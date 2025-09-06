GROWNSY presenta soluciones innovadoras para el cuidado del bebé en Kind + Jugend 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

COLONIA, Alemania, 6 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- GROWNSY , una marca global de rápido crecimiento dedicada a hacer que la crianza moderna sea más fácil y conveniente, presentó con éxito sus últimas innovaciones en Kind + Jugend 2025. Exhibiendo en el stand G-035, la compañía atrajo un gran interés de padres, distribuidores y representantes de los medios de comunicación de todo el mundo.

En la exposición, GROWNSY presentó su cartera insignia de productos de crianza inteligente galardonados, incluidos el calentador y esterilizador de biberones, el aspirador nasal eléctrico, el lavabiberones y una variedad de otras soluciones diseñadas para ayudar a las familias a ahorrar tiempo, proteger la salud y disfrutar de una experiencia de crianza más inteligente.

La GROWNSY All-in-One Baby Bottle Washer llamó especialmente la atención por su capacidad de limpiar, esterilizar y secar automáticamente biberones y accesorios con sólo tocar un botón. El GROWNSY Electric Nasal Aspirator , reconocido a menudo como un éxito de ventas de Amazon, impresionó a los visitantes con sus tres niveles de succión ajustables, divertidas luces relajantes y música relajante, convirtiendo una tarea diaria de salud en una rutina sin estrés. Otros productos destacados incluyeron la Smart Baby Food Maker con vapor y procesamiento en un solo paso para comidas caseras saludables, y el portabebés ergonómico , que ofrece comodidad y practicidad para salidas. Juntos, estos productos se han convertido en herramientas de confianza para padres jóvenes que buscan soluciones prácticas y confiables.

Las innovaciones de GROWNSY han recibido el reconocimiento de las principales comunidades de padres y medios de comunicación de primer nivel como Good Housekeeping, Parents Magazine y PTPA (Parent Tested Parent Approved). Los visitantes elogiaron el compromiso de la marca con la funcionalidad, la seguridad y el diseño moderno, reconociendo su capacidad para abordar los verdaderos desafíos de la crianza con soluciones confiables y centradas en la familia.

La empresa también mantuvo conversaciones productivas con minoristas y distribuidores de toda Europa y el resto del mundo, fortaleciendo las alianzas y sentando las bases para una mayor expansión internacional.

A medida que GROWNSY continúa su expansión global, la marca se mantiene enfocada en crear productos innovadores para el cuidado del bebé, diseñados con seguridad, funcionalidad y diseño en mente. Cada solución está diseñada para que la crianza sea más fácil, saludable y cómoda para las familias modernas.

