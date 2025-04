El Grupo Allianz Seguros aumenta su beneficio y es líder de crecimiento en el mercado, en 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

El volumen total de negocio aumenta un 14,6 por ciento y se acerca a los 4.000 millones de euros. Las primas de No Vida crecen a doble dígito, hasta un 11,3 por ciento, liderando el crecimiento en el mercado. El negocio de Vida y Gestión de Activos despunta con un crecimiento del 30,1 por ciento. El beneficio neto después de impuestos alcanza los 140 millones de euros, un 2 por ciento más

"En 2024, hemos consolidado nuestra estrategia, convirtiéndonos en la aseguradora con mayor crecimiento orgánico del sector. Este hito refleja la confianza de nuestros más de 4,5 millones de clientes y el trabajo excepcional de nuestros agentes y corredores, así como el de nuestro socio de bancaseguros, que con su compromiso han hecho posible que avancemos firmemente hacia nuestra ambición: ser la aseguradora de referencia para todos (#4all)".



"Los logros financieros han ido de la mano de avances cualitativos. Somos líderes en fidelidad en Vida y No Vida, y nuestro compromiso sigue fortaleciéndose, tal y como se refleja en reconocimientos externos como Top Employers (entre las 5 mejores empresas para trabajar) y la certificación de Great Place to Work. Esto reafirma que el bienestar y desarrollo del equipo son esenciales para nuestro éxito. Todos y cada uno de los miembros del equipo cuentan con mi agradecimiento y reconocimiento".



"En 2025, aceleraremos un crecimiento rentable, y seguiremos mejorando nuestro servicio para clientes actuales y nuevos en todos los puntos de contacto. Fortaleceremos nuestra visibilidad como la marca aseguradora número 1 del mundo y la experiencia de cliente a través de una estrategia que equilibre lo mejor de factor humano con la tecnología y los datos", Veit Stutz, Consejero Delegado de Allianz Seguros.



El Grupo Allianz Seguros en España (Allianz Seguros, Allianz Soluciones de Inversión, BBVA Allianz Seguros) tuvo un 2024 marcado por el fuerte crecimiento, batiendo al mercado en todos los principales segmentos de negocio. El volumen de negocio aumentó un 14,6 por ciento, acercándose a la cifra de los 4.000 millones de euros, y el beneficio neto alcanzó los 140 millones, un 2 por ciento más.



El volumen de negocio en el segmento de No Vida creció un 11,3 por ciento por encima del mercado (+7,8 por ciento), impulsado por el buen comportamiento de una de sus principales líneas de negocio, Automóviles, que creció de forma constante todo el año a doble dígito (+13,2 por ciento), lo que demuestra la sólida propuesta de valor de la compañía.



El negocio de Particulares tuvo también un comportamiento positivo (+9,5 por ciento), con un fuerte crecimiento especialmente del negocio de BBVA Allianz. El negocio de Salud también destaca en este segmento, con un crecimiento del 15,9 por ciento. Salud es una de las prioridades de la compañía, que ha renovado su producto.



El negocio de Empresas creció considerablemente (+9,1 por ciento) impulsado por la oferta de Allianz Commercial y por el canal bancaseguros.



En este entorno altamente competitivo, la compañía ha hecho una importante apuesta por la excelencia técnica, que le ha permitido mantener el ratio combinado de No Vida a un buen nivel de 96,5 por ciento.



En cuanto a Vida y Gestión de Activos, la estrategia de ofrecer una propuesta de ahorro e inversión completa para el cliente, respaldada por la solvencia de Allianz tanto a nivel global ("AA" por Standard & Poor’s y "Aa2" por Moody’s) y local ("A1" con perspectiva positiva, por Moody’s), ha reportado sólidos resultados. El volumen de negocio (primas de seguros y aportaciones de gestión de activos) se incrementó un 30,1 por ciento hasta los 770 millones de euros.



Allianz Seguros ha registrado uno de los mayores crecimientos del mercado en Vida en 2024, según datos de ICEA. Además, el desempeño de Allianz Soluciones de Inversión ha sido reconocido por el mercado, con tres de sus fondos premiados como de los mejores de 2024, por FundsPeople.



La compañía sigue adaptando su oferta a la situación actual del mercado y recientemente ha lanzado el producto de ahorro garantizado Allianz Plazo Flexible, con una muy buena acogida.



En Allianz la vocación de servicio está en el corazón de todo lo que se hace, con la firme ambición de convertirse en la compañía de referencia para clientes, socios y empleados.



En 2024, se gestionaron 1,4 millones de siniestros, lo que equivale a atender un siniestro por cada habitante de ciudades como Barcelona o Múnich, al año. Este compromiso se traduce en indemnizaciones por un total de 1.900 millones de euros, de los cuales 350 millones se destinaron a indemnizar a víctimas de accidentes de tráfico.



El pasado ejercicio se gestionaron también 1,4 millones de llamadas, hubo 30.000 conversaciones por chat y más de 1.600 interacciones en redes sociales.



La labor de la compañía tomó especial relevancia en 2024 durante la catastrófica DANA de Levante, colaborando activamente con el Consorcio de Compensación de Seguros. Hasta el momento, Allianz ha gestionado directamente 11.600 siniestros de sus clientes.



Además, es relevante destacar que el día anterior a que se produjera la catástrofe, como parte de su protocolo de actuación frente a eventos meteorológicos severos, la compañía envió más de 57.000 SMS preventivos a sus clientes de las zonas más expuestas y finalmente más afectadas por la DANA. En concreto, entre los días 27 y 31 de octubre se remitieron 137.000 mensajes a asegurados de las todas las provincias afectadas.



Por otro lado, Allianz ha seguido apostando por la tecnología para facilitar la vida de sus clientes, como lo demuestran las 212.000 peritaciones digitales realizadas el pasado año, lo que no solo ahorra tiempo, sino también desplazamientos innecesarios. Gracias a la implementación de peritaciones digitales y los servicios de reparaciones en el momento de la asistencia en carretera, se logró reducir 2.595 toneladas de CO₂ a la atmósfera, lo que equivale al consumo energético de 365 hogares durante un año entero en Europa.



El compromiso con el medio ambiente también se reflejó en las propias operaciones de la compañía, donde se evitó la emisión de 146,6 toneladas de CO₂, un 70 por ciento menos que en 2019, demostrando su dedicación por un futuro más sostenible.



En cuanto a sus clientes, Allianz España logró ser líderes en fidelidad (loyalty leaders) tanto en seguros de Vida como en No Vida, lo que confirma la confianza que depositan en la compañía.



El foco de Allianz no solo está en el servicio al cliente, sino también al empleado, invirtiendo de manera continua en el desarrollo y bienestar de las personas. Con 123.000 horas de formación y 350 personas activamente involucradas en los clubes deportivos, se promueve el crecimiento y la cohesión interna. Además, las políticas de flexibilidad laboral permiten que los empleados disfruten de más del 50% de su jornada en días de teletrabajo a lo largo del año.



Este enfoque integral ha llevado a la compañía a ser reconocida externamente como una de las 5 mejores empresas para trabajar según Top Employers, a formar parte de la lista de los 100 mejores empleadores de Forbes y a obtener el sello de Great Place to Work.



De hecho, por primera vez, Allianz, a nivel global, se situó entre las 25 mejores empresas para trabajar en el mundo (World’s Best Workplaces 2024™) en el puesto 17.



