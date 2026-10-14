El grupo hotelero uzbeko TEG completa su fusión con una empresa estadounidense (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Este hito histórico posiciona a TEG para capitalizar el rápido crecimiento del mercado turístico de Uzbekistán y ejecutar su plan de expansión

NUEVA YORK, 14 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- TEG SPV LLC ("TEG"), empresa líder con sede en Uzbekistán integrada dentro del sector de la hostelería, el turismo y los eventos, ha dado a conocer hoy la finalización exitosa de su fusión con StageWise Strategies Corp. ("STWI"), estableciendo así la primera empresa de Uzbekistán que cotiza en bolsa en Estados Unidos.

La transacción se llevó a cabo por medio de un acuerdo de intercambio de acciones, en virtud del cual TEG se convirtió en la principal empresa operativa de la compañía pública resultante de la fusión. La compañía realizará operaciones como TEG Overseas, Inc. y sus acciones ordinarias cotizarán en los mercados OTC.

Este hito representa un paso muy destacado dentro de la evolución de TEG y la posiciona para capitalizar las poderosas tendencias a largo plazo que dan forma a la región, incluyendo el aumento del turismo internacional, la expansión de los viajes de negocios y la continua inversión en el desarrollo económico y social de Uzbekistán.

Contando con una sólida trayectoria en la industria turística, TEG posee y opera una cartera y un ecosistema de activos de hostelería y eventos de primera categoría en Uzbekistán, entre los que se incluyen el Hilton Tashkent City, el Wyndham Bukhara y el Central Asian Expocenter (CAEx), uno de los centros de convenciones de servicio completo más grandes y modernos de toda Asia Central para exposiciones y eventos. La cartera ha generado 42,9 millones de dólares en ingresos y 14,4 millones de dólares en beneficios netos en 2025, lo que representa incrementos del 22% y del 215%, respectivamente, con respecto a 2024.

"Contando con una cartera consolidada de activos de alta calidad, relaciones con marcas hoteleras internacionales líderes y una clara estrategia de crecimiento, TEG s encuentra correctamente posicionada para su próxima fase de desarrollo, que prevemos servirá para proporcionar un impulso a las aspiraciones comerciales de TEG y fortalecerá indirectamente la identidad nacional y la competitividad de Uzbekistán dentro del sector turístico", afirmó Anita Mendiratta, presidenta del Consejo de Administración de TEG. "La salida a bolsa de TEG se produce en un momento crucial para la economía turística de Uzbekistán, ya que el sólido crecimiento económico y una ambiciosa agenda de desarrollo nacional están contribuyendo a consolidar al país como uno de los destinos turísticos y de negocios más atractivos de Asia Central".

Posicionado para beneficiarse de la trayectoria de crecimiento turístico de Uzbekistán

Uzbekistán recibió aproximadamente 11,7 millones de turistas extranjeros en 2025, lo que supone un aumento de casi el 47% con respecto al año anterior, y fue clasificado por Turismo de la ONU entre los mercados de más rápido crecimiento del mundo en cuanto a llegadas de turistas internacionales en el primer trimestre de 2026. Este impulso se sustenta en la agenda de reformas económicas más amplia del país y en la estrategia Uzbekistán 2030, que convierte al turismo en una prioridad nacional, respaldada para el desarrollo de infraestructuras, la ampliación de la conectividad internacional y el crecimiento del sector privado.

La hospitalidad ha sido un factor fundamental de cara a la cultura de Uzbekistán durante siglos, arraigada en el papel histórico del país como cruce de caminos de la Ruta de la Seda. En la actualidad este legado, junto con la modernización en curso del país, la inversión en infraestructura crítica vinculada a la movilidad y la conectividad (incluyendo la aviación y el ferrocarril), y su consolidación como centro de inversión regional, está ayudando a establecer a Uzbekistán como un destino cada vez más importante para el turismo internacional, los viajes de negocios y los eventos durante todo el año.

La ventaja AKFA

TEG forma parte del Grupo AKFA, uno de los grupos empresariales privados más grandes de Asia Central, con 38.000 empleados. Fundado en Tashkent en 2001 por el destacado empresario uzbeko Jakhongir Artikkhodjaev, AKFA opera negocios en siete sectores estratégicos: electrónica de consumo (Artel), perfiles de aluminio para puertas y ventanas (AKFA), construcción, salud, educación, turismo y entretenimiento.

Como parte del ecosistema AKFA, TEG se beneficia de:

Conectividad global y relaciones de confianza en el sector

Acceso a los socios de desarrollo y construcción más grandes y experimentados del país

Eficiencia en las adquisiciones y ventajas de escala operativa

Ejecución más rápida y menor tiempo de comercialización para iniciativas estratégicas

"Nuestra larga relación con AKFA ha sido una parte fundamental para el desarrollo de TEG, y nos ha proporcionado acceso de cara a las capacidades y relaciones de un ecosistema empresarial mucho más amplio", afirmó Irodakhon Abduvakhitova, directora no independiente e inversora en TEG. "En combinación con la experiencia demostrada de TEG dentro del sector, estas ventajas mejoran nuestra capacidad para identificar oportunidades, ejecutar con eficiencia y expandir nuestro negocio en Uzbekistán y la región en general".

