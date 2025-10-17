(Información remitida por la empresa firmante)

-Grepow presenta su tecnología patentada de batería curva, que ofrece un 30 % más de capacidad para los anillos inteligentes de próxima generación

LIVERMORE, Calif., 17 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Grepow, líder mundial en soluciones avanzadas de baterías, anunció hoy la publicación de un nuevo informe técnico que detalla su tecnología patentada de celdas curvas de apilamiento electrónico para anillos inteligentes. Diseñada para superar las principales limitaciones de los dispositivos ultracompactos, esta tecnología ofrece hasta un 30 % más de capacidad en el mismo volumen, a la vez que mejora la fiabilidad y la comodidad.

Dado que se prevé que el segmento de los anillos inteligentes alcance un valor de miles de millones para 2030, la duración de la batería y el formato se han convertido en obstáculos críticos. Los anillos inteligentes requieren soluciones energéticas potentes con diseños ultracompactos y curvos. La fabricación tradicional de baterías, que implica enrollar celdas planas formando un arco, genera tensión mecánica, desperdicia espacio interno y puede provocar un rendimiento inconsistente a largo plazo.

El informe técnico de Grepow presenta su proceso patentado de apilamiento electrónico (E-stacking), que permite que las celdas curvas proporcionen hasta 21 mAh de capacidad (en comparación con los 16 mAh de las celdas convencionales del mismo tamaño) y soporten más de 500 ciclos estables, lo que prolonga significativamente la vida útil del dispositivo. En una patente independiente, el diseño de batería curva de doble pestaña proporciona mayor flexibilidad en el diseño industrial, permitiendo celdas de tan solo 4,1 mm de grosor (normalmente 6 mm) y permitiendo configuraciones de energía más delgadas y adaptables para dispositivos compactos. Cada celda se somete a una inspección completa con rayos X y CCD para garantizar su seguridad y fiabilidad, mientras que las formulaciones avanzadas de ánodos de silicio-carbono aumentan aún más la capacidad y mejoran la densidad energética volumétrica en un 17,2 %.

Al eliminar las limitaciones tradicionales en el diseño de baterías de formato pequeño, la tecnología patentada de Grepow permite crear anillos inteligentes más delgados, ligeros y duraderos, allanando el camino para una monitorización de la salud 24/7, control de gestos y detección biométrica sin interrupciones en el uso diario.

El informe técnico completo está disponible para descargar en: Smart Ring Battery White Paper(Para información sobre el producto: https://www.grepow.com/wearables/smart-ring.html)

Acerca de Shenzhen Grepow Battery Co., Ltd.

Fundada en 1998, Grepow es un fabricante tecnológico especializado en soluciones de energía personalizadas. Con un sólido equipo de I+D y fabricación automatizada, Grepow ofrece baterías moldeadas de alta densidad energética para dispositivos portátiles, drones y otros dispositivos inteligentes de última generación.

