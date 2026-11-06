El Grupo Eulen prevé alcanzar unas ventas superiores a los 90 millones de euros en Euskadi

(Información remitida por la empresa firmante)

- La compañía, que nació en Bilbao en 1962 donde se mantiene desde los inicios su domicilio social, cuenta con un equipo de más de 3.000 profesionales en Euskadi.

Prevé terminar 2026 con una cifra de negocio superior a los 27 millones de euros en Bizkaia, donde emplea a más de 1.000 personas.

Bilbao,5 de noviembre de 2026.- El Grupo EULEN, líder en nuestro país en la prestación de servicios especializados a empresas, prevé cerrar el año con un volumen de ventas en Bizkaia en entorno a los 27 millones de euros, incrementando así su negocio respecto al ejercicio anterior en más de un 6 % y contando con una plantilla de más de 1.000 personas.

Asimismo, la compañía emplea a más de 3.000 profesionales en todo Euskadi, dando servicio a más de 730 clientes, donde tiene unas previsiones de ventas autonómicas para este año de superar los 90 millones de euros. Para ello, el Grupo EULEN tiene presencia en todos los territorios de Euskadi, a través de sus diferentes líneas de negocio, pero donde sobresalen a nivel local los servicios de seguridad, de mantenimiento hospitalario, limpieza agroalimentaria, servicios sociosanitarios en residencia de mayores y de ayuda domiciliaria para diferentes Ayuntamientos, además de la gestión de servicios logísticos y culturales.

El Grupo EULEN, que tiene su origen en Bilbao en 1962, donde se mantiene desde los inicios su domicilio social, está presente en la actualidad en 11 países, con un volumen de ventas cercano a los 2.000 millones de euros y un equipo de más de 74 000 profesionales en todo el mundo.

En palabras de Endika Martín, Director de la Zona Norte del Grupo EULEN: “Euskadi sigue siendo una apuesta decidida de la compañía, donde hemos experimentado un crecimiento cercano al 6 %. Esto ha supuesto la contratación de un elevado número de profesionales para poder ofrecer nuestros servicios, lo que refuerza nuestro compromiso con la sociedad vasca y el desarrollo económico del territorio.”

Datos en el sector sanitario

Durante estos días la empresa estará presente en el 43º Congreso Nacional de Ingeniería en el Sector de la Sanidad, que se celebra en Bilbao y donde ofrecerá esta noche una cena para sus clientes del sector en el Restaurante Azurmendi con la presencia de diferentes autoridades.

En este sentido, las ventas del Grupo EULEN en este sector a nivel estatal ascienden a 102 millones de euros, con una plantilla de 3.100 profesionales de las distintas actividades de la compañía. En lo que se refiere a Euskadi, la compañía presta diferentes servicios a Osakidetza, entre otras entidades sanitarias y hospitalarias.

Grupo EULEN en el Euskadi

La compañía inició su actividad con la limpieza de los escaparates de la calle Hurtado de Amézaga con una extraordinaria acogida. Rápidamente fue ampliando los servicios que ofrecía y el ámbito territorial por toda España con los denominados como servicios convencionales: limpieza, seguridad y medio ambiente (jardinería). Desde entonces la organización ha ido especializándose en cada uno de sus ámbitos de actividad hasta liderar los sectores más representativos de la comunidad autónoma y más demandados por el tejido empresarial de la región.

Esta especialización le ha llevado a trabajar para numerosos clientes como la Diputación Foral Gipuzkoa, de Álava, la Fundación Santa María o el Museo Guggenheim, entre otros.

La prestación de sus servicios a más de 730 clientes en Euskadi permitió al Grupo EULEN alcanzar en 2025 un volumen de ventas consolidadas superiores a los 89 millones de euros en Euskadi, que en la actualidad supone el 5 % de las ventas de la compañía a nivel estatal, dando empleo a más de 3.000 personas.

Para más información:

Ana Patricia Lago Rivaya Tlf. 91 631 08 00 – 690 04 64 51

Jefa de Comunicación y RR.PP. Grupo EULEN

e-mail: alago@eulen.com www.eulen.com