Grupo Ecorecambios Parts avanza en su expansión con soluciones integrales para el recambio de vehículos - Grupo Ecorecambios Parts

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de marzo de 2026.- El mantenimiento del vehículo se ha convertido en un factor clave para garantizar su seguridad, durabilidad y eficiencia mecánica. El mercado del recambio automovilístico evoluciona con rapidez, impulsado por la digitalización y por una mayor demanda de soluciones ágiles para talleres y conductores.

En este escenario, el acceso a recambios nuevos de coche y recambio usado se consolida como una alternativa eficaz para prolongar la vida útil de los vehículos. En este ámbito opera Grupo Ecorecambios Parts, empresa especializada en la comercialización online de repuestos para automóviles, furgonetas y camiones.

Grupo Ecorecambios Parts y su modelo de servicios en el recambio automotriz

Grupo Ecorecambios Parts desarrolla su actividad como central de recambios especializada en la venta online de piezas para automoción. La empresa ofrece un amplio catálogo de componentes destinados a coche, furgoneta y camión, incluyendo motores, cajas de cambio, sistemas de iluminación, componentes de frenado, piezas de carrocería y numerosos elementos mecánicos.

La compañía gestiona tanto recambios nuevos como piezas recuperadas de desguace revisadas y garantizadas. Este enfoque permite proporcionar diferentes alternativas para la reparación de vehículos, ajustadas a las necesidades de cada caso. Dentro de su oferta destacan motores reconstruidos, motores recuperados, cajas de cambio automáticas y manuales, centralitas electrónicas, sistemas de arranque, amortiguadores o piezas de carrocería, entre otros elementos.

El servicio se articula a través de una tienda online que facilita la localización de repuestos mediante referencias o datos del vehículo. Asimismo, la empresa cuenta con asesoramiento técnico especializado que permite orientar a profesionales y usuarios en la selección del componente más adecuado para cada reparación.

Expansión de la red de suministro y apuesta por el recambio verde

La evolución de Grupo Ecorecambios Parts también se apoya en el desarrollo de una red de suministro que integra proveedores del sector y una amplia red de desguaces. Gracias a esta estructura, la empresa puede gestionar un elevado volumen de piezas y ofrecer disponibilidad para una gran variedad de marcas y modelos de vehículos.

Este modelo permite combinar la distribución de piezas nuevas con el denominado recambio verde, basado en la recuperación y reutilización de componentes procedentes de vehículos fuera de circulación. Las piezas son revisadas y comprobadas antes de su comercialización, lo que contribuye a mantener estándares de fiabilidad y funcionamiento.

La compañía dispone de sede en Valencia y realiza envíos a toda España con plazos de entrega que generalmente oscilan entre 24 y 72 horas. Además, mantiene servicios específicos para talleres mecánicos, proporcionando asesoramiento especializado y localización de piezas para reparaciones de automóviles y vehículos industriales.

Dentro de esta propuesta, el acceso a recambios nuevos de coche y recambio usado se plantea como una fórmula que combina disponibilidad, garantía y optimización de costes en las reparaciones.

De este modo, Grupo Ecorecambios Parts continúa reforzando su desarrollo con programas y servicios, como cursos formativos del sector y sistemas de detección de fallos en tiempo real y diagnostico y pieza a sustituir, con amplia red de talleres colaboradores a nivel nacional , consolidando un modelo basado en la distribución especializada, el asesoramiento técnico y una amplia disponibilidad de piezas para distintos tipos de vehículos.



Emisor: Grupo Ecorecambios Parts

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Número de contacto: 640637082