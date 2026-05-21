Grundium adquiere Visiopharm para crear una plataforma integrada de patología de precisión

Grundium adquiere Visiopharm - Grundium

(Información remitida por la empresa firmante)

La plataforma combinada reúne escaneo digital de portaobjetos y software de patología de precisión impulsado por IA para acelerar la adopción accesible y escalable de diagnósticos de precisión

Madrid, 21 de mayo de 2026.- Grundium Oy, líder en escaneo digital avanzado respaldado por la firma estadounidense de capital privado sanitario EW Healthcare Partners, anunció hoy la adquisición de Visiopharm A/S, una compañía líder en software de patología de precisión impulsado por IA. La adquisición representa un paso significativo en la estrategia de Grundium para construir una plataforma más amplia de patología digital y computacional.



El negocio combinado reúne capacidades complementarias de la avanzada plataforma de imagen de Grundium y del software de patología de precisión impulsado por IA de Visiopharm, creando una solución integral accesible para laboratorios de diagnóstico, desarrollo biofarmacéutico e investigación.



A medida que avanzan los diagnósticos de precisión, la patología digital permite a médicos, investigadores y laboratorios acceder a evaluaciones de biomarcadores precisas y reproducibles mientras gestionan una creciente carga de trabajo y complejidad. La plataforma combinada aborda estos desafíos permitiendo una patología digital más eficiente y escalable, al tiempo que amplía el acceso mediante soluciones compactas de escaneo que reducen costes y eliminan barreras de infraestructura.



Al combinar la cartera de escáneres de Grundium con el software impulsado por IA de Visiopharm, la plataforma respalda una amplia variedad de casos de uso, desde flujos de trabajo individuales de laboratorio hasta implementaciones a escala empresarial, desarrollo de biomarcadores, investigación traslacional, estudios clínicos y programas de diagnóstico complementario.



Grundium y Visiopharm ya habían trabajado juntas integrando sus soluciones para laboratorios, y la adquisición refuerza aún más esta colaboración ya establecida.



Para los clientes y socios existentes, la continuidad sigue siendo una prioridad. Los escáneres digitales de Grundium y el software de patología de precisión de Visiopharm seguirán estando disponibles y respaldados de forma independiente, permitiendo a los clientes continuar con sus soluciones actuales o combinar capacidades a medida que evolucionen sus necesidades.



"La medicina de precisión comienza con la patología de precisión", afirmó Mika Kuisma, CEO de Grundium. "Al combinar las tecnologías de imagen de Grundium con las avanzadas aplicaciones de IA de Visiopharm, estamos creando una base más sólida para que médicos y laboratorios adopten flujos de trabajo de alto valor y los amplíen con el tiempo. Juntos, podemos ayudar a que la patología de precisión sea más accesible, práctica y transformadora para clientes de todo el mundo".



"Grundium y Visiopharm reúnen capacidades altamente complementarias", afirmó Michael Grunkin, CEO de Visiopharm. "Esta combinación nos permite conectar análisis de biomarcadores, imagen y gestión de calidad de nuevas maneras, al tiempo que continuamos respaldando el software y los flujos de trabajo de los que dependen nuestros clientes actualmente. Juntos, estamos mejor posicionados para apoyar la próxima fase de los diagnósticos de precisión".



"Cuando invertimos en Grundium, nuestra tesis era crear una plataforma diferenciada de patología digital", afirmó Evis Hursever, CEO y Managing Director de EW Healthcare Partners. "La adquisición de Visiopharm es un paso transformador, añadiendo capacidades líderes en IA y acelerando la evolución de Grundium hacia una plataforma integral que ofrecerá mejores conocimientos a médicos, investigadores y pacientes".



"La patología digital tiene el potencial de mejorar drásticamente la precisión diagnóstica, la eficiencia de los flujos de trabajo y el acceso global a atención especializada. La plataforma que estamos creando reúne estas capacidades para hacer que el diagnóstico sea más rápido, fiable y eficiente, transformando la atención al paciente y apoyando el desarrollo de nuevos tratamientos revolucionarios, especialmente en oncología", afirmó Andy Thomson, Operating Partner de EW Healthcare Partners y presidente del consejo de administración de Grundium.



Sobre Grundium

Grundium, líder global en tecnología de imagen para patología digital, impulsa el acceso a la patología digital con soluciones de escaneo de portaobjetos diseñadas para flujos de trabajo profesionales exigentes. Fundada en 2015 por antiguos ingenieros de Nokia, la compañía finlandesa desarrolla escáneres compactos y de alta calidad para entornos sanitarios, educativos y de investigación. Basadas en más de 20 años de experiencia en óptica, sensores e ingeniería de dispositivos de precisión, las soluciones de imagen de Grundium combinan tecnología avanzada con facilidad de uso intuitiva y un diseño excepcional.



Sobre Visiopharm

Visiopharm es un proveedor líder de software de patología de precisión impulsado por IA para investigación, diagnóstico y servicios biofarmacéuticos. En investigación, es un líder tecnológico que proporciona herramientas que ayudan a científicos, patólogos y expertos en análisis de imágenes a producir datos precisos para todo tipo de investigación basada en tejidos. En diagnóstico, es líder en aplicaciones clínicas, con nada menos que nueve algoritmos diagnósticos aprobados bajo IVDR para clientes de la UE y Reino Unido. Fundada en 2002, Visiopharm, con sede en Dinamarca, opera internacionalmente con más de 750 cuentas de clientes en más de 40 países.



Sobre EW Healthcare Partners

Con más de 2.000 millones de dólares de capital captado desde 2014, EW Healthcare Partners busca realizar inversiones de capital crecimiento en compañías sanitarias de rápido crecimiento y en fase comercial en los sectores farmacéutico, dispositivos médicos, diagnóstico y servicios habilitados por tecnología en Estados Unidos y Europa. EW Healthcare Partners mantiene un compromiso exclusivo con la industria sanitaria y ha sido inversor a largo plazo en numerosas compañías del sector salud en distintos segmentos, etapas y geografías. El equipo de profesionales sénior de inversión, socios operativos y asesores tiene su sede en Nueva York, Londres y Houston. Para más información, visitar https://www.ewhealthcare.com

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