Grupo Avisa explica cómo optimizar el renting para empresas a partir del coste total de propiedad - Grupo AVISA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de septiembre de 2026.- Gestionar una flota corporativa implica mucho más que adquirir vehículos o asumir una cuota mensual. Combustible o electricidad, mantenimiento, seguros, fiscalidad, depreciación, periodos de inmovilización y horas dedicadas a tareas administrativas forman parte de una factura que no siempre resulta visible cuando se toma la decisión inicial. Por este motivo, el renting para empresas debe analizarse desde una perspectiva más amplia, atendiendo al uso efectivo de cada vehículo y al coste que genera durante todo su ciclo de vida.

Esta visión resulta especialmente relevante para pymes, departamentos financieros, responsables de operaciones y gestores de flotas que necesitan controlar el presupuesto destinado a movilidad. Una cuota aparentemente competitiva puede dejar de serlo cuando no responde al kilometraje real o cuando las condiciones contratadas no se ajustan a las necesidades de la actividad. Del mismo modo, comprar un vehículo puede ser una alternativa adecuada en determinados escenarios y menos eficiente en otros.

Grupo Avisa, concesionario oficial de Volkswagen, Audi, SEAT/CUPRA y Škoda en Sevilla, plantea la gestión de flotas precisamente desde el análisis previo. La compañía, cuya trayectoria se remonta a 1978, utiliza el coste total de propiedad o TCO como uno de los criterios para estudiar cada parque móvil, comparando modalidades de adquisición y características de uso antes de plantear una renovación.

¿Cuánto cuesta realmente un coche de empresa?

El precio de compra o la cuota mensual constituyen únicamente una parte del coste de un vehículo corporativo. Para obtener una imagen más precisa es necesario ampliar el análisis a todas las partidas que acompañan al automóvil desde su incorporación a la flota hasta su sustitución o salida.

El primer elemento es la propia adquisición. En una compra directa existe un desembolso inicial o una financiación, mientras que otras fórmulas distribuyen el coste mediante pagos periódicos. Sin embargo, comparar exclusivamente estas cantidades puede conducir a conclusiones incompletas.

El consumo es otra de las variables determinantes. Dos vehículos con precios similares pueden generar costes diferentes cuando recorren decenas de miles de kilómetros anuales. El tipo de trayecto, la conducción urbana o interurbana, la tecnología de propulsión y el precio de la energía modifican el resultado. Un vehículo adecuado para desplazamientos comerciales frecuentes no tiene por qué ser el mismo que necesita un perfil directivo con pocos kilómetros o un empleado que realiza principalmente recorridos urbanos.

A ello se suman mantenimiento preventivo y correctivo, neumáticos, seguros, impuestos, posibles periodos de inmovilización y costes administrativos. En los vehículos adquiridos en propiedad también resulta especialmente relevante la depreciación: el valor al que pueda venderse el automóvil al terminar su ciclo influye en el coste real soportado por la compañía.

Grupo Avisa estructura su análisis del TCO precisamente alrededor de estas partidas: adquisición o cuota, combustible o energía, mantenimiento, seguros, depreciación, impuestos y otros costes vinculados a la gestión. La finalidad es trasladar la decisión desde el precio inicial hacia el coste acumulado durante el periodo de utilización.

También existe un componente menos evidente: el tiempo. Coordinar revisiones, pólizas, incidencias, siniestros, ITV, documentación o sustituciones consume recursos internos. Aunque estas horas no aparezcan en una factura de combustible o taller, forman parte del coste de gestionar la movilidad corporativa.

Qué cambia entre contratar un renting y comprar los vehículos

Compra y renting responden a estructuras financieras y operativas distintas. Ninguna modalidad resulta automáticamente más adecuada para todas las empresas y la comparación requiere conocer el uso previsto, la capacidad financiera, el periodo durante el que se conservarán los vehículos y los servicios incluidos en cada alternativa.

La compra implica que la empresa incorpora el vehículo a su patrimonio y asume su ciclo completo. Esto supone gestionar mantenimiento, seguro y posterior venta, además del riesgo asociado al valor residual. A cambio, existe propiedad sobre el activo y no se depende de las condiciones de kilometraje y duración características de determinados contratos.

En el renting, el vehículo se utiliza durante un periodo y bajo unas condiciones pactadas. Dependiendo del producto contratado, la cuota puede integrar mantenimiento, seguro, asistencia y otros servicios. Precisamente por ello, dos ofertas con importes mensuales similares no deberían compararse sin comprobar antes qué incorpora cada contrato.

