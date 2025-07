Grupo Aplus advierte: el mantenimiento de aerotermia será clave para evitar averías y pérdidas

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa especializada en instalaciones térmicas subraya la importancia de realizar revisiones periódicas a los equipos de aerotermia antes del incremento de la demanda energética

Madid, 11 de julio de 2025.- Aún estando en verano, con el calorcito apretando, el otoño está más cerca de lo que parece y, con ello, el consiguiente aumento en el uso de sistemas de climatización basados en calefacción. Grupo Aplus, empresa experta en soluciones de climatización eficientes, alerta sobre la importancia crítica del mantenimiento preventivo en sistemas de aerotermia. Los técnicos comentan que un sistema mal mantenido puede perder hasta un 30% de su eficiencia energética y esto impacta directamente en el consumo energético.



La aerotermia está creciendo en popularidad, especialmente en viviendas unifamiliares que buscan calefacción y agua caliente sanitaria de forma eficiente, aunque su correcto rendimiento depende en gran parte de un mantenimiento de la aerotermia adecuado. "No es un sistema de ‘instalar y olvidar’. Como cualquier tecnología avanzada, requiere revisiones periódicas", explica Luis Quesada desde Grupo Aplus.



¿Qué implica el mantenimiento de un sistema de aerotermia?

Las tareas básicas incluyen la inspección de la bomba de calor, limpieza de filtros, control de niveles de refrigerante y chequeo del sistema hidráulico y los depósitos de ACS. En modelos avanzados, también se contempla la actualización del software de control, especialmente en marcas como Panasonic, Daikin o Mitsubishi.



"El mantenimiento, además de prevenir reparaciones costosas, como depósitos picados o bombas quemadas, extiende la vida útil del sistema y garantiza que opere con la máxima eficiencia", añade Luis.



Costes y modalidades:

El precio de una revisión anual oscila entre los 150 y los 300 euros. Contratar un servicio de mantenimiento de forma regular no solo permite ahorrar en posibles intervenciones, sino que además ofrece tranquilidad ante cualquier imprevisto. En muchos casos, contar con este respaldo técnico ayuda a detectar anomalías antes de que se conviertan en problemas mayores.



Desde Grupo Aplus advierten que muchas instalaciones que no cuentan con un plan de mantenimiento acaban presentando fallos prematuros y pérdidas de rendimiento notables. Además, recuerdan que algunos fabricantes solo mantienen la garantía activa si se demuestra que el equipo ha pasado las revisiones técnicas pertinentes.



Beneficios directos del mantenimiento: eficiencia, durabilidad y seguridad:

El mantenimiento periódico de la aerotermia tiene un impacto económico, técnico y ambiental. Un sistema bien calibrado va a consumir menos electricidad y, por tanto, menos contaminación.



Además, anticipa pequeñas anomalías antes de que deriven en incidencias mayores, como fugas en el sistema hidráulico o corrosión en los depósitos de agua caliente sanitaria. Las revisiones garantizan que los filtros estén bien limpios y los ventiladores libres de obstrucciones, reduciendo su propio desgaste.



La previsión, clave antes de la temporada alta

La compañía recomienda realizar las revisiones durante el verano o principios de otoño, antes de que las temperaturas bajen y la demanda energética aumente. "Esperar a que aparezca un fallo puede resultar mucho más costoso y, en muchos casos, dejar al hogar sin calefacción en los meses más fríos", advierten.



Grupo Aplus es una empresa especializada en soluciones de climatización eficiente, instalación de sistemas de aerotermia y mantenimiento técnico. Con una amplia trayectoria en el sector y cobertura nacional, ofrece asesoramiento personalizado, instalación profesional y servicios de mantenimiento adaptados a cada tipo de equipo.







