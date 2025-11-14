Grupo Devuelving, 13 años consolidando un modelo de franquicia online

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de noviembre de 2025.- El ecosistema del emprendimiento digital ha experimentado una transformación profunda en la última década, con modelos de negocio que han evolucionado desde lo presencial hacia propuestas completamente online. En este contexto, Grupo Devuelving ha mantenido una posición estable y diferenciada dentro del sector de las franquicias digitales, gracias a un sistema propio que, tras 13 años de trayectoria, continúa ganando la confianza de nuevos emprendedores.

Lejos de las estructuras tradicionales, el modelo propuesto por la compañía elimina los principales obstáculos que suelen acompañar a una franquicia: no existen cuotas periódicas, ni es necesario adquirir stock, contar con local físico, contratar personal o gestionar acuerdos con entidades bancarias. Todo el funcionamiento técnico y logístico es asumido por la central, permitiendo a cada emprendedor centrarse en dar visibilidad a su tienda online.

El modelo ha ido evolucionando en estrecha colaboración con los propios franquiciados, cuyas opiniones hacia Devuelving han sido clave para introducir mejoras reales y sostenidas en el tiempo, con base en sus propias experiencias con la franquicia.

"La franquicia no tiene nada que ver con lo que empezó hace 13 años. En su momento la idea era trabajar una única marca y consolidar el nombre Devuelving.com, y los franquiciados nos hicieron virar hacia otro modelo de negocio, ya que ellos entendían que era mejor para tener una mayor penetración en el mercado cada uno tener su propia imagen personalizada y poder tomar sus propias estrategias y opciones, siempre apoyados en la franquicia", relatan desde la dirección de Devuelving.

Un modelo operativo sin fricciones y con evolución constante

La estructura de negocio de Grupo Devuelving permite que cada franquiciado disponga de una tienda online totalmente funcional bajo su propia marca. Desde el primer momento, la plataforma está equipada con más de 30.000 productos de primeras marcas y gran consumo, divididos en múltiples categorías. La gestión del catálogo, las pasarelas de pago, los envíos, la atención al cliente y el mantenimiento de la web entre otros son gestionados directamente por la central, lo que evita que el franquiciado tenga que asumir tareas logísticas o técnicas.

Un elemento diferencial del sistema reside en el panel de administración, una herramienta profesional que permite modificar el diseño de la web una vez activada por parte del mismo franquiciado, crear banners personalizados, crear campañas de marketing, modificar precios de venta, configurar promociones, editar textos e imágenes, generar descuentos personalizados para los clientes, ajustar los gastos de envío o implementar mejoras SEO o chat para estar en contacto con los clientes. Asimismo, se ofrecen opciones de integración con marketplaces como Amazon y la posibilidad de añadir productos propios, ampliando así la capacidad operativa de cada tienda.

Mejora continua basada en la experiencia compartida

Una parte significativa de esta evolución ha sido posible gracias a la relación directa con la red de franquiciados. Las herramientas disponibles actualmente, muchas de ellas avanzadas y personalizables, han surgido a partir de propuestas y solicitudes concretas de los propios usuarios. Las opiniones Devuelving han sido un pilar en la mejora progresiva del sistema, permitiendo adaptar la plataforma a las necesidades reales y cambios del mercado y reforzar su funcionalidad con el tiempo.

Con más de una década de recorrido, Grupo Devuelving consolida un modelo de franquicia digital orientado al autoempleo y a la gestión autónoma, sin las barreras clásicas del comercio. El modelo es válido tanto para las personas que buscan que sea su actividad principal, como para perfiles que buscan un beneficio extra a su trabajo o negocio actual, así como para inversores a medio o largo plazo.

El modelo de franquicia de Devuelving.com demuestra que es posible hacer las cosas de otra manera para que el beneficio recaiga tanto en la franquicia como en los franquiciados.



