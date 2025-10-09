El Grupo Aareon y DEH Online unen fuerzas para impulsar la innovación en el sector inmobiliario español

(Información remitida por la empresa firmante)

Aareon es el proveedor europeo de confianza en soluciones SaaS para el sector inmobiliario y, con esta unión, ambas compañías ampliarán sus soluciones a clientes de toda España

DEH Online, proveedor líder de soluciones de cumplimiento normativo para administradores de fincas y comunidades de propietarios en España, se ha incorporado al Grupo Aareon. Aareon es el proveedor europeo de confianza en soluciones SaaS para el sector inmobiliario y, con esta unión, ambas compañías ampliarán sus soluciones a clientes de toda España.



Con más de 14 años de experiencia, DEH Online presta servicio a más de 500 000 profesionales autónomos y pymes a través de sus soluciones tecnológicas en la nube para el cumplimiento normativo (Legaltech).



Este movimiento estratégico complementa la expansión de Aareon en el sur de Europa, tras la incorporación de IESA en 2024, y refuerza aún más sus esfuerzos por promover soluciones digitales para la gestión y administración de fincas.



La gestión inmobiliaria actual va mucho más allá de la administración tradicional. Los administradores de fincas deben satisfacer las complejas necesidades del ecosistema alrededor de las comunidades de propietarios, los proveedores, los propietarios y otras partes interesadas. Esto hace que el cumplimiento normativo integrado sea un factor crítico para el éxito. La combinación de las innovadoras soluciones de DEH Online con la amplia experiencia de Aareon en tecnología inmobiliaria, permite que esta alianza ofrezca al mercado servicios más eficientes, seguros y preparados para el futuro.



"Estamos encantados de dar la bienvenida a DEH Online al Grupo Aareon", afirmó Harry Thomsen, CEO del Grupo Aareon. "El cumplimiento normativo es de vital importancia para los clientes. Junto con DEH Online, proporcionaremos soluciones aún más potentes que ayudarán a los administradores de fincas a afrontar sus retos".



"Unirnos a Aareon supone un nuevo y emocionante capítulo para la compañía", añadió Manuel Galán, director general de DEH Online. "Con la experiencia, la escala, la capacidad de inversión y el compromiso a largo plazo de Aareon, la empresa podrá acelerar su crecimiento y ofrecer un valor aún mayor a sus clientes y al sector inmobiliario en general".



Acerca de DEH Online

DEH Online es una empresa tecnológica de confianza en Legaltech, con más de 14 de experiencia, ayudando a profesionales a optimizar su tiempo y simplificar procesos con soluciones digitales innovadoras y eficientes. Con sus innovadoras soluciones en la nube, ayudan a autónomos, empresas, asesorías, despachos profesionales y despachos de administración de fincas en el cumplimiento normativo.



Acerca de Grupo Aaeron

Aareon es el proveedor europeo de soluciones SaaS para la industria inmobiliaria, liderando su evolución hacia un futuro digital.



Totalmente comprometido con la conexión de personas, procesos y propiedades, Aareon ha creado el ecosistema digital que los integra. El sistema de gestión de la propiedad, impulsado por soluciones de software inteligentes, promueve la gestión y el mantenimiento eficiente de la propiedad, lo que permite experiencias digitales superiores para todos los involucrados. En su continua búsqueda de la innovación, Aareon se ha convertido en un gran partner del sector, inspirando un cambio positivo en favor de espacios sostenibles para todos.



