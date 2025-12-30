Grupo Constant refuerza su solidez financiera y abre una nueva etapa de desarrollo

Oficina Grupo Constant - Grupo Constant

Barcelona, 30 de diciembre 2025.- Grupo Constant firma un acuerdo de reestructuración financiera con sus entidades bancarias que asegura la financiación de su plan de negocio para los próximos años

Grupo Constant, compañía familiar española especializada en trabajo temporal, facility services y servicios de outsourcing ha alcanzado un acuerdo de reestructuración financiera con sus principales entidades bancarias.

Este pacto garantiza la estabilidad financiera de la compañía para los próximos años y permite ejecutar con plena confianza el nuevo Plan Estratégico.



Con este acuerdo, Grupo Constant inicia una nueva fase de estabilidad operativa. En los últimos tres años, la compañía ha llevado a cabo un ambicioso proceso de transformación, que ha incluido:



• La digitalización de procesos clave



• La renovación del equipo directivo



• La reordenación operativa y organizativa para mejorar la eficiencia y la rentabilidad



El nuevo Plan Estratégico, diseñado junto a consultoras de referencia del mercado español, está orientado a consolidar la posición de Grupo Constant en sus sectores de actividad, impulsando la calidad del servicio, la innovación y la sostenibilidad.



"La firma de este acuerdo con la banca no solo nos permite mirar al futuro con tranquilidad, sino con ilusión. Hemos hecho los deberes, nos hemos reinventado y ahora contamos con la solidez necesaria para abordar los retos del mercado", han declarado Xavier Aguilar y Oriol Aguilar, Copresidentes de Grupo Constant.



Esta nueva fase que afronta la compañía se consigue gracias al apoyo no solo de las entidades financieras, sino también a la confianza de los clientes, trabajadores/as y proveedores, quienes han estado al lado de Grupo Constant en este proceso de transformación.



Sobre Grupo Constant

Grupo Constant es un grupo empresarial con más de 35 años de experiencia en el sector de los Recursos Humanos, especializado en ofrecer soluciones integrales de gestión de personas a través de trabajo temporal (ETT), outsourcing y servicios de facilities. Fundada en 1987, la compañía da servicio a una amplia cartera de clientes de diversos sectores, aportando experiencia, innovación y proximidad para satisfacer las necesidades de talento y gestión de recursos humanos en entornos empresariales exigentes.



Desde entonces, el grupo se ha consolidado como un actor relevante en España, generando decenas de miles de puestos de trabajo cada año. Actualmente, Grupo Constant supera los 30.000 empleos gestionados anualmente, cuenta con más de 6.000 empleados/as y registra una facturación superior a los 150 millones de euros.



Además, el grupo destaca por su compromiso social, incluyendo iniciativas como un Centro Especial de Empleo que promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad.