Ejecutando una clara estrategia de crecimiento

Como empresa cotizada, TEG busca poder aprovechar el acceso a los mercados de capitales estadounidenses para respaldar futuras adquisiciones y ampliar su cartera de activos de hostelería y reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones (MICE). TEG planea realizar adquisiciones que amplíen su oferta y le permitan atender a una gama más amplia de viajeros de negocios y de ocio. TEG también pretende llevar a cabo el impulso del crecimiento continuo aprovechando su modelo de propietario-operador probado, su profundo conocimiento del mercado uzbeko, sus relaciones con marcas hoteleras internacionales y las capacidades de desarrollo del ecosistema AKFA.

Asesores

Kingswood ArcStone, una división de Kingswood Capital Partners, LLC, y Bluestone Investment Bank actúan como asesores financieros de TEG. Ellenoff Grossman & Schole LLP y Dentons Uzbekistan actúan como asesores legales de TEG. Hunter Taubman Fischer & Li LLC actúa como asesor legal de StageWise.

Acerca de TEG

TEG es una empresa líder y multidimensional de turismo y hostelería en Uzbekistán, que ha desarrollado una cartera integrada y un ecosistema de activos de hostelería, eventos y destinos turísticos para atender la creciente economía turística del país. La cartera de TEG incluye el Hilton Tashkent City, el Wyndham Bukhara y el Central Asian Expocenter. Como parte del Grupo AKFA, uno de los grupos empresariales privados más grandes de Uzbekistán, TEG se beneficia de una escala institucional, sólidas relaciones en el sector y una mayor capacidad de desarrollo. La estrategia de crecimiento de TEG se centra en maximizar el potencial de su cartera actual, al tiempo que desarrolla un plan de expansión de activos adicionales de hostelería y turismo en Uzbekistán y la región. Para más información, visite https://www.tegcompany.com/.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede contener "declaraciones prospectivas" según lo estipulado dentro de las leyes federales de valores, incluyendo declaraciones relacionadas con las opiniones y expectativas actuales de TEG respecto a su rendimiento y operaciones futuras, incluyendo ingresos, ganancias, flujo de efectivo y otras medidas financieras y operativas. Las declaraciones prospectivas son cualquier declaración que no sea una declaración de hechos históricos, incluyendo aquellas que transmiten las expectativas de la gerencia sobre el futuro basadas en planes, estimaciones y proyecciones al momento en que TEG realiza las declaraciones, y pueden identificarse mediante palabras como "se prevé", "se espera", "se cree", "se planea", "se anticipa", "se predice", "se pretende", "meta", "futuro", "adelante", "permanecer", "confiado", "perspectiva", "orientación", "objetivo", "estimación", "proyección" y palabras o expresiones similares, incluyendo la versión negativa de dichas palabras y expresiones. Estas declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados, el rendimiento o los logros reales de TEG difieran sustancialmente de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que solo son válidas a la fecha de este comunicado de prensa.

Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas incluyen, sin limitación, las condiciones económicas generales, incluyendo la inflación, tasas de interés más altas y posibles presiones recesivas, que pueden afectar las decisiones de los consumidores y las empresas sobre el uso de alojamientos de viaje; disputas comerciales mundiales, incluyendo con China; el rendimiento de los mercados financieros y crediticios; el entorno económico para la industria hotelera; riesgos operativos en el negocio hotelero; las relaciones de TEG con hoteles, centros de conferencias y otras propiedades; el impacto de la guerra, la actividad terrorista, la inestabilidad política o los conflictos políticos; crisis sanitarias o pandemias mundiales o regionales, incluyendo el impacto resultante en el negocio, las operaciones, los resultados financieros, los flujos de efectivo y la liquidez de TEG, así como el impacto en los huéspedes y los miembros del equipo, la industria hotelera y la demanda general y las restricciones a los viajes; la capacidad de TEG para cumplir con las obligaciones y los acuerdos bajo su deuda pendiente, incluyendo el pago del capital y los intereses y el cumplimiento de los convenios en virtud de la misma; riesgos relacionados con la capacidad de TEG para obtener financiación y las condiciones de dicha financiación, incluido el acceso a liquidez y capital, así como cualquier riesgo informado en los informes presentados por TEG ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Estos riesgos e incertidumbres no son los únicos a los que TEG puede enfrentarse y pueden surgir riesgos adicionales o volverse significativos en el futuro. TEG no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos posteriores o de otro modo, excepto cuando lo exija la ley.

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