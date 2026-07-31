El Grupo FCC mejora más de un 13% su cifra de negocio en el primer semestre de 2026

Oficinas centrales en Las Tablas, Madrid - FCC

(Información remitida por la empresa firmante)

El EBITDA se ha situado en 725 millones de euros en el primer semestre del año, con un crecimiento del 7,4 %. El resultado atribuido a la sociedad dominante se elevó un 58,7 % hasta los 128,1 millones de euros

Madrid, 31 de julio de 2026.- El Grupo FCC ha cerrado el primer semestre del año con una cifra de negocio de 5.156,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 13,2 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, explicado, en gran medida, por el aumento de actividad en el Área de Construcción, impulsado por el volumen de contratación registrado en 2025, que ha contribuido a reforzar la cartera y las perspectivas de crecimiento del Grupo; así como por el buen comportamiento del resto de las Áreas de negocio.



Por su parte, el resultado bruto de explotación (EBITDA) se ha situado en 725 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 7,4 % respecto al mismo periodo de 2025. Esta evolución estuvo apoyada por el aumento de los ingresos y por la mayor contribución relativa del Área de Construcción.



El resultado neto de explotación (EBIT) alcanzó los 311,4 millones de euros, lo que representa un 22,4 % más que el mismo periodo del año pasado.



El beneficio antes de impuestos aumentó hasta 277,2 millones de euros, un 101,2% respecto el año previo. Este significativo aumento responde, junto con el buen desempeño operativo, a la variación del tipo de cambio del euro frente a distintas monedas, al efecto base derivado de los ajustes contabilizados en el primer semestre de 2025, así como a la variación de valor de entidades contabilizadas por el método de participación del Área de Medio ambiente en el ejercicio pasado.



El resultado atribuido a la sociedad dominante se elevó hasta 128,1 millones de euros durante el primer semestre, un 58,7% superior, frente a los 80,7 millones de euros en igual periodo del año anterior. Este incremento refleja la favorable evolución descrita del beneficio antes de impuestos, moderado por el aumento del resultado correspondiente a minoritarios, tras la venta en diciembre de 2025 de un 25% de la cabecera del Área de Medio Ambiente.



La cartera de ingresos del Grupo FCC cerró el primer semestre de este año en 54.955,2 millones de euros, lo que supone un incremento de un 6,5 % respecto al cierre de 2025, que recoge un aumento destacado de contratación del Área de Agua, cuya cartera de ingresos aumentó un 14,5 %.

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