Grupo EPM moderniza operaciones de 3.000 técnicos en LATAM con el Field Service SaaS de OverIT

Grupo EPM elige la plataforma SaaS de Field Service Management de OverIT para modernizar las operaciones de campo de sus más de 3.000 usuarios en toda LATAM

(Información remitida por la empresa firmante)

MILÁN, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Empresas Públicas de Medellín (Grupo EPM), una de las empresas multi-utility más grandes y prestigiosas de América Latina, ha seleccionado a OverIT como su solución estratégica de software para la Gestión de Servicios de Campo (FSM, por sus siglas en inglés).

Con sede en Medellín y operaciones en Colombia, Centroamérica, Chile y México, Grupo EPM emplea a más de 17.009 personas y se compromete a mejorar la vida de 9.6 millones de ciudadanos a través de servicios esenciales de electricidad, gas, agua y gestión de residuos.

Grupo EPM implementará la NextGen Platform de OverIT para reemplazar su antigua solución ClickSoftware. Esta transformación dará soporte a 3.050 usuarios (incluidos técnicos de campo, equipos de ingeniería y back-office), optimizando las operaciones e impulsando la innovación en su compleja base de activos.

Grupo EPM está marcando el ritmo de la innovación digital en el mercado latinoamericano de servicios públicos. Es un privilegio apoyar a una organización con un compromiso tan profundo con la calidad del servicio y la sostenibilidad. Nuestro objetivo es empoderar a la fuerza laboral de Grupo EPM con las herramientas que necesitan para ejecutar su visión estratégica, asegurando que sigan siendo un referente de excelencia operativa y desarrollo comunitario en la región, añadió Paolo Bergamo, CEO de OverIT.

OverIT, respaldada por Bain Capital y NB Renaissance, es una empresa multinacional con más de 25 años de experiencia en software de Gestión de Servicios de Campo a nivel internacional e intersectorial. La empresa está reconocida por las principales organizaciones mundiales de asesoramiento y consultoría como un proveedor líder de FSM, Geoespacial y RA, que se distingue por su oferta de productos y su profunda experiencia en la industria.

Contacto:Andrea Bardini+1 847 867 2232

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