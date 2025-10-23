El Grupo Atos recibe por sexto año consecutivo la Medalla Platino de EcoVadis

(Información remitida por la empresa firmante)

El grupo Atos, líder mundial en transformación digital impulsada por inteligencia artificial, ha sido nuevamente galardonado con la codiciada Medalla Platino de EcoVadis por su desempeño en materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), con una puntuación mejorada de 84 sobre 100

Madrid, 23 de octubre.- Este reconocimiento sitúa a Atos entre el 1% de las empresas mejor valoradas por EcoVadis dentro de su sector (programación informática, consultoría y actividades relacionadas).



Desde su fundación en 2007, EcoVadis se ha consolidado como un referente mundial en la evaluación de la sostenibilidad empresarial, con una red de más de 150.000 compañías calificadas. El sistema de evaluación de EcoVadis se basa en cuatro categorías: Medioambiente, Derechos Laborales y Humanos, Ética y Compras Sostenibles. Atos ha mantenido un sólido desempeño en todas ellas, destacando especialmente su mejora en el ámbito de la Ética, donde EcoVadis señaló que la compañía "demuestra un sistema de gestión avanzado en materia de ética".



Este reconocimiento continuo refleja el firme compromiso de Atos con las prácticas empresariales responsables y la integración estratégica de la sostenibilidad en todas sus operaciones. La Medalla Platino, introducida por EcoVadis en 2020 para distinguir a las empresas con mejor desempeño, sustituyó a la Medalla de Oro como el máximo nivel de reconocimiento. Antes de alcanzar la categoría Platino, Atos había obtenido la Medalla de Oro durante ocho años consecutivos.



La evaluación de EcoVadis constituye un indicador clave dentro de la estrategia ESG (medioambiental, social y de gobernanza) de Atos, y complementa otras calificaciones internacionales como la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa de S&P Global (CSA) y el Carbon Disclosure Project (CDP). A medida que Atos se prepara para la próxima fase de presentación de informes de sostenibilidad conforme a la Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad (CSRD), este nuevo reconocimiento refuerza su posición como socio de confianza en el sector digital.



"El Grupo Atos es reconocido habitualmente por sus clientes y analistas por la excelencia de sus tecnologías y servicios. Ser reconocidos también por un referente como EcoVadis por nuestros valores, compromiso y logros en responsabilidad ambiental y social es un orgullo compartido por todos nuestros empleados. Agradecemos igualmente a nuestros clientes su confianza y su colaboración con nosotros en este camino", declaró Marie de Scorbiac, Directora de Relaciones con Inversores y Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Atos.







