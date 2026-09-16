Grupo Cero analiza los avances en oncohematología y reclama un acceso equitativo a la innovación - Grupo Cero

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de septiembre de 2026.- En pocos ámbitos de la medicina el tratamiento está cambiando tan rápidamente como en las enfermedades oncohematológicas. El conocimiento molecular de los tumores, las terapias dirigidas, los anticuerpos biespecíficos y las terapias celulares permiten seleccionar mejor los tratamientos y modificar el pronóstico de enfermedades que hace apenas unos años contaban con muchas menos alternativas. La innovación está transformando algunas leucemias linfoblásticas, mientras la medicina de precisión avanza en LMC, LMA y síndromes mielodisplásicos y aparecen nuevas estrategias frente al mieloma múltiple y los linfomas. El desafío ahora consiste en conseguir que este progreso se traduzca en mejores resultados y en una atención verdaderamente centrada en las personas. Este cambio ha marcado el III Encuentro Nacional de Asociaciones de Enfermedades Oncohematológicas, celebrado por GRUPO CERO (antes AELCLÉS) del 4 al 6 de septiembre en Madrid. Pacientes, familiares, asociaciones y profesionales sanitarios se han reunido para analizar los avances científicos, fortalecer el movimiento asociativo y compartir conocimientos.

“La investigación y la innovación son fundamentales, pero cobran todo su sentido cuando llegan al paciente”, destaca Ascensión Hernández, presidenta de GRUPO CERO. La organización reclama un acceso equitativo a diagnósticos precoces, terapias innovadoras y seguimiento de calidad, independientemente del lugar de residencia, junto con apoyo psicológico, rehabilitación y acompañamiento a pacientes, familias y cuidadores.

Leucemias linfoblásticas: un pronóstico que empieza a cambiar

Las leucemias linfoblásticas muestran con claridad cómo el conocimiento biológico está modificando la práctica clínica. La caracterización molecular permite identificar alteraciones, medir con mayor sensibilidad la respuesta y seleccionar estrategias según cada paciente.

“En algunas leucemias linfoblásticas hemos pasado de curar con fármacos a curar con células”, explica el Dr. Antonio Pérez-Martínez, jefe de Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica y Trasplante Hematopoyético del Hospital Universitario La Paz de Madrid.

El especialista señala como retos integrar adecuadamente estas terapias y determinar qué pacientes pueden beneficiarse más. También reclama facilitar la compatibilidad entre asistencia e investigación, concentrar la atención de patologías complejas en centros con experiencia y reconocer la hematología pediátrica como especialidad en España.

LMC, LMA y síndromes mielodisplásicos: tratamientos más personalizados

La medicina de precisión está transformando también la leucemia mieloide crónica (LMC), leucemia mieloide aguda (LMA) y los síndromes mielodisplásicos. El objetivo pasa por conocer mejor las características biológicas, genéticas y moleculares de cada caso para definir el riesgo y seleccionar el tratamiento.

“Ya no basta con conocer el nombre de la enfermedad. Necesitamos saber qué características tiene en cada paciente”, señala la Dra. Ana Alfonso, hematóloga de la Clínica Universidad de Navarra.

La especialista destaca el crecimiento de las opciones terapéuticas, incluidos fármacos orales y tratamientos menos agresivos. En LMA, señala líneas de investigación como los inhibidores de menina, determinadas combinaciones con azacitidina y venetoclax y la exploración de terapias CAR-T. El siguiente paso será integrar estas alternativas con mayor precisión según el perfil molecular.

Mieloma múltiple y linfomas: más alternativas frente a la evolución

En mieloma múltiple, el abanico terapéutico se ha ampliado considerablemente, aunque las recaídas siguen obligando a replantear la estrategia según la evolución, los tratamientos anteriores y la situación del paciente.

“En los dos últimos años hemos visto avances muy relevantes”, sostiene la Dra. Cristina Encinas, hematóloga del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y miembro del Grupo Español de Mieloma (GEM). La especialista destaca tratamientos de primera línea capaces de conseguir respuestas más profundas y periodos de control más prolongados, además de nuevas alternativas para las recaídas.

Los linfomas también se benefician de terapias dirigidas, anticuerpos, inmunoterapias y tratamientos celulares. El Dr. Ramón García Sanz, jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y miembro del Comité Científico de GELTAMO, explica que un conocimiento más preciso de cada linfoma permite identificar vulnerabilidades y seleccionar mejor las terapias. El reto reside ahora en integrar las innovaciones en las distintas líneas de tratamiento y determinar qué pacientes obtendrán mayor beneficio.

La innovación también se mide después del tratamiento

El progreso científico amplía asimismo el debate sobre las consecuencias de vivir más tiempo con estas enfermedades o después de superarlas. Calidad de vida, efectos secundarios, salud emocional, reincorporación laboral, seguimiento prolongado y recuperación de los proyectos personales adquieren así un peso creciente.

GRUPO CERO sitúa estas cuestiones entre sus prioridades, junto con la equidad en el acceso a la innovación y la reducción de las desigualdades territoriales. “No solo se trata de curar la enfermedad física. Nuestros esfuerzos van destinados a conseguir apoyo psicológico, acompañamiento a familias y cuidadores/as, rehabilitación, aspectos laborales y calidad de vida tras el tratamiento”, sostiene Hernández.

El avance de la oncohematología abre posibilidades que hasta hace pocos años resultaban difíciles de plantear. Para GRUPO CERO, el siguiente desafío consiste en conseguir que esas posibilidades alcancen a los pacientes de manera equitativa y formen parte de una atención que contemple tanto la enfermedad como la vida que continúa durante y después del tratamiento.

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