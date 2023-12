Grid Dynamics obtiene la especialización avanzada Analytics en Microsoft Azure

(Información remitida por la empresa firmante)

San Ramón, 13 de diciembre de 2023.

Grid Dynamics obtiene la codiciada especialización Analytics en Microsoft Azure Advanced Specialization, lo que refuerza su condición de socio de Microsoft AI Cloud y amplía su participación en el programa Microsoft Azure Innovate para abarcar las cargas de trabajo analíticas empresariales

Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), líder en servicios y soluciones de transformación digital a nivel empresarial, ha anunciado hoy con orgullo que ha obtenido la especialización avanzada Analytics en Microsoft Azure de Microsoft. Este hito amplía la participación de Grid Dynamics en el programa Microsoft Azure Innovate for Analytics, mostrando las excepcionales capacidades técnicas de la compañía en el diseño, construcción, despliegue y ejecución de soluciones analíticas empresariales basadas en la nube. El programa ayuda a los clientes a acelerar el desarrollo y la adopción de soluciones analíticas basadas en la nube, proporcionándoles orientación, recursos y financiación. El programa también apoya la migración y modernización de los parques de datos existentes de los clientes. Como miembro de este programa exclusivo, Grid Dynamics permite a sus clientes acelerar el tiempo de creación de valor en programas de analítica en la nube, liberando inversión para proyectos más avanzados, de creación de valor, IA e Ingeniería de Datos con Grid Dynamics.



La especialización Analytics en Microsoft Azure Advanced es un logro importante para Microsoft AI Cloud Partners y demuestra la profunda experiencia de Grid Dynamics en ayudar a los clientes a modernizar sus aplicaciones y generar valor de cambio de negocio y conocimiento de sus datos. El proceso de auditoría llevado a cabo por Microsoft en relación con el logro de la especialización aprovechó los éxitos de proyectos históricos de Grid Dynamics. Este logro marca la cuarta nueva especialización de Microsoft para Grid Dynamics en los últimos siete meses y refleja una expansión significativa en la aceleración de la colaboración entre Grid Dynamics y Microsoft.



"Obtener cuatro especializaciones de Microsoft, con tres de ellas relacionadas con Datos e IA, en solo siete meses es un logro importante que no sería posible sin una amplia experiencia de varios años en la entrega de proyectos basados en Azure y un equipo excepcionalmente fuerte de arquitectos e ingenieros", dijo Ilya Katsov, vicepresidente de Tecnología. "Esta especialización reafirma nuestro posicionamiento como ventanilla única para programas transformadores de Datos/AI y apoya nuestros esfuerzos para impulsar más oportunidades de ventas en esta área".



El programa Microsoft Azure Innovate for Analytics va mucho más allá de la formación, los servicios y la asistencia financiera. Este innovador programa también proporciona un marco estratégico para un compromiso más profundo con los clientes existentes y nuevos prospectos, fomentando oportunidades de crecimiento colaborativo. Más información sobre la asociación de Grid Dynamics con Microsoft en esta página.



Sobre Grid Dynamics

Grid Dynamics (NASDAQ: GDYN) es un proveedor de servicios de tecnología nativa digital que acelera el crecimiento y refuerza la ventaja competitiva de las empresas Fortune 1000. Grid Dynamics ofrece servicios de consultoría e implementación de transformación digital en experiencia de cliente omnicanal, big data, analítica, búsqueda, inteligencia artificial, nube y DevOps, y modernización de aplicaciones. Grid Dynamics logra una alta velocidad de comercialización, calidad y eficiencia mediante el uso de aceleradores de tecnología, una cultura de entrega ágil y su grupo de talento de ingeniería global. Fundada en 2006, Grid Dynamics tiene su sede en Silicon Valley y oficinas en Estados Unidos, México, Jamaica, Reino Unido, Europa e India. Más información sobre Grid Dynamics, en www.griddynamics.com.







