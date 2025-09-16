Grupo Bcnvision sella un acuerdo estratégico con PYGSA e INVES Control

(Información remitida por la empresa firmante)
- La alianza convierte a Bcnvision en el líder de visión más grande de España con más de 100 profesionales que redefinen el sector el sector de la visión artificial y la automatización industrial.
- Destinará un 10% de su plantilla a I+D para acelerar la innovación y establecer un nuevo estándar en el mercado.
Barcelona, 16 de septiembre de 2025.- Grupo Bcnvision ha anunciado un acuerdo estratégico que transformará el panorama de la visión artificial industrial en la Península Ibérica. La compañía integra en su porfolio la gama de productos de las reconocidas marcas PYGSA e INVES Control, ambas partes de la estructura de Iberia Advanced Vision System. Esta alianza, que no supone una adquisición, refuerza el liderazgo del Grupo Bcnvision. La previsión del grupo es alcanzar una facturación de más de 25 millones de euros en 2028.
Este movimiento estratégico representa una multiplicación de capacidades para el sector de la visión artificial. Une la experiencia de Grupo Bcnvision como integrador experto de visión artificial —con su potente red comercial y de soporte— con el know-how en fabricación de maquinaria industrial estándar de PYGSA e INVES Control.
Estas dos firmas cuentan con más de 20 años de experiencia en fabricación de maquinaria estándar y un fuerte conocimiento en el desarrollo de soluciones para sectores como embotellado, cosmética y farma, lo que ampliará aún más el abanico de soluciones de primer nivel. El resultado, en definitiva, es un Grupo Bcnvision aún más potente que ofrece una combinación de solidez, capacidad de innovación y proximidad, todo en un único partner tecnológico, con alma industrial y vocación de futuro.
Para los clientes, el beneficio es claro y directo: soporte local, cercano y de continuidad en todo el territorio; acceso a un catálogo de soluciones estándar unificado y reforzado, y la garantía de estar trabajando con el líder del mercado en visión artificial estándar.
“Con esta alianza, reforzamos aún más nuestra apuesta de proximidad con el cliente, a quien podremos ofrecer ahora soluciones aún más innovadoras y eficientes. La tecnología avanza a una velocidad exponencial y en Grupo Bcnvision no podíamos quedarnos atrás; este acuerdo consolida nuestra posición y refuerza lo más importante: aportar valor real a nuestros clientes.”, explica David Torres, CEO de Grupo Bcnvision.
Una extensa red de proximidad, servicio técnico e I+D
La apuesta por el futuro es uno de los pilares de la alianza. Grupo Bcnvision estinará un 10% de su personal a I+D, para reforzar nuestra apuesta por la mejora continua, ofrecer nuevas soluciones al mercado y dar un salto cualitativo en su estructura para ofrecer una cobertura total.
A la ya extensa red de Grupo Bcnvision, con sede central en Mollet del Vallès (Barcelona) y delegaciones/delegados comerciales y servicio técnico en Bilbao, Vigo, Portugal, Navarra, Aragón, Valladolid, Madrid, Albacete, Murcia, Andalucía y Valencia, se suma con esta alianza un centro de producción propio en Valencia —incorporando por primera vez capacidad de fabricación directa— y un centro especializado en soluciones de farma en Sant Joan Despí (Barcelona). Esta nueva dimensión se completa con showrooms y centros de formación para acercar la tecnología a los clientes.
Sobre Grupo Bcnvision
Grupo Bcnvision es la empresa de referencia en la integración de sistemas de visión artificial y soluciones de automatización industrial en la Península Ibérica. Fundada en 2009, combina el desarrollo de proyectos especiales a medida con una completa gama de maquinaria estándar. Su principal valor diferencial es una sólida y extensa red comercial y técnica que garantiza una cobertura total del territorio. Con sede central en Mollet del Vallès (Barcelona) y delegaciones con servicio técnico propio en Bilbao, Vigo, Valladolid, Madrid, Albacete y Valencia, además de una activa presencia comercial en Navarra, Aragón y Andalucía, la compañía asegura una cercanía real, soporte experto y una alta capacidad de implantación para optimizar los procesos productivos de la industria.
Sobre PYGSA e INVES Control (Iberia Advanced Vision System)
PYGSA e INVES Control son dos marcas de referencia en la fabricación de maquinaria industrial, integradas en la compañía Iberia Advanced Vision System. Con una trayectoria conjunta de más de 20 años, se especializan en el diseño y producción de equipos estándar de alta fiabilidad, incluyendo sistemas de visión artificial, secado y rechazo. Sus soluciones están dirigidas a los exigentes sectores de embotellado, cosmética y farma, donde son reconocidas por su calidad, robustez y profundo conocimiento de las necesidades del proceso productivo.