La guía de Grupo Avisa sobre compra, leasing y renting señala que la elección depende, entre otros factores, de la situación de la empresa y de sus necesidades de flexibilidad. Este enfoque resulta coherente con una gestión basada en costes: la modalidad debe adaptarse a la actividad, no al contrario.

La previsibilidad constituye uno de los elementos que pueden favorecer el renting de vehículos para empresas cuando una parte significativa de los servicios está incluida en la cuota. No obstante, esta ventaja pierde valor si el kilometraje contratado está sobredimensionado, si existen coberturas que la empresa no necesita o si las condiciones no se corresponden con el ciclo de renovación previsto.

En la compra sucede algo similar. La ausencia de una cuota de arrendamiento no significa que desaparezcan los costes recurrentes. Seguro, revisiones, reparaciones, neumáticos, impuestos y depreciación continúan formando parte de la ecuación.

La comparación útil, por tanto, no enfrenta una cuota con un precio de catálogo, sino dos estructuras completas de costes durante un periodo equivalente.

¿Está una empresa pagando de más por su flota?

Una flota puede funcionar correctamente desde el punto de vista operativo y, al mismo tiempo, estar generando costes evitables. Detectarlos requiere analizar vehículo por vehículo y abandonar criterios uniformes cuando existen perfiles de utilización diferentes.

El kilometraje constituye un primer indicador. Contratar capacidad para recorrer muchos más kilómetros de los que realmente se realizan puede incrementar el gasto sin aportar utilidad. En sentido contrario, superar sistemáticamente el kilometraje pactado puede provocar regularizaciones o costes adicionales según las condiciones del contrato.

También conviene estudiar el dimensionamiento del vehículo. Una berlina de gran tamaño, un SUV, un turismo compacto o un vehículo comercial responden a funciones distintas. Asignar un modelo con mayores prestaciones, espacio o equipamiento del necesario puede incrementar adquisición, consumo y otros costes sin una contrapartida operativa.

El mantenimiento aporta otra señal. Un automóvil que acumula reparaciones o periodos prolongados de inmovilización puede resultar más caro de conservar aunque ya esté amortizado contablemente. La antigüedad, por sí sola, tampoco determina el momento óptimo de renovación: resulta más útil observar el coste que está generando y el que previsiblemente generará durante los próximos ejercicios.

Por ello, Grupo Avisa sitúa el diagnóstico de flota como uno de los elementos centrales antes de decidir una renovación. El análisis debe responder, al menos, a siete preguntas: cuántos kilómetros realiza realmente cada vehículo, cuánto cuesta mantenerlo al año, cuál es su consumo efectivo, qué impacto fiscal tiene, qué valor conservará al terminar su ciclo, cuánto tiempo dedica la empresa a gestionarlo y si existe una alternativa con un TCO inferior.

Estas preguntas permiten transformar una percepción genérica —una flota que parece cara— en variables medibles. A partir de ahí resulta posible estudiar dónde se encuentran los costes y qué decisiones pueden modificarlos.

Cómo calcular el TCO antes de renovar una flota

El TCO, siglas de Total Cost of Ownership o coste total de propiedad, permite reunir en una misma evaluación los diferentes gastos relacionados con un vehículo durante un periodo determinado. Su utilidad reside en que evita tomar decisiones a partir de una única variable.

Un cálculo básico debería comenzar por el coste de adquisición o por las cuotas correspondientes al periodo analizado. Después se incorporan energía o combustible, mantenimiento, neumáticos, seguros, impuestos y costes de gestión. Cuando existe propiedad del vehículo, el valor residual y la depreciación adquieren especial importancia.

El periodo analizado debe ser idéntico para todas las alternativas. Comparar un contrato de cuatro años con el coste de comprar un automóvil y conservarlo durante siete conduce a resultados poco homogéneos. Lo mismo ocurre cuando se utilizan kilometrajes diferentes.

Las condiciones contractuales también deben mantenerse comparables. Una cuota que incluya seguro, mantenimiento y asistencia no equivale a otra que deje esos servicios fuera. Un importe mensual inferior puede terminar generando un TCO superior si obliga a asumir separadamente partidas relevantes.

Esta metodología explica por qué el renting para empresas no debería valorarse únicamente por el importe que aparece cada mes en la factura. Plazo, kilometraje, servicios, política de renovación y uso efectivo son variables necesarias para interpretar esa cifra.

Grupo Avisa utiliza el análisis TCO como parte de su diagnóstico de flotas y señala que este estudio puede detectar vehículos infrautilizados, políticas de renovación que no responden al coste real o ausencia de información suficiente para comparar compra, leasing y renting.

