedé muy impresionado. Especialmente en cuanto a velocidad, rivaliza con un campo de césped artificial a base de agua".

Colin Young, director de Investigación y Desarrollo de TenCate: "El proceso de desarrollo de Pure EP necesitó cuatro años. Nuestra principal preocupación era cómo crear una solución más sostenible sin comprometer la velocidad, la técnica y, por lo tanto, el atractivo del hockey sobre césped. Sometimos el césped nuevo a pruebas rigurosas y escuchamos atentamente lo que decían los jugadores que participaron en nuestras pruebas. Todos estaban muy satisfechos con las actuaciones de Pure EP".

Vincent Homrighausen prevé un gran interés en el nuevo césped seco (sin riego), cuya superficie no consiste en briznas de césped estándar. En cambio, está hecho de una composición única de fibras de césped artificial en bucle, lo que da como resultado velocidades de élite que pueden rivalizar con las de cualquier césped artificial a base de agua.

Jon Wyatt, director de Deporte y Sostenibilidad de la FIH:

"A medida que el hockey pasa a jugarse en césped que ya no necesita ser regado, la FIH acoge con satisfacción las innovaciones mostradas por los miembros de su Programa de Calidad, que permitirán a nuestros atletas seguir mostrando sus habilidades, velocidad y potencia. También estamos muy satisfechos con el profundo compromiso mostrado por la comunidad mundial de hockey a medida que avanzamos para convertirnos en un deporte aún más sostenible, en línea con nuestros valores de contribuir a una sociedad más respetuosa con el medio ambiente."

Jon Wyatt - FIH Sport & Sustainability Director (Cita original en inglés):

"As hockey transitions to be played on turfs that no longer need to be watered, FIH welcomes the innovations being shown by its Quality Programme members that will enable our athletes to still showcase their skills, speed, and power. We are also very pleased with the deep engagement shown by the global hockey community as we move to become an even more sustainable sport, in line with our values of contributing to a more environmentally friendly society."

Para más información sobre imágenes y videos - https://www.greenfields.eu/GreenFieldsPureEPpress

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2104072/GreenFields.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/greenfields-pure-ep-es-el-primer-cesped-de-hockey-seco-sin-riego-certificado-301854018.html