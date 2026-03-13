Grupo Devuelving ofrece franquicias online rentables que se pueden gestionar desde casa - Grupo Devuelving

Madrid, 13 de marzo de 2026.-

El interés por generar ingresos por internet ha crecido de forma notable en los últimos años. Muchas personas exploran negocios digitales con la esperanza de encontrar una actividad flexible que permita trabajar desde casa. Sin embargo, el mercado online también está lleno de propuestas poco estructuradas o difíciles de sostener en el tiempo.

Frente a esta realidad, comienzan a ganar relevancia modelos más organizados, como la franquicia online rentable, que ofrece una base empresarial clara y acompañamiento profesional. En este ámbito, Grupo Devuelving plantea una propuesta orientada a quienes desean emprender en internet con una estructura consolidada y respaldada por una plataforma especializada.

Un modelo digital pensado para emprender con estructura

En la búsqueda de ingresos online, muchas personas descubren que no todos los negocios digitales cuentan con una base sólida. La falta de estructura, soporte o modelo comercial definido puede dificultar la continuidad de muchos proyectos. Por ello, algunos emprendedores optan por alternativas que ofrecen un sistema ya desarrollado y respaldado por una organización con experiencia.

La propuesta de Devuelving se basa precisamente en este enfoque. La franquicia da acceso a una tienda online propia integrada en una plataforma que reúne más de 35.000 productos de gran consumo y primeras marcas pertenecientes a distintos sectores. De esta manera, el franquiciado cuenta con un catálogo amplio de artículos que los consumidores ya conocen y utilizan habitualmente.

La gran diferencia con respecto a negocios online tradicionales radica en los productos de gran consumo, que generan una alta fidelización de los clientes. Unido a la ausencia de costes posteriores, permite generar beneficios de forma importante desde el primer momento y que el negocio sea escalable.

El funcionamiento se articula a través de un modelo que elimina muchas de las barreras habituales del emprendimiento tradicional. No es necesario disponer de local físico, almacén ni realizar compras de stock, ya que la gestión logística se realiza desde la estructura central.

La tienda permanece abierta las 24 horas del día, facilitando que la actividad se gestione desde casa y con una dedicación adaptable a cada persona. Además, la ausencia de costes estructurales como alquileres, personal o stock inicial contribuye a mejorar la rentabilidad del negocio, que genera beneficios desde los primeros pedidos al trabajar con precios de coste mayorista y sin gastos de mantenimiento posteriores.

Una plataforma con catálogo amplio y soporte continuo

La franquicia Devuelving ofrece acceso a una plataforma que funciona como un centro comercial online con miles de artículos de gran consumo. Entre las categorías disponibles se encuentran productos de diferentes sectores y primeras marcas reconocidas por los consumidores, lo que facilita la familiaridad del cliente con el catálogo.

El sistema también incluye una página web personalizada para cada franquiciado, con dominio propio e imagen corporativa, además de un panel de administración profesional que facilita gestionar precios, promociones o campañas publicitarias. A ello se suma el apoyo de diferentes departamentos de la compañía, como logística, administración, informática y atención al cliente.

Este conjunto de recursos permite que la actividad se desarrolle con una estructura empresarial definida. De esta forma, la franquicia online rentable de Devuelving se plantea como una opción para quienes buscan emprender en el comercio electrónico mediante un modelo organizado y acompañado por un equipo especializado.

Grupo Devuelving, creado en 2012 por profesionales con experiencia en el sector de las tiendas online y la distribución, continúa ampliando su red de franquiciados en España y otros países europeos. La compañía apuesta por un modelo de negocio digital que responde al crecimiento del comercio electrónico y al interés creciente por nuevas fórmulas de emprendimiento desde casa.