El TCO tampoco debe convertirse en una cifra estática. Los costes de energía cambian, el mantenimiento aumenta a medida que determinados vehículos envejecen y las necesidades de la empresa pueden modificarse. Revisar periódicamente el cálculo permite comprobar si las hipótesis utilizadas al contratar continúan siendo válidas.

Renting y fiscalidad: qué debe tener en cuenta una empresa

La fiscalidad es una de las áreas donde resulta especialmente importante evitar generalizaciones. La deducibilidad de un vehículo y de los gastos relacionados depende de su afectación a la actividad económica, de la naturaleza del uso y de las circunstancias fiscales concretas de la empresa o profesional.

En materia de IVA, la Ley 37/1992 establece para automóviles de turismo una presunción de afectación a la actividad empresarial o profesional del 50 %, sin perjuicio de los supuestos específicos previstos por la norma y de la posibilidad de acreditar un grado de utilización diferente conforme a los requisitos aplicables. Por tanto, no resulta correcto trasladar automáticamente a cualquier empresa la idea de que todo el IVA de un vehículo es deducible.

La situación requiere además diferenciar entre IVA, gasto contable, Impuesto sobre Sociedades o IRPF y tratamiento de la utilización particular de un vehículo corporativo. Son conceptos distintos y una ventaja aplicable en un ámbito no debe trasladarse automáticamente a otro.

Cuando un vehículo de empresa está disponible también para fines particulares de un trabajador puede existir una retribución en especie a efectos del IRPF. Su valoración está regulada fiscalmente y depende de las circunstancias de la cesión y del vehículo, por lo que cada política corporativa debe revisarse de acuerdo con la normativa aplicable y con asesoramiento fiscal cuando resulte necesario.

Esta cautela es especialmente importante al comparar compra y renting de coches para empresas. La decisión no debería apoyarse en afirmaciones genéricas como que una modalidad “desgrava más” sin estudiar primero la afectación, la estructura del contrato, el tipo de contribuyente y el uso real.

Por ello, el análisis económico de una flota debe separar claramente coste operativo, coste contable y efecto fiscal. En particular, Grupo Avisa establece como regla verificar las afirmaciones sobre IVA, deducibilidad, tributación y retribución en especie antes de trasladarlas a una decisión empresarial.

¿Cuándo puede tener sentido el renting para una empresa?

La respuesta depende principalmente de cómo se utilizan los vehículos y de qué objetivos persigue la organización con su política de movilidad. Una empresa que renueva periódicamente su parque móvil puede valorar la posibilidad de planificar ciclos de sustitución y evitar asumir directamente la gestión posterior de venta. Otra organización puede priorizar la liquidez y preferir no concentrar un desembolso importante en la adquisición inicial.

La externalización de determinadas tareas también puede tener peso. Cuando mantenimiento, asistencia, seguro u otros servicios están incluidos en el contrato, el departamento encargado de la flota puede reducir parte de la coordinación administrativa. El alcance exacto, no obstante, debe comprobarse en cada oferta: las coberturas no son idénticas en todos los contratos. Grupo Avisa señala, por ejemplo, que el mantenimiento suele formar parte de los servicios básicos de estos productos, aunque las condiciones concretas determinan elementos como neumáticos, reparaciones o situaciones excluidas.

Existen, al mismo tiempo, situaciones en las que la compra merece un análisis específico. Vehículos con un uso reducido, activos que se pretenden conservar durante periodos prolongados o compañías con capacidad interna para gestionar mantenimiento y posterior venta pueden presentar una estructura de costes diferente.

La estabilidad del kilometraje también es importante. Cuando existe una previsión fiable, resulta más sencillo dimensionar un contrato. En actividades con fuertes oscilaciones, proyectos temporales o necesidades difíciles de anticipar, las condiciones de modificación, exceso o defecto de kilómetros adquieren mayor relevancia.

Por ello, la pregunta adecuada no consiste únicamente en determinar qué modalidad tiene la cuota más baja, sino cuál reproduce mejor el uso que realizará la empresa durante todo el ciclo previsto.

Electrificar una flota también es una cuestión de TCO

La transición hacia vehículos eléctricos e híbridos añade nuevas variables al análisis. Sustituir un automóvil de combustión por uno eléctrico únicamente por su tecnología no garantiza por sí mismo una reducción del coste total.

El kilometraje y el tipo de ruta resultan determinantes. Los recorridos urbanos y periurbanos, la posibilidad de regresar a una base y la disponibilidad de puntos de carga pueden crear condiciones muy diferentes a las de un vehículo que realiza largas distancias de manera imprevisible.

El coste energético debe analizarse con datos reales. No es equivalente cargar habitualmente en instalaciones propias con una tarifa negociada que depender de infraestructura pública en distintos horarios y ubicaciones. También deben considerarse la inversión necesaria en puntos de recarga y la potencia disponible en las instalaciones de la empresa.

