Grupo Bayón Pellicer incrementa un 65% su facturación y roza los 2 millones de euros en 2025

Madrid, 5 de junio de 2026.-
Grupo Bayón Pellicer, que integra las firmas Bayón Pellicer, Global Leather Goods, FlexnoteBK y Josh & Rich, especializadas en soluciones editoriales, marroquinería y desarrollo de producto corporativo, ha cerrado 2025 con una facturación cercana a los 2 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 65% respecto al ejercicio anterior.
Este avance consolida la evolución del grupo en un contexto donde la demanda corporativa se orienta cada vez más hacia productos personalizados, de mayor valor añadido y con una fuerte capacidad de diferenciación. En este escenario, la compañía valenciana continúa reforzando un modelo industrial propio basado en integración productiva, desarrollo de producto y escalabilidad operativa.
Grupo Bayón Pellicer mantiene una estructura con un fuerte peso de fabricación nacional y opera en áreas como impresión editorial, encuadernación, marroquinería corporativa y desarrollo de soluciones premium para marcas y empresas. Este enfoque le permite trabajar con altos niveles de personalización y control de calidad, tanto para clientes corporativos como para firmas vinculadas al sector moda y complementos.
Durante el último ejercicio, la compañía ha reforzado especialmente su apuesta por el canal de distribuidores de regalo publicitario, desarrollando una oferta específica de alto valor añadido orientada a incrementar el ticket medio y mejorar la diferenciación de producto dentro del sector. Esta línea combina soluciones editoriales, cuadernos premium, accesorios de piel y packs de fidelización corporativa dirigidos a compañías que buscan propuestas más alineadas con su identidad de marca.
En paralelo, el grupo ha impulsado una renovada dirección comercial y cuenta actualmente con un equipo de ventas consolidado y especializado en el sector, fortaleciendo su capacidad de desarrollo nacional e internacional.
Como parte de su proceso de consolidación industrial, Grupo Bayón Pellicer ha incorporado nueva maquinaria de impresión digital de última generación de Konica Minolta para su división editorial, mejorando flexibilidad operativa, tiempos de respuesta y control de acabados. Además, la compañía ha integrado su propia unidad productiva de fabricación de wire-o, reforzando la verticalización de procesos estratégicos y aumentando su autonomía operativa.
La firma también ha ampliado su línea editorial con el desarrollo de libros de reservas personalizados dirigidos a restauración, hostelería y espacios premium, sectores donde la experiencia de marca y el detalle continúan ganando relevancia.
Paralelamente, Grupo Bayón Pellicer mantiene su línea de fabricación para firmas de moda y complementos de alto nivel, consolidando relaciones como socio industrial en el desarrollo y producción de accesorios de piel y artículos personalizados.
En palabras de Ricardo Bayón, director general del grupo, “hemos dejado de ser un proveedor para convertirnos en un socio industrial de las marcas, capaz de diseñar, fabricar y construir producto con identidad propia”.
Bayón destaca además el momento interno que atraviesa la compañía: “El progreso de una empresa no nace solo de la competitividad, sino de la confianza compartida entre las personas que la forman. Cuando existe compromiso, sentido común y respeto por el trabajo bien hecho, el crecimiento deja de ser un objetivo para convertirse en una consecuencia”.
Con esta evolución, Grupo Bayón Pellicer avanza en la consolidación de un modelo industrial escalable, apoyado en la integración de procesos, el desarrollo de producto propio y la expansión progresiva en nuevos mercados. La compañía prevé mantener su ritmo de crecimiento durante los próximos ejercicios, reforzando una estrategia orientada a consolidar una plataforma industrial especializada en producto corporativo premium y desarrollo de marca.
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