Grundig presenta su nueva línea de productos en IFA 2026, marcando una nueva fase en su alianza estratégica

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 4 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Grundig, la marca europea de electrodomésticos de alta gama, presentó en IFA 2026 una nueva línea de productos que abarca categorías clave como televisores, refrigeradores, lavadoras-secadoras y aires acondicionados. El evento también marcó una nueva etapa en la alianza estratégica entre Beko, la empresa matriz de Grundig, y Changhong, tras la concesión de la licencia de la marca Grundig a Changhong en determinadas categorías de productos y mercados. En el evento se presentó la cartera de productos más reciente de la marca y se marcó el inicio de la siguiente fase de esta alianza.

Al aprovechar las fortalezas de Changhong en I+D, fabricación y cadena de suministro, junto con la sólida trayectoria europea y la presencia en el mercado de Grundig, la alianza ampliará aún más las oportunidades de Grundig en Europa y otros mercados internacionales. Aprovechando el legado, la filosofía de diseño y la presencia en el mercado de Grundig, ambas compañías integrarán aún más sus respectivas capacidades y fortalezas de marca, impulsando la innovación de productos, las operaciones de marca y el crecimiento a largo plazo de Grundig en mercados clave.

La nueva línea de productos de Grundig representa un hito fundamental en esta alianza. El televisor insignia AURORA 100 incorpora chips RGB Micro-Focusing LED, tecnología de control de luz ultradelgada OD8 y 9.720 zonas de atenuación controladas independientemente. Su perfil delgado de 39 milímetros y las luces Aurora Light Wings con IA ofrecen una experiencia audiovisual inmersiva que combina una calidad de imagen vívida con un diseño que se integra a la perfección en el hogar. La serie de refrigeradores Space Pro combina una profundidad de tan solo 599 mm con una amplia capacidad de 600 litros y una zona de frescura de -3,5 °C. La colección se completa con lavadoras-secadoras integradas con secado por bomba de calor a 45 °C y aires acondicionados con IA que incorporan circulación y purificación de aire fresco.

Desde el diseño del producto hasta la experiencia del usuario, Grundig se ha mantenido fiel a su lema de marca, "Todo empieza en casa", diseñando electrodomésticos que se integran a la perfección en los espacios habitables. Los nuevos productos lanzados continúan el enfoque de Grundig en el diseño, la calidad y las experiencias inteligentes, incorporando a la vez innovación adaptada a los estilos de vida de diferentes mercados.

La presencia de Grundig en IFA 2026 no solo marca un hito importante en la historia de la marca, sino también un paso significativo hacia la consolidación de la alianza estratégica Changhong-Beko. De cara al futuro, ambas compañías aprovecharán su experiencia combinada en tecnología, marca y operaciones de mercado para impulsar la innovación de productos. Juntas, aspiran a expandir la presencia global de Grundig, ofreciendo soluciones modernas para el hogar que combinan calidad, innovación y diseño.

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