El mantenimiento constituye otra partida. El Observatorio de Flotas de Grupo Avisa publicó en junio de 2026 un análisis en el que compara costes de mantenimiento según tecnología y segmento. El informe destaca que los eléctricos eliminan determinados componentes de mantenimiento propios de los motores de combustión, aunque pueden presentar otras partidas relevantes, como el desgaste de neumáticos asociado al peso y al par.

La fiscalidad y las posibles ayudas deben comprobarse en el momento de realizar el estudio. Las condiciones de los programas públicos, sus plazos y requisitos pueden cambiar, por lo que no deberían utilizarse incentivos pasados para calcular una operación futura sin verificar previamente su vigencia.

Electrificar una flota, por tanto, exige analizar rutas, kilómetros, tiempos de parada, infraestructura de carga, consumo, mantenimiento y ciclo de sustitución. El objetivo no consiste en elegir una tecnología por tendencia, sino en determinar dónde encaja operativa y económicamente.

Auditar la flota antes de renovarla: siete preguntas clave

La renovación ofrece una oportunidad para revisar decisiones que, por rutina, pueden haberse mantenido durante años. Antes de sustituir un vehículo por otro equivalente, un diagnóstico puede determinar si sigue siendo necesaria esa misma categoría, tecnología o modalidad de adquisición.

La primera pregunta es cuántos kilómetros realiza realmente cada vehículo. El dato debe proceder del uso efectivo y no únicamente de una estimación inicial.

La segunda consiste en conocer cuánto cuesta mantenerlo cada año. Revisiones, averías, neumáticos y periodos de inmovilización permiten identificar unidades cuyo coste empieza a crecer.

La tercera analiza el consumo real. Los datos de homologación son útiles para comparar, pero el presupuesto de una flota se construye sobre rutas, cargas y hábitos concretos.

La cuarta pregunta aborda el impacto fiscal. El tratamiento puede variar según afectación y utilización, por lo que debe estudiarse caso por caso.

La quinta examina el valor previsto al final del ciclo. En vehículos en propiedad, la depreciación puede representar una parte relevante del coste total.

La sexta cuantifica el tiempo dedicado a gestionar la flota. Administración, talleres, seguros, incidencias y documentación utilizan recursos que también tienen un coste para la organización.

Finalmente, debe plantearse si existe una alternativa con menor TCO para la misma función. La comparación no tiene por qué conducir a un modelo concreto ni a una única modalidad. Puede revelar que un vehículo está correctamente dimensionado, que conviene cambiar su ciclo de renovación o que resulta necesario revisar las condiciones contratadas.

Este diagnóstico sitúa la decisión en un terreno medible. También permite segmentar la flota: los vehículos de dirección, los destinados a equipos comerciales, los de operaciones y los utilizados para tareas logísticas no tienen por qué compartir la misma solución.

En Sevilla, donde Grupo Avisa desarrolla su actividad como concesionario oficial y especialista en gestión de flotas, este enfoque permite combinar conocimiento del parque móvil, postventa y análisis económico. La compañía ofrece un diagnóstico inicial orientado a estudiar el TCO y las posibilidades de mejora antes de plantear la renovación.

De la cuota mensual al coste real de la flota

La optimización de una flota empieza antes de elegir el siguiente vehículo. Conocer el kilometraje efectivo, revisar consumos, mantenimiento, fiscalidad, depreciación y carga administrativa permite construir una imagen más precisa del coste de movilidad de la empresa y detectar decisiones que pueden estar generando gastos innecesarios.

El TCO aporta una base común para comparar alternativas sin reducir la decisión al precio de compra o a una mensualidad. También obliga a comprobar qué servicios están incluidos, durante cuánto tiempo, con qué kilometraje y bajo qué condiciones, evitando comparaciones entre productos que responden a estructuras distintas.

Para Grupo Avisa, el diagnóstico previo constituye el punto de partida para estudiar la renovación de una flota y valorar las distintas soluciones disponibles. Trasladar la decisión desde la cuota hacia el uso real permite que cada empresa determine qué estructura se adapta mejor a su actividad, su capacidad financiera y su política de movilidad.

En ese proceso, el renting para empresas puede aportar previsibilidad y simplificación operativa cuando sus condiciones están correctamente dimensionadas, mientras que la compra u otras fórmulas pueden responder mejor a escenarios diferentes. La clave se encuentra en analizar primero y contratar después: una flota eficiente no es necesariamente la que tiene la cuota más baja, sino aquella cuyo coste total guarda una relación adecuada con el trabajo que realiza.

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